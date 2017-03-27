Традиционное весеннее оживление на рынке банковских услуг принесло клиентам несколько новых трендов. Что приготовили «обновлённые» украинские банки для граждан и бизнеса?
Основными трендами этой весны на банковском рынке стали развитие «розницы» и снижение процентов по депозитным вкладам. Помимо этого, большинство финучреждений сохранили курс на совершенствование дистанционного обслуживания клиентов, увеличения объёмов безналичных расчётов и техническую модернизацию уже существующих сервисов. С большой долей вероятности отмеченные тенденции будут превалировать на финрынке до конца текущего года.
Одна из основных фишек, которую продолжат разыгрывать банки, — бизнес на транзакциях. Объёмы операций с «безналом» продолжают расти и будут развиваться и дальше. Это хорошая прибыль, и банки продолжат стимулировать переход населения на расчёты с помощью банковских карт. Для этого финучреждения не скупятся на совершенствование платёжной инфраструктуры и технологий, а также внедрение различных программ мотивации и лояльности для физлиц.
Хорошие перспективы имеют сейчас и бесконтактные платежи. Сегодня практически все банки начали развивать технологии NFC-платежей посредством банковских карт и различных гаджетов. Новинкой для Украины стала возможность открытия электронного кошелька, встроенного в смартфон. Этот гаджет становится уже не столько средством связи, а многофункциональным устройством, и со временем имеет все шансы превратиться в полноценный платёжный инструмент, который заменит банковскую карту и будет самостоятельно контактировать с POS-терминалами при осуществлении расчётов.
Но вот в плане доходности банковских продуктов эта весна не принесла хороших новостей. Длительный период высоких процентов по депозитам, похоже, уже в прошлом. Сегодня банковский вклад становится малодоходным инструментом для инвестиций. Ставки по депозитам снизили все работающие на рынке банки, и эта тенденция продолжает сохраняться. В ближайшие 2–3 года банкам необходимо восстановить полноценное кредитование населения и бизнеса. Это означает, что они просто не смогут этого сделать при прежних высоких ставках, которые считались одними из самых высоких по сравнению с банковскими системами других стран.
По данным специализированных ресурсов, только за февраль доходность по депозитам снизилась в среднем на 0,5–1 %. Гривнёвый вклад на срок от полугода можно разместить сейчас в среднем под 16-18 %, в американских долларах — 4–6,5 %, в евро — 4–6 %. И эта тенденция, похоже, сохранится по крайней мере до конца года.
В отличие от депозитов кредиты дешеветь не спешат. Конечно, чисто теоретически, падение депозитных ставок должно привести к удешевлению и кредитов. Нельзя сказать, что банки вовсе не проявляют интереса к кредитованию, ведь сегодня, как никогда, в системе наблюдается переизбыток денежного ресурса. Сидеть на нём и не пускать в оборот как-то не «по-банковски». Но факт остаётся фактом: несмотря на снижение учётной ставки, нынешний год особых изменений на кредитный рынок не принёс. Даже наоборот, за последний год средние ставки по кредитам под залог имущества подскочили на 3–5 %.
По всей видимости, ситуация с кредитами пока будет оставаться на прежнем уровне, по крайней мере тенденций к скорому началу полноценного кредитования на рынке не наблюдается.
Впрочем, ситуация может измениться где-то ко второму полугодию. Многое будет зависеть от общего состояния украинской экономики, проведённых реформ, помощи извне, а главное — желания чиновников и политиков изменить страну к лучшему.
Zavarnik