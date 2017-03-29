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Судебная реформа в действии?

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Главная / Политика в Украине
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Судебная реформа в действии?

С октября 2016 года в Украине запущены процессы модернизации системы правосудия. Однако спустя почти 5 месяцев можно констатировать лишь фактический паралич судопроизводства в стране. Как нынче обстоят дела в реформировании судебной системы?

Слегка перестарались?


Первый этап реформирования подразумевал кадровую чистку судейских рядов на 60 %. Как уверяла член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины Анна Огренчук, ожидаемые отставки не навредят системе. Но уже очевидно, что, по сути, вершить правосудие стало некому, и этот первый результат реформы уже в полной мере ощутили на себе рядовые граждане. Из-за повальных увольнений и проволочек с назначением судей только к началу реформы в судебной системе образовалось свыше 1 тысячи вакансий. Кроме того, около 2 тысяч служителей Фемиды сами подали заявления об увольнении. То есть из системы ушла почти треть всех судей. По данным Верховного суда Украины, в 8 судах вообще отсутствуют судьи, а в 70 осталось по одному.

К тому же вследствие реформы практически не работает институт кассационного обжалования. Из-за ликвидации кассационной инстанции не могут отстоять свои права тысячи граждан, находящихся в СИЗО. Невозможно обжаловать решения и по административным делам, в том числе и по искам к органам власти.

По мнению управляющего партнёра юридического агентства «Шевчук и партнёры» Алексея Шевчука, проблемы возникли во многом из-за того, что за дело взялись непрофессионалы и зарубежные лоббисты. На волне эйфории по поводу слома старой системы к реформированию были допущены люди весьма далёкие от реалий правосудия.

Неодобрительно отреагировала на массовые увольнения в судейском корпусе и Венецианская комиссия: такая практика может создавать реальную угрозу для осуществления правосудия. Но позиция комиссии не была принята во внимание, несмотря на то, что есть серьёзные основания для обжалования увольнений многих судей в ЕСПЧ и взыскания компенсаций из госбюджета.

Так много непонятного…


Безусловно, ключевым событием сегодня является формирование нового состава ВСУ. Это позволит быстрее структурировать и запустить работу низовых эшелонов системы. ВСУ должен быть сформирован на протяжении 6 месяцев, а апелляционные — в течение трёх лет. Полномочия высших специализированных судов передаются ВСУ. Но поскольку соответствующие механизмы прописаны не были, изменения в действующие кодексы пока не вносились, на практике дело продвигается очень медленно.

Сейчас все ждут реорганизации ВСУ, утверждает эксперт по судебной реформе Елена Трапезникова. Его новый состав должен начать работать в конце марта. Конкурсный отбор будет проводиться в два этапа. Кроме вынесения решений в качестве высшей инстанции ВСУ будет формировать судебные прецеденты для всех остальных судов.

Много непонятного и в создании антикоррупционных судов. Проект соответствующего закона ещё только разрабатывается. По мнению главы Transparency International Украина Ярослава Юрчишина, даже по самому оптимистичному сценарию антикоррупционные суды заработают не раньше 2018 года. Кроме того, отбор кандидатов в эти специфические суды нужно проводить по критериям, которые применялись при отборе сотрудников и руководителей САП и НАБУ.

С мечтой о свободном правосудии


Ещё одним ключевым событием в реформе судопроизводства стало принятие в конце декабря прошлого года закона о Высшем совете правосудия (ВСП). Это независимый и коллегиальный орган государственной власти и судейского самоуправления, обладающий внушительными полномочиями. Кроме обеспечения независимости судов, ВСП должен будет формировать «добропорядочный и высокопрофессиональный» судейский корпус, решать вопросы увольнения судей и привлечения их к ответственности.

Огромным прорывом является возможность влияния общественности на комплектование состава судов с помощью Общественного совета добропорядочности, считает эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков. По его мнению, это позволит не допустить переназначения одиозных личностей, которые запятнали себя в прошлом.

Собственно, главная цель создания ВСП — устранить политическое влияние на формирование судейской вертикали. Насколько эти надежды оправдаются, покажет время.

Не менее ожидаем и новый закон об адвокатуре, он также входит в пакет судебной реформы. Существует несколько законопроектов от разных групп влияния, и неизвестно, какой из них будет внесён в качестве основного.

Между тем, как отмечает Елена Трапезникова, это только второй закон из пакета, который нужно принять для полноценной реформы. На очереди не менее важный закон о Конституционном суде, призванный регламентировать применение абсолютно нового понятия в украинском правосудии — конституционной жалобы.

Не отрегулированы и другие нюансы судебной реформы. Несмотря на это правительство рассчитывает в течение 5 лет перезагрузить систему и вывести её из-под влияния парламента и президента. А глава Минюста Павел Петренко считает 2017 год переломным: именно в этом году, по его словам, сформируется основа новой системы правосудия и станет ясно, какие ошибки были допущены вначале.

Однако оценить результаты реформы должны прежде всего рядовые граждане и бизнесмены. Позволит ли она реализовать право каждого украинца на справедливое, то есть свободное правосудие?

Zavarnik


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