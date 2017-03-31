Мораторий на продажу земель

Очередное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения ещё раз показало неготовность власти решать проблемы, копившиеся годами. На этой теме спекулировали чуть ли не все правительства и политики. Какие аргументы выдвигают противники и сторонники рынка земли и отразится ли мораторий на отношениях с МВФ?
Нет закона — нет рынка
Свободная продажа земли традиционно наиболее дискутируемый вопрос на протяжении всего периода независимости Украины. И в большой степени — из-за интересов крупных ФПГ и агрохолдингов, за которые борются депутаты, прикрываясь лозунгами о защите прав народа. Сегодня в Украине из 41 млн га сельхозугодий около 31 млн га находятся в частных руках, из них 27,5 млн га — земельные паи 6,92 млн граждан. Противники рынка земли утверждают, что при отсутствии чёткого законодательства легко скупить у народа эту землю за бесценок.
В октябре парламент в восьмой раз отсрочил продажу сельхозземель на год. Небывалое единодушие: «за» проголосовало чуть ли не конституционное большинство (297) и только 7 — против!
Прервать череду мораториев мог бы закон об обороте земель сельхозназначения. Сегодня он существует в виде «сырого» законопроекта, до которого у народных избранников никак не дойдут руки. Но с учётом обязательств по Меморандуму с МВФ правительство вынуждено будет педалировать его принятие.
По мнению экспертов, мораторий на продажу сельхозземель не даёт привлечь в АПК крупные инвестиции. Но, по заявлению премьера Владимира Гройсмана, рынок земли может быть запущен только после обсуждения в обществе и экспертной среде, а также создания приемлемой для Украины модели его функционирования.
Страшилки земельного рынка
Понятно, что рынок земли нужно сделать прозрачным, чтобы искоренить теневые сделки. На сегодня ни правовая база, ни сами будущие участники рынка не готовы к этому, а значит снимать мораторий рано.
Впрочем, и сам проект закона об обороте земли несёт немалые риски. Из его положений неясно, как будет (и будет ли?) ограничиваться скопление земли в одних руках и обеспечиваться прозрачность сделок, допустят ли сюда иностранцев. Помимо этого при нынешней девальвации нацвалюты открытие рынка поставит сельчан и фермеров в неравное положение с крупными ФПГ и иностранцами. По некоторым расчётам, стоимость гектара земли в Украине в зависимости от условий может составить в среднем $3000, притом что в Польше за сотку дают 6–7 тыс. евро…
Выступает против свободной купли-продажи земли и владелец «Агрос-Виста» Александр Мирный, который не видит проблемы в работе на арендованных площадях. По его мнению, основным игроком рынка земли должно оставаться государство. Желающие продать свою землю должны делать это через специально созданный государством земельный банк, а дальше земля может быть передана в аренду, но никак не продана, да ещё и иностранцам. Бизнесмен приводит в пример Великобританию, где свыше 80 % земли принадлежит государству и фактически не существует рынка сельхозземель. Он убеждён, что приверженцы свободной торговли землёй лоббируют интересы тех, кто жаждет скупить украинские чернозёмы.
Противники рынка земли бьют на экономический кризис и отсутствие нормативной базы. И на то, что криминал и «денежные мешки» скупят всё за бесценок, как это уже было при приватизации в 1990-х. А ещё боятся прихода вездесущих китайцев. Как страшилку приводят в пример Африку, где Китай скупил уже свыше 3 млн га земли.
Даёшь рынок!
Сторонники рынка сетуют, что мораторий лишает собственников земли права свободно распоряжаться активом. По мнению соучредителя Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Ивана Миклоша, рынок земли мог бы стать хорошим ресурсом для привлечения инвестиций. Ему вторит специалист ИК Dragon Capital Сергей Фурса, утверждая, что мораторий обойдётся Украине в несколько процентов ВВП и потерянные миллиарды долларов инвестиций. Проиграют экономика и владельцы земли, а выиграют агрохолдинги, которым выгодно арендовать паи за копейки и зарабатывать на этом миллионы.
Земля должна быть товаром, и очень дорогим, уверен и Андрей Вадатурский, член «земельного» комитета ВР и по совместительству сын владельца одной из крупнейших в Украине агрофирм «Нибулон». Мол, басни о китайцах и прочих капиталистах, только и ждущих, чтобы на корню скупить Украину, — это популизм. И приводит в пример Нидерланды, где земля в свободной продаже. Главное, говорит нардеп, чтобы инвесторы выполняли все предписания украинского законодательства. А уж его нужно выписать в пользу интересов страны. Нужна также разъяснительная кампания среди владельцев паёв.
Главное — правильно преподнести
Мораторий на продажу сельхозземель раздражает и нашего главного кредитора: соответствующее требование присутствует в Меморандуме с МВФ. Как видим, продлевая мораторий, ВР ослушалась заокеанских финансистов. Не осерчают ли они?
По мнению Сергея Фурсы, решение парламента не отобразится на перспективе получить следующий кредит. Донор прямо не требовал снятия моратория, уверяет эксперт. Нардеп Леонид Козаченко также считает, что никакого влияния на сотрудничество с МВФ очередное продление моратория не окажет, — если это будет правильно преподнесено на фоне выполнения остальных требований.
Иного мнения придерживается глава аналитического центра Amelin Strategy Анатолий Амелин: продление запрета на продажу земли усложнит сотрудничество с МВФ и нам будет стоить немалых усилий получить очередной транш.
Кто окажется прав? Судя по заявлениям отдельных представителей украинского истеблишмента, они и сами не сильно верят в то, что МВФ снова даст денег. Перечень требований донора был известен ещё в сентябре, и очередной транш планировался на ноябрь. Но поскольку принять необходимые законы не удалось и, похоже, до конца года не удастся, власти решили законсервировать вопрос ещё на год. А там видно будет…
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