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Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе

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Главная / Агропромышленный комплекс
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Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе

Вчера, 7 апреля, в годовщину провозглашения «республики», «глава» ДНР, Александр Захарченко совместно с «министром» доходов и сборов Александром Тимофеевым и российским писателем Захаром Прилепиным посетили тепличное хозяйство в городе Зугрэс.

Свой визит «глава республики» посвятил проверке качества овощей, в данном случае томатов, и помог собрать первый урожай. Захарченко заявил, что благодаря тепличному хозяйству Зугрэса, удастся обеспечить, «республику» овощами. Также он заявил, что это не первый визит на тепличное хозяйство.

До конца сезона, планируется вырастить до 1000 тонн томатов, которые будут выращены без какой-либо химии, они будут вкусными и полезными.

Известно, что на предприятии трудится около 80 сотрудников, в основном – это местные жители.
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе
Захарченко с Прилепиным собрали урожай помидоров в Зугрэсе


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