Что по вкусу миллиардерам?

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Билл Гейтс в 17-й раз признан самым богатым человеком по версии Forbes

Шесть украинцев вошли в список самых богатых людей планеты по версии Forbes

Топ за неделю 8534 6455 5709 5440 4085

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