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Банки с начала года потеряли более 10 млрд. грн.

Банковские игры, или как утопить в долгах собственную страну

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