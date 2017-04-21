«Власти» ДНР в очередной раз взялись "трусить" предпринимателей

Прошел ровно год, как «власти» самопровозглашенной «республики» решили устраивать облавы на малый бизнес. В мае 2016 года, после того как малый и средний бизнес потихоньку начал оживать, как сразу же начались проверки различных инстанций, в том числе так называемой налоговой ДНР.
Тогда сотрудники «налоговой» требовали лицензии и сертификаты качества на весь товар, будь-то это продукты питания или носки, если необходимых документов у предпринимателя не находилось, то полагался штраф, который составлял минимум 50 тысяч рублей. После таких проверок, множество торговых точек прекратили свое существование и через некоторое время коммерсанты провели акции протеста. На тот момент было достигнуто соглашение между сторонами, и бизнес продолжал развиваться.
Однако сейчас от жителей «республики» все чаще можно услышать, что жить стало тяжелее, а предприниматели снова начали бить тревогу. По словам одного из жителей Макеевки, сейчас, чтобы магазин работал по нормам и законам ДНР, необходимо обязательно установить сигнализацию, за которую каждый месяц нужно вносить оплату в размере 5 тысяч рублей, если при проверки специальной службой сигнализацию не обнаружат – выпишут штраф в размере 30 тысяч рублей. Также на рынках, охоту на предпринимателей открыла санитарная служба и служба по защите прав потребителей, которые, по словам жителя Макеевки, требуют с одной точки от 20 тысяч рублей, в пример он приводит базу «Полюс».
После частично неудавшегося митинга работников шахт, жители ДНР призывают организоваться и действовать совместно. Выходить на акции протеста, не бояться и ставить свои вопросы относительного того беспредела, который творится в ДНР.