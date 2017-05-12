Как в ДНР отметили день «республики»

Вчера, 11 мая, в оккупированных городах Донецкой области отмечался праздник - день провозглашения «республики». Самые массовые мероприятия прошли в Донецке.
Праздничное шествие взяло свое начало с площади имени Ленина, работники бюджетных организаций, которых по старинке свезли в Донецк, прошлись с флагами и транспарантами до спортивного комплекса «Олимпийский». Как сообщили новостные ресурсы самопровозглашенной ДНР, на мероприятии присутствовало около 50 тысяч человек.
Шествие возглавляло около 100 байкеров с байкерского клуба «Ночные волки». «Глава» самопровозглашенной ДНР также присутствовал на мероприятии и находился на сцене вместе с гостями из Южной Осетии, России и самопровозглашенной ЛНР.
Помимо шествия, на площади Ленина проходил митинг профсоюзных организаций. Весь центр города, начиная от проспекта Садового и до проспекта Титова, был перекрыт. Жителей города, которые передвигались на своих авто не пускали даже во дворы домов, хотя отдельным личностям с военными номерными знаками или вовсе без них ездить можно было где угодно.
После торжественного шествия, на спортивном комплексе «Олимпийский» горожан ждал концерт, однако, не каждый житель смог туда попасть. Первоначально анонсировалось, что вход будет свободным, однако, где приобрести билеты на концерт не сообщалось, они были лишь у тех, кого привезли на автобусах на шествие.
Продолжение праздника на «Олимпийском» было действительно фееричным и достаточно профессиональным. Зрителей ожидала театральная постановка с участием более 1500 человек, правда тематика была военная. Далее по расписанию было поздравление «главы» ДНР Александра Захарченко и концерт российских исполнителей, который открыл Алексей Поддубный (Джанго). После Поддубного выступил Александр Маршал, группа «Мираж», «Русский размер» и Александр Буйнов, группа «Челси», которая также должна была выступить на сцене не приехала. К слову, во время выступления Александра Буйнова, а он так сказать закрывал концерт, на стадионе оставалось не более 3 тысяч человек. В конце мероприятия всех ожидал праздничный фейерверк.