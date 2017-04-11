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МВФ: новый транш и старые условия

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Главная / Финансы
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МВФ: новый транш и старые условия

Украина получила добро на $1 млрд от МВФ. Деньги ещё на подходе, а власти уже анонсируют новый транш в $1,9 млрд в мае этого года. Но для этого мы должны выполнить ещё несколько условий…

Условия не новы, и МВФ продолжает настаивать на их выполнении. Сроки установлены жёсткие.

«ПриватБанк». Выбрать на основании прозрачного конкурса международно признанную фирму, которая будет вести переговоры о реструктуризации и условиях взыскания долгов по проблемным кредитам «ПриватБанка». В апреле выбрать международных аудиторов для проверки кредитного портфеля.

Пенсии. До конца месяца законодательно утвердить концепцию пенсионной реформы. Обязательно урегулировать пенсионный возраст, сузить возможности досрочного выхода на пенсию; ужесточить критерии, дающие право на минимальную пенсию; обеспечить единый принцип назначения пенсий без каких бы то ни было льгот, кроме военных.

Налоговая милиция. До конца апреля утвердить новый орган, который её заменит.

Земля. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменить. МВФ настаивает на принятии закона о рынке сельскохозяйственных земель до конца мая.

Борьба с коррупцией. Необходимы законодательные изменения, обеспечивающее НАБУ широкими полномочиями: использование широкого спектра методов расследования, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и т. д. без необходимости привлекать другие ведомства. Срок — до конца мая.

И за это всё личный долг каждого украинца вырастет на 25 долларов.

Zavarnik


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