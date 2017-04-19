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Пенсионная реформа на подходе. Что ждет украинцев

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Главная / Экономика
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Пенсионная реформа на подходе. Что ждет украинцев

Пенсионный возраст не поднимут, но для выхода на пенсию необходим будет соответствующий стаж работы.

В политической жизни Украины есть вечные темы – вопрос языка, или, например, пенсионной реформы.

Однако, похоже, сейчас страна вплотную приблизилась к разрешению вопроса с пенсиями.

Международный валютный фонд ожидает, что пенсионная реформа в Украине заработает уже с 2018 года.

Корреспондент.net узнал, что сейчас известно о порядке проведения пенсионной реформы в Украине.

Временные рамки


Согласно меморандуму МВФ, закон о пенсионной реформе должен быть принят Верховной Радой до конца апреля текущего года.

Но Рада уже закрылась до 16 мая, так что выполнить эту норму в срок точно не удастся.

Министр социальной политики Андрей Рева говорит, что правительственный законопроект о пенсионной реформе в Раде стоит ждать к 16 мая, то есть аккурат к первому заседанию после каникул.

Нынешняя ситуация


Проблема Украины в невысоком пенсионном возрасте и возможности досрочного выхода на пенсию, что делает пенсию доступной для многих граждан.

Украинцы выходят на пенсию в среднем гораздо раньше, чем работники в других странах Европы. Средний возраст выхода на пенсию для мужчин составляет около 58,5 года, для женщин - не менее 56 лет. Для сравнения: средние показатели в ЕС составляют 63,6 года для мужчин и 62,6 года для женщин.

Это привело к тому, что сейчас в Украине насчитывается более 12 млн пенсионеров - около 30% населения.

Соотношение плательщиков пенсионных взносов к пенсионерам - почти 1 к 1, это один из самых низких показателей в мире.

Учитывая значительное количество пенсионеров, взносы социального страхования покрывают лишь половину средств, необходимых для выплаты пенсий, хотя сами пенсии невелики.

Обещания Гройсмана


На прошлой неделе пенсионную реформу анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман.

По утверждению премьера, в рамках реформы будут повышены пенсии для 5,6 млн пенсионеров (из более чем 12 млн), налогообложение пенсий будет отменено, повышение пенсионного возраста не предусматривается.

Кроме того, в правительстве надеются к 2024 году сделать Пенсионный фонд бездефицитным, а саму пенсионную систему – справедливой.
Пенсионная реформа на подходе. Что ждет украинцев

Что будет


МВФ в ходе переговоров с украинскими чиновниками настаивал на повышении пенсионного возраста. Представители украинской власти всячески пытались уйти от жестких возрастных рамок, и им это удалось – в окончательном варианте меморандума конкретный возраст выхода на пенсию отсутствует.

В конце прошлого года глава Минсоцполитики Андрей Рева высказался за то, чтобы время выхода украинцев на пенсию было увязано со страховым стажем, в рамках которого осуществляются отчисления так называемого единого страхового взноса в Пенсионный фонд.

По словам Ревы, если у человека к 60 годам не будет 20 лет страхового стажа, то надеяться на выход на пенсию к этому времени ему не стоит. Но недостающий стаж можно будет "докупить".

Украина согласилась установить несколько вариантов для выхода на пенсию. Работники смогут выбирать момент выхода в зависимости от трудового стажа. В частности, они будут получать стимулирующие выплаты для более позднего выхода на пенсию.

Кроме того, для опасных профессий появятся дополнительные ставки Единого соцвзноса, которые будут платить работодатели. Эти средства будут накапливаться на персонифицированных счетах, и использоваться как промежуточное финансирование между досрочным выходом на пенсию и описанной системой.

Также возможна отвязка размера минимальной пенсии от социальных стандартов и назначение ее в размере 40% от минимальной зарплаты.

Суть в том, что минимальная пенсия должна быть не менее 40% минимальной зарплаты, а средняя пенсия — не менее 40% средней зарплаты.


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