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День города и День шахтера в Донецке: уже известна праздничная программа

В городской «администрации» Донецка рассказали, как будут отмечать Пасху

В Донецке рассказали, как будут праздновать День «республики»

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