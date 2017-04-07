Лента новостей

15:14
Мэру Покровска вручили подозрение в уголовном преступлении
13:52
В Донецке отметили день провозглашения «республики»
13:35
Мэра Покровска подозревают в уголовном преступлении
13:30
Брак за сутки можно будет заключить в Бахмуте
13:09
Представители Белоцерковского национального аграрного университета посетили Марьинку
12:46
В Чехии больше нет "посольства" ДНР
12:33
Женский кожаный кошелек - стиль проявляется в мелочах
12:28
В Мариуполе работал конвертационный центр под прикрытием фискальной службы
12:03
Фискалы Донетчины разоблачили схему нелегальной поставки товаров в ДНР
01:20
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта
01:07
В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации
01:01
Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области
00:53
Красный Крест будет расширять сотрудничество с Донецкой ОГА
23:07
Сайт hyalual.com.ua раскрывает секрет идеальной кожи с косметикой Гиалуаль
22:37
Донецкий металлургический завод вступил в «профсоюз» ДНР
22:06
Все, что нужно знать о алмазах
17:44
Гройсман настаивает на продаже госкомпаний
17:10
Пять судей Донецкой области, несвоевременно подали декларации о доходах
16:40
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф
15:09
Сепаратисты ДНР дали команду раздать оружие резервистам
15:03
В Донецке откроют Аллею Дружбы
13:52
Европарламент проголосовал за безвиз Украине
13:31
В Бахмуте появилась мобильная амбулатория
13:27
ЕС дал денег Украине не просто так
13:12
Жена председателя Донецкой ОГА купила новый Lexus
12:54
Опубликовано видео мобилизационного сбора ДНР
12:34
В ДНР объявили мобилизационный сбор
12:12
Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска
11:59
8 вещей, которые нужно знать при нанесении первой тату. Важные рекомендации от мастеров tattookiev.org
01:44
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»
01:34
В Константиновском районе определились с учителем года
01:26
Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей
00:46
Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке
00:26
Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов
18:52
Молдова меняет поставщика электроэнергии
18:40
Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам
18:17
Отопительный сезон в ДНР завершен
17:35
Авдеевка снова с водой
17:19
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом
17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
16:26
Тюнер Т2 на sat-ellite.net
16:22
На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен
13:06
В ДНР начали заниматься ремонтом дорог
12:37
Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию
12:33
Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В Донецке отметили день провозглашения «республики»

0
307
Главная / Разное
0
В Донецке отметили день провозглашения «республики»

Сегодня, на площади Ленина состоялся праздничный митинг посвященный провозглашению ДНР. Как сообщают местные СМИ, на митинге присутствовало более 10 тысяч человек, которых свезли на автобусах.

На сцене, которая была установлена на площади Ленина, выступили участники событий 2014 года. Те, кто участвовал в вооруженном захвате Донецкой областной государственной администрации. Также с праздничной речью выступил «председатель» народного совета ДНР Денис Пушилин.

На площади присутствовали по большей мере студенты и пенсионеры, в руках они держали флаги ДНР и ОД «Донецкая Республика». На мероприятии присутствовало большое количество нарядов «полиции».

В конце мероприятия, по традиции, выступили вокальные коллективы ДНР. После завершения митинга, всех начали отвозить обратно. Как сообщает интернет СМИ ДНР, в городе царит праздничная атмосфера. Однако, большинство жителей даже и не подразумевают о том, что сегодня в «республике» праздник.
В Донецке отметили день провозглашения «республики»


Похожие публикации

25-10-2016
В Донецке отметили День флага ДНР
31-05-2014
«Донбасс – Россия»: митинг на площади Ленина
31-05-2014
В Донецке проходит митинг сторонников ДНР
18-05-2014
«Мы проведем свои выборы» - руководство ДНР.
5-03-2014
На площади им.Ленина в Донецке проходит одновременно два митинга
5-03-2014
Сегодня, 5 марта в Донецке пройдет митинг за мир и единство Украины

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх