Стратегия обещаний

В 2017 году правительство уверенно обещает Украине увеличение бюджетных поступлений почти на 17 %, прирост ВВП на 3 % и инфляцию ниже 10 %. На чём основывается такая уверенность и сможет ли украинская экономика оправдать ожидания чиновников?
Неразделённый оптимизм
Позитивный перелом в экономике в 2016 году привёл к росту ВВП почти на 1,5 %. Такой результат обнадёжил правительство, и на текущий год оно анонсировало дальнейшее улучшение ситуации. Однако ведущие МФО в своих прогнозах по Украине более сдержанны. Так, РА Fitch и наш основной донор — МВФ не видят предпосылок для роста украинской экономики больше, чем на 2,5 %. А Мировой банк и ЕБРР считают, что этот показатель не превысит и 2 %.
Но даже если сбудутся прогнозы Кабмина, для восстановления экономики и выплат по текущим внешним заимствованиям этого будет мало. Чтобы выкарабкаться из длительной стагнации ВВП должен расти в год не менее чем на 5–7 %, утверждают эксперты; выйти на этот показатель нам не по силам.
По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, отсутствие прогресса в таких важных вопросах, как искоренение коррупции и восстановление доверия к системе правосудия, делает рост ВВП на 5–8 % нереальным. А с более низкими показателями достижение хотя бы уровня 2013 года может занять несколько лет. Это чревато внутренней нестабильностью и оттоком из страны человеческих ресурсов и капитала.
Безусловно, существенное влияние на рост и состояние экономики оказывают события на востоке страны, где находится треть украинской промышленности, а также постепенное снижение экспортного потенциала.
Транши вместо инвестиций
Одним из инструментов поддержания наметившихся темпов роста правительство видит привлечение инвестиций извне. Для создания положительного имиджа были даже отменены почти 350 различных нормативных актов, которые или устарели, или существенно тормозили работу бизнеса и отпугивали иностранных инвесторов. В Кабмине даже обещают к 2018 году поднять Украину до топ-30 в рейтинге Doing Business. Но это опять же только планы. Правда, Госстат отчитался, что в 2016 году в нашу экономику зашло свыше $3 млрд извне, при этом скромно умолчав, что $2,2 млрд из них — это докапитализация иностранными банками своих украинских «дочек».
Тем не менее аналитик группы ICU Александр Вальчишен считает, что в 2017 году инвесторы понемногу начнут заводить ресурсы в Украину и это будут главным образом вложения в основной капитал компаний. Но всё же, по его мнению, главной движущей силой экономики в текущем году будет рост внутреннего спроса.
Опросы, проведённые независимыми организациями в конце прошлого года, показывают, что бизнес не удовлетворён состоянием инвестклимата, отсутствием реальных реформ и коррупцией в госструктурах. Однако правительство не торопится с реформами. Похоже, в который раз ставка делается на получение новых кредитов. Так, по информации Минфина, в текущем году правительство намерено привлечь примерно $9 млрд внешних заимствований. Чтобы получить их, придётся идти на непопулярные меры, но иначе денег не дадут. Пойдёт ли Кабмин по проторённой дорожке или найдёт в себе мужество рассчитывать на внутренние резервы, покажет уже ближайший месяц.
Стоит вспомнить, что в течение трёх лет обслуживание уже полученных кредитов обойдётся Украине почти в $14 млрд, что практически равно накопленным НБУ золотовалютным резервам. Причём собственные резервы НБУ составляют около $4 млрд, а остальное — те же заёмные средства. Только в текущем году Украина должна будет направить $2,5 млрд на обслуживание внешних долгов. Нардеп и по совместительству председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан считает, что уменьшение золотовалютных резервов увеличит риск девальвации нацвалюты и это неминуемо скажется на общем состоянии и так хронически больной экономики.
«Мы над этим работаем»
Экспорт остаётся для нас главным поставщиком валюты, а значит и стабилизации валютного рынка и финансовой системы в целом. Но, по данным Госстата, за 2016 год экспорт товаров снизился по сравнению с предыдущим годом более чем на 10 %. Внутреннее потребление не может компенсировать потери экспортных доходов, поскольку его годовой прирост минимальный — всего 3–4 %.
Украина всё ещё остаётся сырьевой страной. Но в последние годы украинские производители потеряли много традиционных рынков. Причиной тому были как экономические факторы, в частности изменение конъюнктуры рынков, так и политические, связанные с Россией. По таким экспортным товарам, как металл, руда, а также некоторые продовольственные группы, наблюдалось значительное снижение цен. Экспорт украинской продукции на китайский рынок упал на 25 %, японский — на 31 %, южнокорейский — на 15 %, а в страны СНГ — до 25 %.
Первый вице-премьер Степан Кубив заявляет, что Кабмин работает над стратегией восстановления экспорта. А замминистра Минэкономразвития Наталья Микольская констатировала отсутствие системных действий правительства в этом направлении, но уже в 2017-м её ведомство, мол, намерено систематизировать работу с экспортёрами и их торговыми партнёрами. По мнению гендиректора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, для восстановления экспорта Украине необходимо занять жёсткую позицию в переговорах с Евросоюзом по квотам для экспортёров в рамках ЗСТ. А старший экономист Международного центра перспективных исследований Василий Поворознюк уверен, что для возобновления прежних экспортных объёмов одного года будет недостаточно.
Учитывая всё это, трудно разделить оптимизм правительства. Понятно одно: необходимы реформы и борьба с коррупцией. А вот с этим у нас явно проблемы.
Zavarnik