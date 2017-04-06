Жена председателя Донецкой ОГА купила новый Lexus

В течение прошлого года председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский заработал более 300 тысяч гривен, получил почти полтора миллиона дивидендов и завел счета в банках, сообщает До ТеБе.
Об этом говорится в его декларации за 2016 год, размещенной на сайте НАПК.
Среди недвижимости семьи главы Донецкой области, как и в 2015 году, остаются два земельных участка на Житомирщине, еще три участка, дом и гараж в Киеве и области.
В собственности Жебривского остается автомобиль ВАЗ 1993 выпуска, а вот в автопарке жены главы Донецкой ОГА произошли изменения. Вместо автомобиля Lexus IS 250 2008 года выпуска, стоимость которого не указывалась в прошлогодней декларации, пришел более современный Lexus NX 200T 2016 года. Его стоимость, как обозначено в декларации, составляет 1 млн 542 тыс. гривен.
Выросли в течение прошлого года и состояние главы Донетчины. В частности, по сравнению с 2016 годом Павел Жебривский в должности председателя Донецкой ОГА заработал 336 тысяч гривен, а это более чем на 147 тысяч больше 2015 года, когда чиновник занимал должность в Генпрокуратуре.
Кроме того, председатель Донецкой ОГА получил 1 млн 430 тыс. гривен дивидендов, о чем сообщил НАПК в декабре прошлого года.
Неизменными остались наличные средства главы Донецкой области - Павел Жебровский имеет 100 тысяч гривен. Зато появились счета в банках - Приватбанка и Проминвесте. Правда, средства на них хранятся символические, в общем почти шесть с половиной тысяч гривен.
Не такие скромные доходы получила жена Павла Жебривского Валентина. По информации, значится в декларации, в течение 2016 года женщина заработала почти 450 тысяч заработной платы на частном предприятии "Ян", занимающейся оптовой продажей фармацевтических препаратов. Также задекларировано 20 тысяч евро наличности.
Напомним, в должности председателя Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский находится почти два года, он был назначен в июне 2015 года.