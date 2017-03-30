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В Минске договорились о новом режиме тишины на Донбассе

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Главная / Политика в мире
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В Минске договорились о новом режиме тишины на Донбассе

На вчерашнем заседании контактной группы в Минске удалось договориться о введении нового режима тишины, который должен начать свое действие с 1 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украине в контактной группе Дарка Олифер.

Данный режим тишины вводится в связи с пасхальными праздниками. Помимо режима тишины, удалось договориться и об ускоренном режиме работы на контрольно-пропускных пунктах Донбасса. Также будет продлен режим работы на КПВВ, добавила Олифер.

На переговорах был затронут вопрос о признании Россией документов самопровозглашенных «республик».

Что касается вопроса об обмене пленных, то Дарка Олифер добавила, что сепаратисты отказались допустить к этому процессу представителей Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН.


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