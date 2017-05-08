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Налоговая система Украины - впечатление неоднозначное

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Главная / Финансы
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Налоговая система Украины - впечатление неоднозначное

Наша налоговая система со стороны производит впечатление неоднозначное. Это влияет на позиции в международных рейтингах и, как следствие, на степень доверия к нам западных деловых партнёров. Об отношении к налогам внутри страны нечего и говорить. Почему же эту систему, объективно далеко не худшую, так низко оценивают международные экспертные сообщества и ещё ниже — отечественные налогоплательщики?

Одна из ключевых украинских тем нынешнего марта — арест главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Ему инкриминируют всякое. Но что интересно: против бывших руководителей ГФС (ГНА), Минфина, Миндоходов уже открывали уголовные производства, а вот политическую составляющую никому из наших главных налоговиков и финансистов в вину не вменяли.

Провальная специфика


В ноябре прошлого года Всемирный банк совместно с аудиторами международной сети PricewaterhouseCoopers опубликовал традиционный ежегодный (по результатам 2015-го) рейтинг Paying Taxes, — условно говоря, простоты и лёгкости уплаты налогов малым и средним бизнесом. Составители учитывают как налоговую нагрузку в процентах и количество налогов и сборов, так и уровень развития электронной отчётности, сложность декларирования и т. д.

Украина за 5 лет поднялась в этом рейтинге с конца второй сотни на 84-е место. То есть за последний год наше фискальное законодательство изменилось в лучшую сторону. Вместе с тем аудиторы отметили, что в 2015-м добавили учёт изменений налога на прибыль (корпоративного налога), что и позволило Украине сохранить тенденцию к росту. Если бы не это, отечественная фискальная система скатилась бы ниже 110-го места из-за своей специфики.

Составители Paying Taxes насчитали в Украине всего 5 налогов для малого и среднего бизнеса, включая социальные взносы с зарплат. Это очень немного по мировым меркам. Однако налицо огромный провал в другом пункте — времени на оформление соответствующих документов. По подсчётам иностранных аудиторов, в Украине на это требуется 355,5 часов в год. По этому показателю мы входим в третий десяток мирового антирейтинга. Для сравнения: в ОАЭ эта процедура занимает 12 часов в год, в Швейцарии — 63.

Занимательное рядом


Ещё одна из характерных черт отечественной фискальной системы — высокая нагрузка на доходы граждан или фонд оплаты труда (41,5 %). Защитники системы упирают на два тезиса: первое — в прошлом году эта нагрузка была значительно снижена, второе — наши ставки налогов ниже или по крайней мере на уровне, например, европейских.

Оба утверждения истинны, но с существенными оговорками.

Снижение нагрузки на доходы граждан имело «двойное дно»: снижение ЕСВ с 37 % аж до 22 % сопровождалось добавлением военного сбора 1,5 % и фактически ростом налога на доходы физических лиц на 3 %, ведь нынешний 18 %-ный налог «слепили» из 15 % НДФЛ для большинства граждан с доходом до 10 минимальных зарплат и 20 % для очень ограниченной категории с большими «белыми» заработками. Занимательно также, что при катастрофически дефицитном Пенсионном фонде формировавший его ЕСВ был урезан, но НДФЛ увеличен.

Сравнение же с другими странами заслуживает более пристального внимания. Действительно, можно констатировать, что, к примеру, в Германии нагрузка на трудовые доходы составляет 49,4 %, в Бельгии — 55,3 %, во Франции — 48,5 %. Но в Швейцарии трудящиеся платят налог 22,2 %, в Британии — 30,8 %, в Исландии — 34 %. На других континентах — и того меньше: ниже 22 % в Южной Корее, 31,6 % в Канаде. Это официальные цифры Организации экономического сотрудничества и развития за 2015 год.

Какие-либо параллели в данном случае некорректны. Многое в вопросах налогообложения решают и местные традиции, и доминирующие политические силы. Если посмотреть на рейтинг Doing Business от Всемирного банка, лишь немногие страны с нагрузкой на фонд оплаты труда большей, чем у Украины, экономически сильны или динамично развиваются.

Политический инструментарий


Другое дело, что существующие налоги — называй их низкими или высокими — всё равно не устраивают налогоплательщиков. Они голосуют гривней. По официальным данным Минсоцполитики, 40 % плательщиков ЕСВ даже после его снижения декларировали минимальную зарплату. Плательщиков! То есть нельзя даже сказать, что это полноценная «тень». А уж каковы общие объёмы «серой» зоны и настоящей «тени», лучше не представлять…

Очевидно, что чрезмерно высокие налоги попросту не платятся, и их снижение на 1/5 должного эффекта не даёт. Ещё вопрос, чего правительству удастся добиться «кнутом» (штрафами в 320 тыс. грн за «нелегалов»); но репрессивные меры сами по себе эффективными не бывают.

В странах с высокими налогами, которые нам ставят в пример, как правило, высок и уровень доверия к институтам власти: каждый гражданин понимает, что он гарантированно получит за свои отчисления в бюджет и что этим он опосредованно вкладывает в самого себя. Украинец же должен платить сравнимые с европейскими «социальные» налоги, отлично сознавая, что государство о нём вряд ли позаботится…

Наши налоговые «ноу-хау» выглядят не как улучшение сервиса и соответственно экономической ситуации в стране, а как рычаги внутриполитического влияния. Возврат НДС одним компаниям и негласный отказ другим как способ подавления конкуренции. Отмена «спецрежима» для аграриев, не решившая ни одной из проблем села, но лишившая бюджет миллиардных поступлений. Наши фискальные органы и система налогообложения обладают полномочиями, способными сломать любой бизнес.

А ведь эта ветвь исполнительной власти — просто сервис, не более того…

Zavarnik


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