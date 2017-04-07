Лента новостей

01:20
Психологическое состояние воинов АТО на Донетчине будут восстанавливать с помощью спорта
01:07
В Донецкой области начались информационные дни по вопросам децентрализации
01:01
Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области
00:53
Красный Крест будет расширять сотрудничество с Донецкой ОГА
23:07
Сайт hyalual.com.ua раскрывает секрет идеальной кожи с косметикой Гиалуаль
22:37
Донецкий металлургический завод вступил в «профсоюз» ДНР
22:06
Все, что нужно знать о алмазах
17:44
Гройсман настаивает на продаже госкомпаний
17:10
Пять судей Донецкой области, несвоевременно подали декларации о доходах
16:40
По селам на линии соприкосновения будет курсировать передвижной флюорограф
15:09
Сепаратисты ДНР дали команду раздать оружие резервистам
15:03
В Донецке откроют Аллею Дружбы
13:52
Европарламент проголосовал за безвиз Украине
13:31
В Бахмуте появилась мобильная амбулатория
13:27
ЕС дал денег Украине не просто так
13:12
Жена председателя Донецкой ОГА купила новый Lexus
12:54
Опубликовано видео мобилизационного сбора ДНР
12:34
В ДНР объявили мобилизационный сбор
12:12
Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска
11:59
8 вещей, которые нужно знать при нанесении первой тату. Важные рекомендации от мастеров tattookiev.org
01:44
Донетчина приобщилась к месячнику «Спорт для всех - общая забота»
01:34
В Константиновском районе определились с учителем года
01:26
Администрация Бахмутского района выделила ветерану 200 гривен на юбилей
00:46
Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке
00:26
Донецкая фильтровальная станция вновь остановлена из-за обстрелов
18:52
Молдова меняет поставщика электроэнергии
18:40
Депутаты Славянска просят Правительство увеличить зарплату медикам и педагогам
18:17
Отопительный сезон в ДНР завершен
17:35
Авдеевка снова с водой
17:19
В Донецкой области занялись ямочным ремонтом
17:10
ООН передала техническую помощь на КПВВ Марьинка
16:26
Тюнер Т2 на sat-ellite.net
16:22
На Донетчине в местные бюджеты направлено более 2,2 миллиарда гривен
13:06
В ДНР начали заниматься ремонтом дорог
12:37
Педагоги Бахмутской школы №5 повышают свою квалификацию
12:33
Суд Донецкой области прекратил деятельность предприятий нарушающих охрану труда
12:24
Более миллиону жителей Донбасса грозит дефицит воды, – ООН
12:03
Трипольская ТЭС остановила работу
11:52
В Волновахской районной больнице появилось новое медицинское оборудование
11:46
Кредитные расценки будут пересчитаны в интересах потребителей мелких кредитов
23:43
Великоновоселковский центр социального обслуживания получил помощь от ООН
23:35
Переселенцы на Донетчине открывают свой бизнес за счет грантов
23:28
Выбор украшения для вышивки
22:46
Европа выделила Украине новый кредит
22:17
Что необходимо знать при выборе букета: интересные идеи создания цветочных композиций
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области

0
53
Главная / Инфраструктура
0
Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области

6 апреля в рамках еженедельного мониторинга реализации проектов по строительству 85-ти спортивных площадок с искусственным покрытием и 200 спортивных площадок с антивандальным тренажерным оборудованием в Донецкой области состоялось селекторное совещание под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Виктора Ремского.

Начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик присутствовал в мариупольской студии видеоконференц-связи ГУ ГСЧС. На местах участие в совещании принимали заместители городских голов, председателей райгосадминистраций, руководители военно-гражданских администраций, главы объединенных территориальных общин, руководители органов управления физической культурой и спортом, образования и науки исполкомов городских советов, райгосадминистраций, военно-гражданских администраций и другие ответственные исполнители за реализацию проектов.

Виктор Ремский напомнил, что по случаю 85-й годовщины Донецкой области в текущем году на территории региона планируется создание 85-ти футбольных полей с искусственным покрытием (42х22 м) и обустройства 200 спортплощадок с тренажерным оборудованием. Эти проекты будут осуществляться по инициативе председателя облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, согласно программе экономического и социального развития Донецкой области на 2017 год.

«Что касается спортивных площадок с тренажерным оборудованием, на сегодняшний день проведены все необходимые тендерные процедуры. С 20 апреля ожидается поставка комплектов тренажеров в города, районы и объединенные территориальные общины. А до этого времени вы должны провести определенные подготовительные работы на местах, где будут установлены указанные площадки», - сказал в обращении к представителям местной власти Донетчины Виктор Ремский.

Заместитель председателя облгосадминистрации акцентировал внимание, что в отличие от площадок с тренажерным оборудованием, беспокойство вызывает критическая ситуация по строительству в области футбольных полей с искусственным покрытием (42х22 м).

«Есть большие сомнения по выполнению необходимых работ в предварительно установленные сроки. Так, по ряду проектов до сих пор нет проектно-сметной документации и заключений экспертизы, а срок по выполнению этого этапа истек еще месяц назад. До 15 апреля должны были быть проведены абсолютно все тендерные процедуры по строительству основания под укладку искусственного покрытия. Я не могу сказать, что эти работы для местных властей являются сложными, но есть определенные требования, и нам нужно их придерживаться. Думаю, что во время этого процесса некоторые города и районы могут быть лишены возможности установить у себя спортивную площадку. А местная община будет знать, чья это вина», - подчеркнул Виктор Ремский.

«У всех будет шанс подтянуть сроки, когда начнутся непосредственно работы по изготовлению основания под укладку искусственного покрытия и учреждение ограждения. Там нужны будут профессиональные компании, которые смогут быстро и качественно выполнить поставленные задачи. Но если до 15 мая основание не будет готово, то это 100% означает потерю площадки», - добавил Владимир Мицик.

Подводя итоги селекторного совещания, Виктор Ремский напомнил о личной ответственности представителей местной власти по реализации проектов по строительству спортплощадок.

«От тех, кто безответственно отнесется к проектам и не проведет необходимые работы в установленные сроки, площадки автоматически передадут в города, которые будут готовы с удовольствием их принять», - предупредил Виктор Ремский.


Похожие публикации

18-04-2016
В Донецкой области готовятся к летней оздоровительной кампании
5-04-2016
В Донецкой области формируют самодостаточные громады
12-02-2016
Заместитель руководителя аппарата Донецкой облгосадминистрации провела семинар с председателями городских и территориальных общин
5-03-2015
Порошенко подписал указ о создании военно-гражданских администраций в Донбассе
23-08-2013
Лидеры стремятся к идеалу
13-03-2013
Физическая культура для каждого

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх