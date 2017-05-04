Технология раскола, или Как свобода информации побеждает свободу выбора

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Санкций Запада в Украине уже никто не боится

В результате событий на востоке Украины разрушено более 8000 объектов инфраструктуры

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