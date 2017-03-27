Лента новостей

15:35
Центральную площадь Донецка собрались реконструировать
15:27
В городах Донецкой области собирают информацию о самых острых проблемах
13:47
В Святогорске прошел семинар по эффективной коммуникации с властью
13:12
Центр экстренной медицинской помощи в Донецкой области хотел «прикарманить» 60 млн.
13:08
Прокуратура Донецкой области требует от фермерского хозяйства вернуть государству 130 га земли
13:04
В Краматорске впервые состоялся Кубок Донецкой области по бодибилдингу
12:54
В Константиновке планируют срезать две тысячи деревьев
12:48
Пенсии в Украине поднимут, но не всем
12:45
«Обновлённые» украинские банки
12:36
Рост продаж безналичного, потери ВВП от блокады - итоги прошедшей деловой недели
12:31
Контактные линзы и средства ухода на «Мир линз»
12:24
Борьба с теневой экономикой
12:17
Возможное пищевое улучшение
11:46
На Донетчине в судебном порядке возвращено государству свыше 9 млн гривен
14:37
Салаты – это фантазии на столе
09:58
Канализационные стоки в Константиновке очищаются лишь на 20%
09:50
В ЕС взялись за офшоры
01:08
Украина проиграла Хорватии в отборе на ЧМ-2018
23:08
Экскурсия по Киеву...
21:31
Донецкая область будет углублять сотрудничество с Датским советом по делам беженцев
21:27
Донецкая служба занятости провела рабочую встречу с представителями ОБСЕ в Украине
20:30
Обучение в Польше с Картой Поляка
18:29
Будущее субсидий: ревизоры и монетизация
18:00
Как люди узнали о золоте? Немного истории с Христофором Колумбом
17:22
Как заработать на сахарной вате?
17:10
Каким цветам отдать предпочтение, чтобы быть в тренде?
16:46
В Бахмуте поднимут цены на хлеб
16:42
В Бахмуте, Славянске и Краматорске отыграет концерты рок-группа "Тень солнца"
15:37
В Мариуполе будут судить сотрудников металлургического предприятия
15:31
Радиационные технологии в Украине. Есть ли перспективы развития?
13:13
СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой
12:08
В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса
11:58
Пенсионерке-инфоматорше из Донецкой области дали 2 года тюрьмы
11:37
Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков
11:28
В ДНР определились с весенними школьными каникулами
11:21
Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска
11:16
Экономика по европейскому рецепту
11:11
“Конг: Остров черепа”: история зрелищных клише
11:06
Фискалы Донетчины начали 10 досудебных расследований по фактам уклонения от уплаты НДС на 37,5 млн гривен
02:00
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов
01:11
Мариуполь сэкономил 85 млн грн бюджета и стал лидером прозрачности ведения бизнеса
00:06
Италия выделила 1 млн. евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе
23:54
Россия не собирается признавать ДНР и ЛНР - Грызлов
23:23
Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви
23:14
В Волновахе открыли новое отделение «Ощадбанка»
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

«Обновлённые» украинские банки

0
59
Главная / Финансы
0
«Обновлённые» украинские банки

Традиционное весеннее оживление на рынке банковских услуг принесло клиентам несколько новых трендов. Что приготовили «обновлённые» украинские банки для граждан и бизнеса?

Основными трендами этой весны на банковском рынке стали развитие «розницы» и снижение процентов по депозитным вкладам. Помимо этого, большинство финучреждений сохранили курс на совершенствование дистанционного обслуживания клиентов, увеличения объёмов безналичных расчётов и техническую модернизацию уже существующих сервисов. С большой долей вероятности отмеченные тенденции будут превалировать на финрынке до конца текущего года.

Одна из основных фишек, которую продолжат разыгрывать банки, — бизнес на транзакциях. Объёмы операций с «безналом» продолжают расти и будут развиваться и дальше. Это хорошая прибыль, и банки продолжат стимулировать переход населения на расчёты с помощью банковских карт. Для этого финучреждения не скупятся на совершенствование платёжной инфраструктуры и технологий, а также внедрение различных программ мотивации и лояльности для физлиц.

Хорошие перспективы имеют сейчас и бесконтактные платежи. Сегодня практически все банки начали развивать технологии NFC-платежей посредством банковских карт и различных гаджетов. Новинкой для Украины стала возможность открытия электронного кошелька, встроенного в смартфон. Этот гаджет становится уже не столько средством связи, а многофункциональным устройством, и со временем имеет все шансы превратиться в полноценный платёжный инструмент, который заменит банковскую карту и будет самостоятельно контактировать с POS-терминалами при осуществлении расчётов.

Но вот в плане доходности банковских продуктов эта весна не принесла хороших новостей. Длительный период высоких процентов по депозитам, похоже, уже в прошлом. Сегодня банковский вклад становится малодоходным инструментом для инвестиций. Ставки по депозитам снизили все работающие на рынке банки, и эта тенденция продолжает сохраняться. В ближайшие 2–3 года банкам необходимо восстановить полноценное кредитование населения и бизнеса. Это означает, что они просто не смогут этого сделать при прежних высоких ставках, которые считались одними из самых высоких по сравнению с банковскими системами других стран.

По данным специализированных ресурсов, только за февраль доходность по депозитам снизилась в среднем на 0,5–1 %. Гривнёвый вклад на срок от полугода можно разместить сейчас в среднем под 16-18 %, в американских долларах — 4–6,5 %, в евро — 4–6 %. И эта тенденция, похоже, сохранится по крайней мере до конца года.

В отличие от депозитов кредиты дешеветь не спешат. Конечно, чисто теоретически, падение депозитных ставок должно привести к удешевлению и кредитов. Нельзя сказать, что банки вовсе не проявляют интереса к кредитованию, ведь сегодня, как никогда, в системе наблюдается переизбыток денежного ресурса. Сидеть на нём и не пускать в оборот как-то не «по-банковски». Но факт остаётся фактом: несмотря на снижение учётной ставки, нынешний год особых изменений на кредитный рынок не принёс. Даже наоборот, за последний год средние ставки по кредитам под залог имущества подскочили на 3–5 %.

По всей видимости, ситуация с кредитами пока будет оставаться на прежнем уровне, по крайней мере тенденций к скорому началу полноценного кредитования на рынке не наблюдается.

Впрочем, ситуация может измениться где-то ко второму полугодию. Многое будет зависеть от общего состояния украинской экономики, проведённых реформ, помощи извне, а главное — желания чиновников и политиков изменить страну к лучшему.

Zavarnik


Похожие публикации

6-06-2016
Гонтарева: Банки РФ сворачивают бизнес в Украине
2-02-2016
Банки будут и дальше закрываться - Гонтарева
27-07-2015
Банки снизят ставки по депозитам
13-05-2015
Украинские банки прекращают выдачу кредитов
1-04-2015
Украинские банки готовы прощать ипотечным заемщикам до 50% долга
16-10-2013
Украинские банки массово отменяют комиссию за снятие наличных в банкоматах

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх