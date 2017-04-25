Что по вкусу миллиардерам?

«Не хочется работать? Поищи своё имя в списке Forbes. Не нашёл? Тогда иди, трудись…» Это одна из многочисленных шуток, так или иначе затрагивающих тему успеха и богатства. Списки богатейших людей мира Forbes публикует с 1987-го, так что нынешний год немножко юбилейный. Но его фигуранты — не просто машины по извлечению прибыли. У них есть увлечения, вкусы и предпочтения, которые с огромным интересом обсуждают мировые СМИ.
№ 1: Билл Гейтс
По последним данным, самым богатым человеком планеты вновь признан Билл Гейтс (состояние $86 млрд). В своё время основатель компании Microsoft буквально напал на золотую жилу. Бурное развитие компьютерных технологий — одна из основных причин того, что за последние 20 лет Билл Гейтс возглавлял список миллиардеров, лишь ненадолго уступая лидерство.
Самый богатый человек мира известен, как завзятый книгочей. Подростком он изучил множество биографий выдающихся людей, от Наполеона до Рузвельта. И сейчас, несмотря на загруженность, читает не менее 50 книг в год (в основном научно-популярных). У Гейтса есть собственный блог, где он делится своими впечатлениями. Увлечённого читателя он сравнивает с кэрроловской Алисой, погружающейся в «кроличью нору, полную непредвиденных открытий и удовольствий». А одной из любимейших и лучшей книгой о бизнесе он называет «Бизнес-приключения. 12 классических историй с Уолл-стрит» Джона Брукса, написанную более 40 лет назад. Экземпляр этой книги ему подарил небезызвестный Уоррен Баффет.
В плане еды миллиардер неприхотлив. «Чизбургер, чизбургер, чизбургер» — так отвечает он на вопрос о любимом блюде. Но здоровым образом жизни всё же не пренебрегает: не меньше часа в день отводит физическим упражнениям. Это не только «спорт миллиардеров» — гольф, но и бег, плавание, пинг-понг. А ещё Гейтс сам моет посуду и называет это своим любимым видом спорта. Дело тут, конечно, не в отсутствии денег на домработницу, а в своеобразном философском подходе. По его мнению, даже руководители бизнес-империй должны заниматься домашними делами, «чтобы не утратить связь с реальностью». Вот так.
№ 2: Уоррен Баффет
«Оракул из Омахи» появился на свет 30 августа 1930 года. Первые деньги заработал в 6 лет, купив блок «Кока-колы» оптом и распродав по бутылке знакомым. Торговать на бирже попробовал в 11 лет (на деньги сестры), ухитрившись заработать 5 долларов. Потом были разносчик газет, покупка игровых автоматов, учёба, создание собственной инвестиционной компании и многое другое. Долларовым миллионером Баффет стал к тридцати годам, сейчас его состояние оценивается в $75,6 млрд. Один из известнейших инвестиционных банкиров мира отдаёт предпочтение не краткосрочной выгоде, а долгоиграющим инвестициям. Его позиция: покупать нужно не сами акции, а бизнес, который за ними стоит.
Баффет известен крайней бережливостью, чтобы не сказать скупостью (вплоть до того, чтобы расплатиться в Мак-Дональдсе скидочными купонами или поспорить с женой из-за «слишком дорогого гроба» для собственного отца). Из хобби, которые роднят его с «клубом миллиардеров», — страсть к реактивным самолётам, а также престижный в этих кругах гольф.
Вкусы Баффета в еде часто называют «детскими»: мороженое, вишнёвая «Кола»… Как и Гейтс, Баффет много читает. По его словам, чтение позволяет не только быть информированным в различных областях, но и избегать импульсивных решений, что очень важно для бизнеса. Среди других пристрастий — карточные игры (бридж и покер, где постоянно нужно делать мысленные расчёты прибыли/убытка), а также игра на гавайской гитаре укулеле.
В последние годы Баффет тратит большие суммы на благотворительность и говорит: «В моём возрасте успех определяется тем, сколько людей вас любят».
№ 3: Джефф Безос
За прошедший год основатель крупнейшей торговой онлайн-площадки Amazon заработал $27,6 млрд — больше, чем любой из его «коллег» по списку Forbes, а его состояние достигло $72,8 млрд. Давая название своей компании, Безос специально взял слово на букву А, чтобы «всегда быть впереди списка». Его рецепт успеха: внимание к потребностям клиента (вплоть до прочной упаковки, которую можно затем использовать) и опережение конкурентов хотя бы на шаг. Например, Amazon первым предоставил читателям возможность оставлять свои рецензии и отзывы о прочитанных книгах (в том числе отрицательные). Многие посчитали такой шаг самоубийственным для бизнеса, однако Amazon не только сэкономил на части редакторской работы, но и упрочил славу самой клиентоориентированной сети, которая позволяет своим пользователям делать осознанные покупки.
В личной жизни Безос достаточно эксцентричен. Его нельзя назвать гурманом, но в поисках новых впечатлений он периодически заказывает какую-нибудь необычную еду: например, насекомых или осьминога. Благодаря хорошо налаженному бизнесу миллиардер может себе позволить отлучаться на пару-тройку недель ради хобби: искать на дне океана и поднимать на поверхность отработанные ступени ракет NASA, отделившиеся во время полёта. Для этого нанимается специальный корабль с мини-субмариной. Среди «добычи» Безоса есть даже части корабля «Аполлон 11», впервые доставившего человека на Луну.
Безос регулярно занимается боксом и теннисом. Он призывает не экономить на сне, считая, что это лучшее средство от стресса и переработок. Для многих загнанных представителей бизнеса этот призыв очень актуален, и Безоса часто называют новой «иконой корпоративной Америки» после Стива Джобса.
Zavarnik