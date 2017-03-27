Рост продаж безналичного, потери ВВП от блокады - итоги прошедшей деловой недели

Рост продаж безналичного доллара, санкции к «дочкам» российских госбанков, потери ВВП от блокады неподконтрольных территорий, льготы производителям теплоэнергии из альтернативных источников — эти и другие события были интересными для бизнеса на двенадцатой неделе текущего года.
Межбанк: импортёры запасаются валютой
Минувшая неделя начиналась на МВБ с небольшого — на 0,03 грн подъёма американской валюты. В понедельник, 20 марта, с утра торги начались диапазоном 26,89–26,92 грн/$. Однако довольно быстро утренний перекос в пользу продавцов был нейтрализован. Ближе к обеду котировки постепенно сместились к 26,87–26,89 грн/$, и в этом диапазоне заключалась основная часть сделок. Начало недели было спокойным, и валютные котировки практически не сдвинулись с места. В итоге межбанк финишировал на пятничных показателях — 26,88–26,91 грн/$.
Во вторник, 21 марта, межбанк начал торги со снижения «американца» на 0,02 грн в диапазоне 26,87–26,89 грн/$. С самого утра превалировали валютные продажи, что способствовало небольшой просадке курса. Довольно быстро он скатился к 26,86–26,89 грн/$, а потом и к 26,80–26,83 грн/$. На этом диапазоне на межбанк вышел НБУ, но торговался только с 20 уполномоченными банками. Финишировали торги падением курса «зелёного» на 0,07 грн — до 26,82–26,84 грн/$.
А вот в среду, 22 марта, доллар с утра пошёл в рост и прибавил 0,14 грн. Стартовали торги с 26,89–26,93 грн/$, но довольно быстро подскочили ещё до 26,95–26,98 грн/$. Небольшое валютное предложение породило серьёзный спрос, дефицит американской валюты и рост котировок. Курсовой откат произошёл только ближе к закрытию торговой сессии. Главным драйвером событий на рынке в этот день были негативные ожидания участников рынка на фоне отчёта НБУ и Кабмина, а также МФО о пересмотре роста ВВП на 2017 год. В итоге валютные торги на МВБ закрылись ростом «американца» на 0,09 грн, до 26,91–26,93 грн/$.
В четверг, 23 марта, безналичный доллар продолжил рост и прибавил 0,07 грн, стартовав с 26,95–27,0 грн/$. Довольно быстро курс приподнялся до 27,0–27,04 грн/$, поскольку был заметен явный спрос на валюту. К полудню котировки были на уровне 27,09–27,11 грн/$. Во второй половине дня спрос ещё присутствовал, но продавцов становилось всё меньше. Финансисты объясняли рост спроса переходом на новые правила валютной торговли, из-за чего накопились заявки на валюту. Кроме того, присутствовал ажиотаж импортёров, которые кинулись скупать валюту на фоне негатива о последствиях блокады, задержке транша и общего ухудшения ситуации в стране. В результате рынок закрылся на уровне 27,13–27,18 грн/$ и объёме торгов $274,8 млн.
В пятницу, 24 марта, МВБ открылась снижением доллара на 0,04 грн — до 27,10–27,14 грн/$ — и доминированием спроса над предложением. Впрочем, торговый день прошёл абсолютно спокойно, и, несмотря на небольшую активизацию экспортёров, рынок самосбалансировался. Так что к концу межбанковской недели банкиры смогли слегка откатить безналичный доллар, и в итоге МВБ закрылась удешевлением американской валюты на 0,02 грн — до 27,12–27,16 грн/$, при объёме сделок $202,8 млн.
На текущей неделе финансисты прогнозируют дальнейший рост продажи валюты и объясняют это сезонным фактором. Доллар будет продаваться для расчётов по налогам и платежам и выплаты зарплаты. Прогнозируемый диапазон курсовых колебаний — в пределах 26,95–27,15 грн/$.
