В Донецке отметили день провозглашения «республики»

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Сегодня, 5 марта в Донецке пройдет митинг за мир и единство Украины

На площади им.Ленина в Донецке проходит одновременно два митинга

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