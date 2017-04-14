В Донецкой области заработали мобильные сервисные центры МВД

Жителям Донецкой на Луганской области станет легче получить административные услуги, которые оказывали бывшие МРЭО. Гражданам будут помогать не только в стационарных, но и в передвижных сервисных центрах Министерства внутренних дел, сообщает До ТеБе.
- 20 передвижных сервисных центров, оснащенных современным оборудованием, будут выезжать по графику в отдаленные населенные пункты Украины, где нет стационарных сервисных центров МВД, и предоставлять гражданам наиболее востребованные услуги: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей, - пишет МВД.
Экипаж каждого мобильного сервисного центра состоит из двух администраторов и специалиста экспертной службы. За один выезд они будут предоставлять в среднем до 25 услуг.