Финансовый рынок: потери и либерализация
НБУ оценил результаты блокады неподконтрольных Украине территорий Донбасса. По прикидкам регулятора, экспорт металлопродукции будет сокращён, зато увеличится импорт угля. Это может привести к дефициту платёжного баланса примерно на $1,8 млрд. Вместе с тем в НБУ считают, что потери могут быть компенсированы за счёт внешних сырьевых рынков, позитивный эффект от которых может составлять не менее $1 млрд.
При этом регулятор пообещал смягчить последствия роста дефицита текущего счёта на предложение валюты на МВБ путём уменьшения объёмов её покупки. Это поможет наполнить рынок необходимым объёмом валюты и минимизировать курсовые колебания.
На прошедшей неделе НБУ принял решение упростить правила перемещения наличной валюты через границу. Теперь граждане, декларируя валютную наличность свыше 10 тыс. евро, могут подтверждать источники происхождения валюты квитанциями не только из банков, но и об осуществлении валютообменной операции. Кроме того, в три раза увеличен срок легитимности документов, необходимых для оформления валютных деклараций (до 90 дней).
Исходя из решения СНБО, с 23 марта текущего года НБУ ввёл санкции в отношении «дочерних» подразделений российских госбанков.
Компания LG Electronics (Южная Корея) планирует создать свою мобильную платёжную систему LG Pay. Для осуществления задумки LG будет сотрудничать с компанией Dynamics (США), которая должна разработать специальную беспроводную магнитную технологию. Она позволит оплачивать покупки, прикасаясь смартфоном к устройству для считывания банковских карт. Хотя сервис ещё не запущен, в новых смартфонах LG уже устанавливается необходимое ПО. А другие устройства смогут работать с новой ПС, скачав соответствующее обновление. Планируется, что ПС может заработать уже с июня 2017 года.
Экономика: грядёт ухудшение?
В Украину приехала техмиссия МВФ. Как сообщает Минфин, главной задачей миссионеров будет оценка ситуации и выработка рекомендаций и концепции реформирования ГФС, наработанной ранее ведомством совместно с фискалами.
Также на прошлой неделе были пересмотрены макропоказатели на 2017 и 2018 годы. НБУ снизил прогноз роста ВВП на текущий год с 2,8 % до 1,9 %. Вместе с тем на внеочередном заседании комитета по монетарной политике прогнозы роста ВВП на 2018 год, напротив, улучшены с 3 % до 3,2 %.
Кроме того, регулятор подтвердил прогноз в 9,1 % инфляции на текущий год и 6 % — на следующий. С учётом объявления блокады неподконтрольных территорий Донбасса платёжный дефицит может составить в текущем году примерно до $4,3 млрд. Также понижен прогноз по международным резервам Украины на конец 2017 года с $21,3 млрд до $20,8 млрд, а на конец 2018-го — с $27,1 млрд до $25,9 млрд.
А вот группа советников из ФРГ, которая пребывает в Украине, со своей стороны также дала оценку потерям украинской экономики из-за блокады на Донбассе. По их мнению, они могут составить не менее 1,6 % ВВП, именно столько его производится на неподконтрольных территориях. Проблемы коснутся производства стали, а также электроэнергетики. С точки зрения макроэкономики это ощутимый шок для страны, считают немецкие экономисты. И это напрямую повлияло на перенос МВФ очередного транша.
Стало известно, что НКРЭКУ определила на апрель текущего года дифференцированные розничные тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей. Причём тарифы снижены почти всех лицензиатов. Так, по первому классу напряжения тариф в среднем снижен на 1 %, по второму классу — на 3,5 %.
Правовые события для бизнеса
ВР приняла изменения в законодательство, которые исключают требования об использовании печатей. Кроме того, предусмотрена админответственность (штраф) должностных лиц, если они будут требовать наличие оттиска печати предприятия на документах, которые предоставляются органам власти.
Парламентарии одобрили закон, стимулирующий производство теплоэнергии из альтернативных источников. Для таких производителей установлены стимулирующие тарифы на уровне 90 % от действующего для предприятия тарифа на тепловую энергию, которая производится с использованием газа.
Кабмин принял решение, которое позволит украинским производителям сельхозтехники повысить качество продукции. Постановление предусматривает установление степени локализации производства техники и оборудования, а также перечень основных технологических норм, которых необходимо придерживаться при их производстве.
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