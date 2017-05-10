Серьезный потенциал украинского АПК

В мире только 4 страны имеют потенциал развития аграрного сектора экономики. Украина — одна из них. Даже такой агрогигант, как Бразилия, проигрывает нам в этом. Мы едва ли не единственные имеем возможность наращивать мощности в сельском хозяйстве не за счёт увеличения посевных площадей, а за счёт урожайности. Но сможем ли мы реализовать этот потенциал?
Внешние и внутренние «но»
Урожай зерновых в Украине в прошлом году составил 64,2 млн тонн. Вместе с другими факторами это обусловило рекордный экспорт на уровне 41,6 млн тонн. В дополнение к действующим рынкам сбыта украинские аграрии активно развивали поставки во Францию, на рынки Азии, в Индию; и в отличие от вектора СНГ количество таких поставок растёт. Крупные игроки рынка не только искали покупателей, но и развивали мощности по перевалке зерновых в портах и смогли доказать: аграрная отрасль остаётся одной из самых привлекательных отраслей украинской экономики.
Но кроме внутренних факторов приходится учитывать и глобальные: цены на энергоносители, климат, успехи или неудачи соседей. Доходности украинского сельского хозяйства мешает и ценовая политика в мире. Остаётся надеяться, что цены на сырьевую группу как минимум стабилизируются. Да и внутри страны есть много нюансов, которые окажут влияние на АПК уже в ближайшее время. Так, спецрежим начисления НДС для аграриев прекращается в 2017 году. Это вызов для отечественного сельского хозяйства. Сегмент крупного рогатого скота, имевший максимальную льготу (85 % НДС оставались в распоряжении предприятий до 31 декабря 2016 года), может стать просто убыточным и вынудить производителей мяса переключиться на более прибыльное выращивание подсолнечника и сои. Итоги I квартала покажут, как повлияет на состояние отрасли эта непопулярная мера.
Правда, правительство озвучило понимание, что для обеспечения хотя бы внутреннего рынка продукцией животноводства и сохранения рабочих мест поддержка государства необходима: «Мы должны поддержать маленькие, небольшие, средние хозяйства, которые смогут производить больше продукции, проводить её переработку, применять новые технологии… большие холдинги о себе позаботятся сами», — заявил премьер Владимир Гройсман, представляя новый бюджет. Что последует за этими словами, станет заметно уже в июне.
А если по-хорошему…
В госбюджете-2017 на поддержку агропрома выделили 1 % от аграрной составляющей ВВП, — 5,5 млрд грн. Разработана новая модель целевой помощи проблемным секторам, близкая к европейской практике: формат евро / на гектар / на литр / на голову скота. Средства на это должны появиться за счёт увеличения коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельхозугодий. Например, для аренды он увеличится с 0,81 до 0,95 %.
Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой: «4 млрд грн направляем на аккумуляцию возмещения НДС. Суммы к уплате НДС, которые будут возникать у плательщиков, будут компенсироваться как прямая поддержка от государства». Сумму компенсации поделят на 12 частей для равномерных выплат в течение года. Причём поддержка животноводов будет иметь форму дотаций на выкорм молодняка и на кормовую базу.
Разумеется, всех участников рынка волнует прозрачность выделения дотаций. Минагрополитики готово передать полномочия по распределению средств на местный уровень и под контроль отраслевых ассоциаций. Предусмотрен и аудит в форме кросс-проверок силами участников рынка.
Но не финансами едиными берётся помочь правительство. Фактором большого риска остаётся рынок удобрений, в поставках которого в Украину лидирует Российская Федерация. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, сместив акцент на поставки удобрений из Китая, стран Ближнего Востока, США. По-хорошему стоило бы и о снижении цен на такие поставки подумать. Хотя бы за счёт снижения пошлин на импорт удобрений.
Верить в перспективы
На сегодняшний день судьба моратория на продажу сельскохозяйственных земель покрыта мраком неизвестности. С одной стороны, мораторий продлён, с другой — МВФ всё настойчивее рекомендует открыть рынок земли. Ориентировочная оценка потерь от моратория — $3,3 млрд в год. Отсутствие возможности полноценно владеть землёй — одна из причин сложностей с кредитованием предприятий и притоком инвестиций в отрасль. А это недостаток рабочих мест в селе и как результат — уменьшение численности этой категории населения и трудовая миграция. За последние 16 лет мы потеряли 2,9 млн сельчан, что на 60 % выше темпов убыли городского населения. Так что исход дискуссии о земельной реформе назрел и напрашивается сам собой.
Вопрос о землевладении тесно переплетается с проблемой приватизации государственных предприятий. Из 504 таких представителей сельхозиндустрии прибыльны лишь 47. Логично было бы приватизировать их. Но и здесь мы упираемся в проблему земельных владений — их основного, а то и единственного актива. По факту государственные агропредприятия оперируют 500 тысячами гектаров земли, зачастую передавая их в пользование или в аренду в обход госбюджета. И если больших прибылей от реализации этих предприятий ожидать не стоит в силу их низкой ликвидности, приватизация избавит от затрат на управление и откроет перспективы развития.
Остаётся верить в эти перспективы. Чтобы ни происходило в мире, в продовольствии нуждаются все. И при грамотной внутренней политике Украина способна накормить многих.
Zavarnik