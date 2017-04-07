В Донецке отметили день провозглашения «республики»

Сегодня, на площади Ленина состоялся праздничный митинг посвященный провозглашению ДНР. Как сообщают местные СМИ, на митинге присутствовало более 10 тысяч человек, которых свезли на автобусах.
На сцене, которая была установлена на площади Ленина, выступили участники событий 2014 года. Те, кто участвовал в вооруженном захвате Донецкой областной государственной администрации. Также с праздничной речью выступил «председатель» народного совета ДНР Денис Пушилин.
На площади присутствовали по большей мере студенты и пенсионеры, в руках они держали флаги ДНР и ОД «Донецкая Республика». На мероприятии присутствовало большое количество нарядов «полиции».
В конце мероприятия, по традиции, выступили вокальные коллективы ДНР. После завершения митинга, всех начали отвозить обратно. Как сообщает интернет СМИ ДНР, в городе царит праздничная атмосфера. Однако, большинство жителей даже и не подразумевают о том, что сегодня в «республике» праздник.