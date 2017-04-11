МВФ: новый транш и старые условия

Европа выделила Украине новый кредит

В Украине хотят усложнить выход на пенсию

Почему пенсию повысили не всем

Украина выполнила условия и ждет второй транш от МВФ

Украина получила первый транш от МВФ

С апреля украинкам могут снизить пенсионный возраст до 55 лет