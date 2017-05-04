Технология раскола, или Как свобода информации побеждает свободу выбора

Тревожной тенденцией времени стали проявления социальной нетерпимости. И не в ближайшей подворотне, а с экранов и высоких трибун. А снисхождение властей к публичным противозаконным высказываниям медийных персон и ведущих политиков выглядит как индульгенция. В результате враждебность, неправомерная и безосновательная, благодаря авторитету говорящего вызывает в массах цепную реакцию «радикализма». И никто уже не задумывается о её первоисточнике…
Оборотная сторона медали
Свобода и доступность информации не гарантируют её достоверность. Варианты интерпретации одних и тех же событий накатывают лавиной, затрудняя здравый анализ источников, несовпадений и противоречий. Как сформировать свои, непротиворечивые, выводы, если одна только форма подачи этих самых событий травмирует психику, заставляя нас просто отбрасывать то, что противоречит нашей модели восприятия?
Мы смотрим картинки и читаем текст, но машинально не воспринимаем те факты, которые не совпадают с нашими устоявшимися представлениями. Это даже хуже, чем чистый нигилизм, когда подвергаешь строгой проверке всю информацию без исключения. Тогда сознание ещё худо-бедно работает.
Интернет заменяет собой миллион газет и тысячи телевизионных каналов. Одна лента «Вконтакте» или Facebook содержит столько информационного шлака, что ни на анализ, ни на полноценную дискуссию нет времени. Обсуждать некогда; успеваешь только «люто плюсовать» или «расфрендивать».
Окрашивание в цвета
Попросите мужчину быстренько выбрать блондинку, брюнетку или рыжую. Рассматривая одну, он помнит, что есть и две другие, которые «тоже ничего». А если это тысяча брюнеток, тысяча блондинок и тысяча рыжих? Допустим, мужчина остановится на блондинках и попытается выбрать из них, но остальные две категории уйдут за пределы его внимания.
Наша психика имеет предел восприятия информации на определённую тему, позволяющий оценивать её беспристрастно. Если этот лимит превышен, мы теряем всякую способность к анализу. Остаётся только примкнуть к одной из сторон конфликта, исходя из личных предпочтений, чьего-то авторитета и общей привлекательности картинки. Так в голове у каждого появляется личная Северная Корея.
Следующий этап — накручивание, которое за пару дней у экрана превращает мирного обывателя с чашечкой чая и котом на коленях в агрессивного фанатика. Аргументы уже не нужны, ведь выбор сделан, — осталось «создать настроение».
Перед нами ежедневно проходит тысяча новостей о хороших майдановцах или, наоборот, плохих бандеровцах, об агрессивных мигрантах или, наоборот, зажравшихся бургерах, ущемляющих их права… Происходит замещение качества количеством. Потребитель перегревается от количества информации и «выбирает блондинок», а общество быстро делится на «коммуняк» и «демократов», чайлдфри и «сумасшедших мамаш», веганов и мясоедов, «собачников» и «догхантеров»… Важно ярко подать информационный повод. Так или иначе, обывателя заставят «окрасить себя в цвета».
Публичные люди
Психологи утверждают, что людям свойственно ненавидеть тех, кого они обидели. Внутренне оправдать себя помогает расчеловечивание оппонента при помощи ярлыков. Так социум из демократической республики и европейской страны с вечными ценностями превращается в футбольный стадион во время матча «Динамо» — «Металлург». Фанаты не слышат тех, кто на противоположной трибуне, — им важно прыгать выше и кричать громче.
Критический объём информации лишает нас шанса на объективную картину мира. Аналитические способности, уровень культуры и образования, социальный статус не участвуют в процессе. И вот политик или деятель искусства, как обычный человек, став жертвой технологии раскола, и реагирует, как обычный человек. То есть распространяет собственные взгляды, порой противоречащие фактам, добавляя к ним яркий политический подтекст. Опасность в том, что публичные люди автоматически воспринимаются аудиторией как эксперты. Ставится ли целью отдельного поста влияние на массы, неважно. Публичность высказывания — залог его влияния на поведение публики.
Ты прав. И ты прав. И я прав…
«Просто закрыть интернет», как мы понимаем, невозможно. Даже в Северной Корее, где это пытались сделать, желающие находят лазейки. Будем надеяться, что время расставит всё по своим местам. Когда-то и футбольные фанаты на родине футбола кидались на оппонентов с ножами и травили собаками. И всё же футбол в первую очередь — зрелище и спортивный праздник. Остаётся верить, что и в области политики мир придёт к цивилизованной дискуссии.
Можно спорить о том, является ли верным европейский курс Украины. Но то, что нам нужны шаги в закреплении норм правового государства и прав человека, пожалуй, не станет отрицать никто. Отсюда насущная необходимость определить этические нормы обмена информацией в соответствии с ценностями общества. Чем скорее мы перестанем поддаваться массовой истерии, взвешенно подходя к формированию своей позиции, тем лучше. А начать можно с того, что в разгар хоть виртуального, хоть реального спора остановиться и подумать: какое значение этот вопрос будет иметь через 10 лет? Или через 20. И если возникнет подозрение, что когда-нибудь данный спор и вспоминать-то будет неловко, — сделать соответствующий вывод. Пошумят и успокоятся…
Zavarnik