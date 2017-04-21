Украина ждет инвесторов

Ежегодный рейтинг Doing Business в ноябре 2016 года поставил Украину на 80-е место в рейтинге простоты ведения бизнеса по совокупности факторов. Насколько этот рейтинг способствует интересу инвесторов, однозначно сказать нельзя. Разумеется, положительная динамика приветствуется. Но часто инвестор, рассматривая перспективы своих вложений, принимает решение на основании информации, затрагивающей его лично. Итак, что у нас на личном бизнес-фронте?
«Было ваше — стало наше»
Среди сдерживающих факторов на первом месте — защита права собственности. Ведь ни аренда земли, ни покупка здания в Украине не гарантируют неприкосновенности бизнеса. Наглядный пример — история французского винодела Кристофа Лакарена, который арендовал земли в Шабо на 15 лет, посадил многолетние сорта винограда… и в один прекрасный день увидел, как неизвестные бульдозером сравняли его посадки с землёй. Разумеется, вызвали полицию и даже нашли виновных, но кто вдохновил на этот вандализм трёх местных жителей, так и не выяснили. А время, средства и усилия потеряны, ведь новые лозы нужно не просто посадить, а ещё и вырастить…
Бреши в законодательстве, открывшие простор для рейдерских захватов и махинаций с недвижимостью, также вызывают возмущение инвесторов. Громким примером послужила история с незаконной перерегистрацией прав собственности на киевский бизнес-центр HorizonPark, принадлежавший «Укрсоцбанку», который входит в международную группу UniCreditBank. «Благодаря» лазейке в законе для мошеннических действий от подобных махинаций пострадали такие крупные предприятия, как украинско-литовская сеть супермаркетов Novus, подвергшаяся рейдерскому захвату имущества на сумму более 1 млрд грн, американская корпорация Bunge, у которой в Винницкой области едва не отобрали элеваторы. Причём решение проблемы в пользу законных владельцев произошло лишь благодаря точечному вмешательству властей, а не законной процедуре.
«Вас тут не стояло»
Любой здравомыслящий инвестор должен контролировать работу своих инвестиций, лично или силами своих представителей. И вот в этом месте возникает вопрос о длительном пребывании в Украине. На сегодняшний день такое разрешение действует всего год, после чего его нужно обновлять. Гости из большинства стран Евросоюза имеют право находиться на территории Украины без визы в течение 90 дней за полгода. Но для ведения бизнеса такие временные рамки недостаточны. Но собравшись продлить разрешение на временное пребывание, бизнесмен или менеджер не имеет гарантии положительного решения вопроса. Законными методами. Разрешения на работу потенциальный наёмный топ-менеджер может ждать месяцами, а стоит конкурентам применить методы давления на наших чиновников — и не дождаться вообще. А дождавшись, столкнуться с новыми препятствиями, специфически являющимися проблемой только в нашей стране: прописка, аренда жилья, регистрация автомобиля…
Документ, который отменил бы регистрацию иностранных инвестиций и сделал более мягкими условия пребывания и трудоустройства иностранцев в Украине, до сих пор окончательно не утверждён Верховной Радой. А судя по опросам депутатов, о нём просто забыли.
«Денежки врозь»
Любой иностранный бизнесмен, вкладывая денежки в экономику другой страны, делает это не из любви к местному колориту, а из коммерческого расчёта, в который входит возможность спокойно вывести полученную прибыль домой. Увлёкшись попытками удержать деньги в стране наши законодатели не добились видимых успехов, но умудрились расставить непроходимые барьеры для нормального возврата вполне легальных инвестиций. Речь идёт о валютных ограничениях.
В цивилизованной стране государственная машина должна защищать инвестора и помогать ему, а не ограничивать его возможности. Поэтому принятие закона о валютной либерализации, которое ожидается к апрелю, может позитивно повлиять на ситуацию. Если, конечно, отмена запретительных норм в существующих законах, которые касаются инвестиций за границу, лицензирования ряда валютных операций, регистрации кредитов от нерезидентов и других вопросов из этого ряда, будет утверждена. Пока что Нацбанк обнародовал разрешение инвестировать в иностранные экономики до 50 тыс. евро и увеличил лимит на покупку валюты. Но этого явно недостаточно.
«Сначала вы»
Несовершенство судебной и налоговой систем, коррупция, валютный контроль, ручной режим управления (читай: манипуляций) правовыми нормами пугают не только иностранных, но и отечественных инвесторов. Эксперты справедливо напоминают, что только при наличии явных позитивных изменений в этих сферах украинский инвестор станет активнее вкладывать в национальную экономику. А уже следом за ними потянутся иностранцы. Для них активность капитала внутри страны — важный показатель благоприятности её бизнес-климата.
Zavarnik