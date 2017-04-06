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В ДНР объявили мобилизационный сбор

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В ДНР объявили мобилизационный сбор

Вчера, 5 апреля на большинстве бюджетных предприятиях, учебных заведениях самопровозглашенной ДНР было объявлено о неизвестных сборах на Саур-Могиле. Причину сего собрания никто не объяснил, но приказали быть всем мужчинам в обязательном порядке.

Жители Донецка стали интересоваться в социальных сетях, что же это будет за мероприятие, и лишь к вечеру стало немного известно, что необходимо быть одетым в спортивную одежду, взять с собой еду, воду и главное отбросить панику, мол, ничего не случится, это просто разовое тренировочное мероприятия по гражданской обороне.

Сегодня же, как сообщил так называемый министр обороны Владимир Кононов, по «приказу» «главы» самопровозглашенной ДНР проходит мобилизационный сбор на тот случай если украинские военные захотят напасть на «республику». Военным комиссариатам самопровозглашенной ДНР дали задание мобилизовать 27 тысяч мужчин в возрасте от 18 лет.

Стоит отметить, что в связи с мобилизацией, на Саур-Могиле, которая находится вблизи Тореза, в городе отменили все рейсовые автобусы, местные жители задавали вопросы о том, как же им добираться на работу, или как отвезти ребенка в детский сад.
В ДНР объявили мобилизационный сбор
В ДНР объявили мобилизационный сбор


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