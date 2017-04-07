Власти Донетчины провели селекторное совещание к 85-летию Донецкой области

6 апреля в рамках еженедельного мониторинга реализации проектов по строительству 85-ти спортивных площадок с искусственным покрытием и 200 спортивных площадок с антивандальным тренажерным оборудованием в Донецкой области состоялось селекторное совещание под председательством заместителя председателя облгосадминистрации Виктора Ремского.
Начальник управления по вопросам физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мицик присутствовал в мариупольской студии видеоконференц-связи ГУ ГСЧС. На местах участие в совещании принимали заместители городских голов, председателей райгосадминистраций, руководители военно-гражданских администраций, главы объединенных территориальных общин, руководители органов управления физической культурой и спортом, образования и науки исполкомов городских советов, райгосадминистраций, военно-гражданских администраций и другие ответственные исполнители за реализацию проектов.
Виктор Ремский напомнил, что по случаю 85-й годовщины Донецкой области в текущем году на территории региона планируется создание 85-ти футбольных полей с искусственным покрытием (42х22 м) и обустройства 200 спортплощадок с тренажерным оборудованием. Эти проекты будут осуществляться по инициативе председателя облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, согласно программе экономического и социального развития Донецкой области на 2017 год.
«Что касается спортивных площадок с тренажерным оборудованием, на сегодняшний день проведены все необходимые тендерные процедуры. С 20 апреля ожидается поставка комплектов тренажеров в города, районы и объединенные территориальные общины. А до этого времени вы должны провести определенные подготовительные работы на местах, где будут установлены указанные площадки», - сказал в обращении к представителям местной власти Донетчины Виктор Ремский.
Заместитель председателя облгосадминистрации акцентировал внимание, что в отличие от площадок с тренажерным оборудованием, беспокойство вызывает критическая ситуация по строительству в области футбольных полей с искусственным покрытием (42х22 м).
«Есть большие сомнения по выполнению необходимых работ в предварительно установленные сроки. Так, по ряду проектов до сих пор нет проектно-сметной документации и заключений экспертизы, а срок по выполнению этого этапа истек еще месяц назад. До 15 апреля должны были быть проведены абсолютно все тендерные процедуры по строительству основания под укладку искусственного покрытия. Я не могу сказать, что эти работы для местных властей являются сложными, но есть определенные требования, и нам нужно их придерживаться. Думаю, что во время этого процесса некоторые города и районы могут быть лишены возможности установить у себя спортивную площадку. А местная община будет знать, чья это вина», - подчеркнул Виктор Ремский.
«У всех будет шанс подтянуть сроки, когда начнутся непосредственно работы по изготовлению основания под укладку искусственного покрытия и учреждение ограждения. Там нужны будут профессиональные компании, которые смогут быстро и качественно выполнить поставленные задачи. Но если до 15 мая основание не будет готово, то это 100% означает потерю площадки», - добавил Владимир Мицик.
Подводя итоги селекторного совещания, Виктор Ремский напомнил о личной ответственности представителей местной власти по реализации проектов по строительству спортплощадок.
«От тех, кто безответственно отнесется к проектам и не проведет необходимые работы в установленные сроки, площадки автоматически передадут в города, которые будут готовы с удовольствием их принять», - предупредил Виктор Ремский.