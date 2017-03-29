«Использовать меньше — добывать больше», — призывает правительство в лице премьера Владимира Гройсмана. Одобренная Кабмином Концепция развития газодобывающей отрасли Украины сулит увеличение добычи газа в 2017 году до 20,3 млрд кубов, в 2018-м — до 22,5 млрд, в 2019-м — до 25,2 млрд и в 2020-м — до 27,6 млрд, а это уже практически уровень самообеспечения, ведь именно столько мы потребили за 11 месяцев прошлого года. Но реально ли это?
Цифры заупрямились…
В 1940 году месторождение газа в Дрогобычском районе Львовской области в результате строительства немецкими оккупантами 210-километрового газопровода «Опары — Самбор — Сталёва Воля» начало давать газ в Польшу. В 1950 году был запущен газопровод «Дашава — Киев — Брянск — Москва». Добываемый на западе Украины газ был основным источником промышленного газового сырья и бытового топлива для советской столицы на протяжении трёх десятилетий. Шёл украинский газ и на север, по маршруту «Дашава — Минск — Вильнюс — Рига». На пике «популярности» в 1975 году украинские скважины дали 68,7 млрд кубов газа…
Но разработка западносибирских месторождений с массовым привлечением украинских же газовиков снижала востребованность украинского газа в общесоюзных сырьевых потоках. С 1980-х годов объёмы добычи газа у нас стабильно снижались, и постепенно из экспортёра голубого топлива Украина превратилась в импортёра, при этом поставив себя в крайнюю степень зависимости от бывшего основного импортёра — России.
Ситуация начала меняться только после крымско-донбасских событий. В начале 2000-х из недр Украины добывалось около 17,6 млрд кубов газа, импорт составлял 50–60 млрд. В 2015 году добыча, несмотря на снижение на 1,4 % по сравнению с предыдущим годом, всё же превышала импорт: 19,9 млрд кубов украинского и 16,453 млрд импортного газа. Упрямые цифры расти не хотят. В прошлом году, по данным Минуглепрома, добыча увеличилась на незначительные 0,5 % (+91,1 млн кубов) по сравнению с 2015 годом и составила 19,9 млрд кубов. С такой динамикой ожидаемых к 2020 году объёмов нам не достигнуть.
Сами себе режиссёры
«У нас есть потенциал полностью обеспечить себя газом собственной добычи», — сообщает вице-премьер Владимир Кистион. С этим нельзя не согласиться. Наш козырь — 924 млрд кубометров доступных запасов природного газа, из которых мы выкачиваем всего 2 %… И потенциал производства газовых энергоносителей в целом существенно выше, ведь в расчёт не берутся месторождения сланцевого газа, растущие мощности по получению биогаза и ещё не открытые месторождения голубого топлива.
Но и этот газ нужно добыть. Необходимы ёмкие капиталовложения на фоне падающих в условиях мирового перепроизводства цен, зарегулированности отрасли и непрозрачных правил игры на рынке.
Сегодня в отрасли работают около 50 частных компаний. Их достижения за 2015 год — порядка 4 млрд кубов газа, что составляет менее 20 % его добычи в Украине. Более миллиарда кубов добывают только контролируемая ДТЭК «Нефтегазодобыча» и Burisma Holding, которую связывают с именем бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.
Основные объёмы добычи обеспечивают ПАО «Укргаздобыча» (+0,5 %, 14,6 млрд кубов) и ПАО «Укрнафта» (–13,7 %, 1,3 млрд кубов), подконтрольные НАК «Нафтогаз Украины».
О том, кто может интересоваться украинской газодобычей, даёт представление конкурс, проведённый в конце октября ушедшего года. На выставленные «Укргаздобычей» заявки на 15 буровых установок на 90 скважин стоимостью 13 млрд грн претендовали полтора десятка компаний. Самые низкие цены предложили малоизвестная «Пивничгазресурс» и зарегистрированная по тому же адресу «Викториос компани». Третьей стала якобы британская Drilling Energy Technics Limited, у которой, как едко подметили профильные СМИ, сайт оказался русскоязычным и доступ к нему был быстро перекрыт. Похоже, в этом году рассчитывать на новые имена не приходится.
«Укргаздобыча» со своей стороны анонсировала планы инвестировать в закупку оборудования и бурение 30 млрд грн. Предполагается, что этого должно хватить на создание сотни новых скважин и капремонт пятисот работающих. Это должно увеличить добычу газа на полмиллиарда кубов с выходом по итогам года на уровень 15,1 млрд кубов. Для обеспечения финансовыми ресурсами в апреле 2016-го госкомпания повысила закупочную цену на газ с 1590 до 4849 грн за тысячу кубов. С одновременным снижением ренты с 70 до 50 % это дало «Укргаздобыче» солидный куш: доходы подскочили в 3 раза и достигли 64 млрд грн.
«Коррупциогенный» вопрос
Год назад частным компаниям уменьшили ставку ренты при добыче газа: при глубине до 5 тыс. метров — с 55 до 29 %, при большей глубине — с 28 до 14 %. Но это пока не привело к заметному приросту добычи. Частники по итогам года увеличили показатель на 5,8 %, или на 222,9 млн кубов, — до 4,9 млрд, но этим они лишь компенсировали падение годовых объёмов добычи ПАО «Укрнафта» на 205,5 млн кубов.
А ведь кроме бюджетной бухгалтерии есть ещё и болезненное для нацвалюты отрицательное сальдо платёжного баланса, которое составило по итогам года около $3 млрд. Минус обеспечен в основном импортом нефти и газа. Ресурс для импортозамещения оценивается примерно в 17 млрд кубометров в год.
Развитие внутренней добычи газа — это дополнительные сотни миллиардов гривен, это новые рабочие места в добывающей и смежных отраслях и, как следствие, увеличение доходной части бюджетов, рост потребительских расходов и прочие выгоды внутреннего производства.
С января этого года могла заработать рента в 12 % на газ из новых скважин, стимулирующая бурение, однако нардепы торпедировали соответствующий законопроект, сочтя его «коррупциогенным». И вместе с тем… «уже разработаны и зарегистрированы необходимые законопроекты, наработаны изменения в ключевые правительственные акты. Эти документы должны быть приняты в ближайшее время», — уверяет вице-премьер. Остаётся надеяться, что не только должны, но и будут приняты.
Zavarnik