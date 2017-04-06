Порошенко хочет блокировать банковские карты из-за долгов по коммуналке

Арестовывать банковские счета, блокировать карточки. Президент Украины Петр Порошенко решил всерьез заняться должниками по коммунальным платежам, арестовывая их счета. Не платишь за коммуналку, будь готов к блокировке денежных средств на своих картах!
Осуществлять это будут с помощью специальной автоматизированной системы, однако эксперты рассказывают, что после таких действий властей, люди попросту перестанут доверять банкам. Также благодаря такому законопроекту могут пострадать и те, кто не выплачивает кредит.
Данный законопроект подал лично Петр Порошенко, он значится под номером 6232. Одна из статей данного законопроекта значится, как неотложная и вводит систему автоматизированного ареста средств. Решение о блокировании счетов будет принимать суд, если решение будет положительным, то средства будут не только блокированы но и изъяты.
Как заявил юрист Ростислав Кравец, это не просто желание Президента, а прежде всего, требование МВФ, которое было ранее оговорено. Выходит, что арест и блокирование средств на счетах будет проводиться автоматически, и сам должник об этом уже узнает по факту. Человека, в данном случае должника, могут и не вызывать в суд, а узнать о том, заблокировали ли ему карту он узнает, когда непосредственно будет снимать с нее деньги.