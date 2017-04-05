Отопительный сезон в ДНР завершен

Как сообщает пресс-служба ГП «Донбасстеплоэнерго», с сегодняшнего дня, 5 апреля, отопительный сезон в самопровозглашенной ДНР завершен.
Такое решение было принято специальным указом, в котором была утверждена температура воздуха, при которой возможно отключение теплоснабжения.
Так как в «республике» сохраняется теплая погода более +8˚С, было принято решение завершить отопительный сезон.
Отопление в больницах, родильных домах, детских садах, а также в школах-интернатах, отключат в самую последнюю очередь, для этого действия будет специальное распоряжение от «администраций» городов.