«Власти» ДНР в очередной раз взялись "трусить" предпринимателей

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После установки кассовых аппаратов малый бизнес рискует попасть под проверку со стороны налоговой – юристы

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