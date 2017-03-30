В ДНР цены выше, доходы ниже - исследование

Средняя стоимость продуктовой корзины в «ДНР» примерно в 1,6 раза выше, чем на подконтрольной украинским властям части Донетчины. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга портала «Слово и дело».
Набор, в который входят самые распространенные продукты питания, такие как хлеб, 1 л молока и подсолнечного масла, 1 кг свинины, мяса птицы, сыра, картофеля, риса, гречки, капусты, сахара, сливочного масла и пшеничной муки, стоит за линией разграничения примерно 800 грн, тогда как на подконтрольной правительству территории все эти продукты можно приобрести ориентировочно за 495 грн. В «ЛНР» аналогичная корзина стоит чуть дешевле – 715 грн.
При этом минимальная зарплата в «ДНР», которая равна размеру «минималки» в Украине по состоянию на 2014 год, в гривневом эквиваленте составляет 1238 грн. Средний же уровень зарплаты достигает там всего 2712 грн. В это же время минимальная зарплата в Украине, как известно, составляет 3200 грн, а средняя в пределах подконтрольной части Донецкой области – 6503 грн. В «ЛНР» минимальная зарплата достигает 1381 грн, а средняя составляет 4021 грн. На подконтрольной части Луганщины работающее население в среднем зарабатывает 5385 грн в месяц.
Если сравнить размеры пенсий, то на подконтрольной территории они также выше: в Донецкой области средний размер пенсионных выплат – 2092 грн, в «ДНР» – 1905 грн, в Луганской области средний размер пенсий – 1863 грн, в «ЛНР» – 1829 грн.