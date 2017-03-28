Рост экономики в Украине: основные факторы

Общий рост ВВП Украины за 2016 год составил 2,3 %. Как сообщает Государственная служба статистики, в IV квартале прошлого года реальный ВВП Украины вырос на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Что же обусловило этот рост?
Эксперты прежде всего отмечают, что сельское хозяйство за IV квартал 2016 года показало рост 18,4 %. Хороший урожай зерновых действительно обеспечил хороший рост экономики, пишет Zavarnik.
Далее по значимости факторов роста идут начисленные субсидии ЖКХ. За счёт роста тарифов эти субсидии выросли на 22,2 % за IV квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.
Строительство — третий по значимости фактор — показало рост 15,6 %.
Финансовый сектор показал рост в 11 %. Основная причина — национализация «ПриватБанка», когда за счёт госбюджета провели необходимую докапитализацию. Эксперты напоминают, что до этого происходило падение сектора: в первом квартале 2016 — на 33 %, во втором — на 22,8 %, в третьем — на 5,6 %.
В целом эксперты не слишком воодушевлены таким «ростом». Они напоминают, что перерабатывающая промышленность Украины прибавила всего 2,7 %.