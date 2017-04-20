«Министерство» угля ДНР "порешало" проблемы шахтеров

После вчерашней акции протеста горняков шахты Засядько, «министерство» угля и энергетики самопровозглашенной ДНР решили провести проверку начисления зарплат и отпускных. Стоит отметить, что после того, как на угольных предприятиях, которые были «национализированы» 1 марта начались проблемы с выплатой зарплат, также большому количеству горняков пришлось уйти в бесплатный отпуск.
В «министерстве» заявили, что горняки не поняли всю суть ситуации, в период перехода предприятия в руки «чиновников» ДНР. В связи с этим шахтерам доступно объяснили, как будет начисляться зарплата и отпускные.
И.о. «министра» Голенко заявил, что горнякам не стоит переживать, тарифные ставки на шахтах оккупированного Донбасса везде одинаковы. Однако будет проведена проверка.
В конце встречи, и.о. «министра» Голенко заявил, что во всех спорных вопросах, которые касаются зарплат виновато руководство шахт, вопросов к «министерству» быть не должно. Необходимо наладить коммуникации с людьми, чтобы в дальнейшем таких проблем не возникало, заявил Голенко.
Напомним, вчера работники шахт провели митинг возле здания «министерства» угля ДНР, который ранее был запланирован на площади Ленина, однако «власти» самопровозглашенной ДНР узнав о массовых акция шахтеров, решили провести там спортивный флэшмоб. В связи с этим шахтерам оставалось лишь прийти к зданию «министерства» угля, чтобы задать вопросы «руководству республики».