В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»

Как сообщили в городской «администрации» Донецка, жители самопровозглашенной ДНР отметят День «республики» концертами, масштабным шествием и салютом. Напомним, что это уже третий раз, когда жители оккупированных территорий будут отмечать «праздник» непризнанной «республики».
Торжественные мероприятия начнутся 11 мая в 16:00, в это время состоится «праздничное» шествие, которое будет состоять из трех тематических групп: «Донецк спортивный», «Город-труженик» и «Многонациональный Донецк», заявили в «мэрии».
После шествия по центральной улице города, празднование «праздника» переместиться на спортивный спорткомплекс «Олимпийский», где состоится концерт. Также «торжества» будут проходить и в других местах города. Известно, что в парке культуры и отдыха имени Щербакова, пройдут тематические программы. Завершающим этапом «праздника» станет фейерверк.