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Ищем площадку для продаж

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Главная / Экономика
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Ищем площадку для продаж

«Первого иностранного заказчика я нашел благодаря Facebook. Опубликовал фото одной из своих работ, и через знакомых ко мне обратился винодел из Италии. Теперь я постоянно продвигаю свою страницу и в месяц из-за рубежа получаю минимум 3-4 заказа», - делится опытом Николай Швец, гравировщик из Киева.

ВКонтакте все еще остается одной из самых раскрученных соцсетей на постсоветском пространстве. Средний возраст посетителей - 20-30 лет. ВК используется в основном для общения, прослушивания музыки, поиска развлекательных мероприятий и событий. Поэтому при помощи ВКонтакте лучше всего продается одежда, обувь, аксессуары, hand-made продукция, а также мероприятия - тренинги, мастер-классы, концерты. Большой популярностью во всем мире пользуется социальная сеть Linkedln. Ее аудитория превышает 400 млн. пользователей из 200 стран. В Украине Linkedln популярна только среди сильных профессионалов и менеджеров - так как она направлена сугубо на поддержку профессиональных, деловых контактов. В то же время, для многих иностранных пользователей именно Linkedln является способом поиска заказчиков и исполнителей, так как функционал этого ресурса позволяет публиковать резюме, вакансии, создавать сообщества. Так что, для продажи товаров Linkedln вряд ли подойдет. Но вот для услуг и налаживания бизнес-контактов - запросто.

Резюме: социальные сети хорошо подходят для продвижения потребительских товаров и разнообразных услуг. Вложив в рекламу около 100 у. е. в месяц можно охватить многотысячную аудиторию. Недостаток - низкая конверсия, поэтому соцсети лучше использовать как вспомогательный инструмент продаж.

Для всех и всего


Онлайн-аукционы и маркетплейсы разных мастей помогут проложить прямой путь к потребителю. Причем часть ресурсов (такие как eBay, Amazon, Taobao) - универсальны. Там можно приобрести практически все. От футболок и носков до антиквариата, украшений ручной работы и книг.

В Украине тоже есть маркетплейс, ориентированный не только на внутренний рынок, но и на зарубежье. Речь о Prom.ua, который, помимо нашей страны, представлен в Беларуси, Казахстане, Молдове, Бразилии, Турции.

На Prom продастся огромное количество товаров разных видов. И одежда, и электроника, и предметы интерьера, и пищевые продукты с напитками. Некоторые площадки имеют определенную специализацию и больше подходят предпринимателям, которые производят нишевую продукцию. Например, Etsy - известный во всем мире маркетплейс для товаров ручной работы. Там можно встретить украшения, сувениры, одежду, обувь, предметы интерьера. Catawiki - огромный маркетплейс для коллекционеров. На нем продаются произведения искусства, антиквариат, ювелирные украшения, почтовые марки, монеты и даже раритетные автомобили. Немецкий маркетплейс Hampel - отличная площадка для тех, кто занимается производством разнообразных лакшери атрибутов, в том числе из драгметаллов. На Hampel «пасутся» именно те клиенты, которые ищут нечто эксклюзивное, и готовы платить за это немалые деньги. Достоинство торговых площадок в том, что они выполняют функцию посредников в процессе поиска покупателей. От предпринимателя, по сути, требуется лишь разместить свой товар для продажи, а в случае удачной сделки - переслать его покупателю. Но сложность в том, что продавцов на eBay, Amazon или Etsy не меньше, чем покупателей. Поэтому предпринимателю, который не имеет ни опыта продаж, ни рейтинга, будет достаточно сложно бороться с конкурентами. Поначалу даже приходится демпинговать и жертвовать заработком ради будущей прибыли.

«Страница на Ebay требует ежедневного ухода и наполнения, определенной аналитической работы, ответов на вопросы потенциальных покупателей. Такой подход серьезно влияет на принятие решения о покупке», - рассказывает Елена Вечканова, основатель сообщества украинских мастеров Three snails. Плюс ко всему, могут возникнуть сложность с выводом валюты. Многие площадки предпочитают для оплаты использовать PayPal или его аналоги (например, Skrill), откуда без посредников и потерь получить деньги невозможно.

Резюме: онлайн-аукционы и мар-кетплейсы существенно облегчают контакт с покупателями и помогают диверсифицировать продажи. Но начинающему предпринимателю потребуется не один месяц, чтобы пробиться в топ продаж. К тому же любая площадка берет за свои услуги комиссию (до 10% от оборота), а для вывода выручки придется пользоваться услугами посредников.

Продаем навыки


Копирайтерам, программистам, репетиторам тоже есть где разгуляться.

В интернет-пространстве существует масса так называемых «бирж» - ресурсов для поиска как подрядчиков, предоставляющих услуги, так и заказчиков, которые в них нуждаются.

Один из крупнейших во всем мире-портал Freelancer.com, представленный в 200 странах. Аналог на постсоветском пространстве - fl.ru. Биржи ориентированы на тех, кто занимается переводом и написанием текстов, обработкой видео и фото, разработкой и продвижением сайтов, программированием, проектированием в области архитектуры и интерьера.

При этом у иностранных ресурсов есть неоспоримое преимущество - они выводят исполнителей на заказчиков, которые оплачивают проделанную работу в «твердой» валюте. Плюс ко всему, права обеих сторон хорошо защищены. Например, если работа выполнена плохо - фрилансер не получит оплату. Если же заказчик окажется недобросовестным, исполнитель все равно в «минусе» не останется. Плюс ко всему, биржи предусматривают систему рейтингов и оценок. И чем лучше репутация фрилансера, чем больше положительных у него отзывов, тем выше он может оценивать свою работу. Существуют также ресурсы исключительно для специалистов (Toptal, Joomlancers), дизайнеров (Behance Job), копирайтеров (Constant Content, iWriter), учителей и репетиторов (Preply, 2polyglot).

Резюме: биржи фриланса позволяют профессионалам интеллектуальной сферы находить клиентов в любой точке мира и конвертировать свои умения в валюту. Но для того, чтобы собрать базу постоянных клиентов, нужно хорошо владеть хотя бы одним иностранным языком и на первых порах соглашаться выполнять заказы практически за бесценок.
Ищем площадку для продаж


dengi.ua


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