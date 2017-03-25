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В ЕС взялись за офшоры

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Главная / Экономика
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В ЕС взялись за офшоры

После скандалов с панамскими офшорами Евросоюз принял ряд законодательных мер по повышению прозрачности бизнеса. Так, Голландия одна из первых внедрила новые европравила, предусматривающие раскрытие информации о деятельности компании в различных странах. Как это отразится на украинском бизнесе, работающем на рынках Европы?

У нас говорят — в ЕС делают


После «панамского скандала» наши парламентарии нехотя взялись за разработку законопроектов, направленных на борьбу с уклонением от налогов и оттоком капиталов из страны. Как всегда, были сделаны громкие заявления и обозначены намерения, но вскоре шумиха поутихла, тема офшоров была отодвинута новыми событиями. Но в конце октября она обрела новое дыхание. Устами главы НБУ Валерии Гонтаревой правительство объявило о возврате к курсу на деофшоризацию. Для решения проблемы оттока капитала в юрисдикции с оптимальным налогообложением НБУ предлагает внедрить в Украине пока что 5 (самых важных) из 15 рекомендаций плана BEPS. Напомним, указанный план разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) для противодействия уклонению от уплаты налогов и перемещению прибыли за рубеж. Это также предполагает присоединение Украины к автоматическому обмену налоговой информацией с другими странами. Помимо этого, регулятор подумывает о проведении «нулевого» декларирования резидентами их зарубежных активов.

А пока мы думаем, в ЕС антиофшорные процессы уже идут полным ходом. Наиболее активна в этом вопросе Голландия, — кстати, одна из излюбленных для размещения капиталов украинскими холдингами. С 2016 года здесь введена в обязательном порядке подача трёхуровневой отчётности по трансфертному ценообразованию (ТЦО) для компаний, которые являются частью транснациональных групп. Эта отчётность должна помочь раскрыть их структуру, активы и прибыль в любой стране. Указанная информация будет доступна фискалам из других стран — в автоматическом режиме или по специальному запросу.

По утверждению директора налогово-юридического департамента компании «Делойт» Александра Черинько, подобные требования внедряются сейчас в ФРГ, Франции, Испании и других странах ЕС, а также в США. К соглашению о взаимообмене отчётностью уже присоединились свыше 40 стран. Так что и украинский бизнес, имеющий в Европе и Штатах дочерние или холдинговые компании, в ближайшее время почувствует на себе воздействие новых правил OECD.

Открой свои тайны…


Надо отметить, что ТЦО известно крупному бизнесу с 2013 года. Впрочем, тогда к его внедрению оказались не готовы как налоговики, так и бизнесмены. Но теперь фискалам придётся ещё сложнее, поскольку, следуя новым правилам, европейские налоговики станут требовать расширенную информацию: помимо уже знакомого украинским компаниям локального файла по операциям в отдельной юрисдикции появятся запросы на так называемые мастер-файлы с подробной информацией о структуре компании, принципах ценообразования, внутренних операциях и финансированию. То есть фактически нужно будет раскрыть все коммерческие тайны бизнеса. Также нужно будет предоставлять и отчёт в разрезе другой страны, если компания ведёт там свою деятельность, указав в нём количество сотрудников, финпоказатели, активы и т. п.

По мнению старшего консультанта «Делойт» Марии Пасики, новые требования выведут понятие прозрачности бизнеса на абсолютно другой уровень. Проанализировав эти отчёты, налоговый орган будет иметь полное представление о доходах компании и способах налоговой оптимизации.

Возвращаясь к Голландии, отметим, что уже известно, какие компании подпадают под новые правила отчётности: это те компании и холдинги международных групп, общий годовой доход которых окажется больше 750 млн евро и которые не подали такой же отчёт в другой стране. Установлены и сроки подачи информации — 12 месяцев после завершения финансового года. Иными словами, первый такой отчёт за 2016 год необходимо подать не позже 31 декабря 2017 года. А мастер-файл потребуют у компаний с общим годовым доходом свыше 50 млн евро. И к этому пора готовиться многим украинским компаниям, имеющим «дочек» в Голландии или другой стране, которая уже внедрила трёхуровневую отчётность: «Милкиленд», «МетИнвест», ДТЭК, «Астарта» и некоторым помельче.

Антиофшорная модернизация


Нужно понимать, что страны, входящие в OECD и подписавшиеся под планом BEPS, с каждым годом всё теснее координируют свои мероприятия. В связи с этим запросы на транспарентность ведения бизнеса сейчас как никогда высоки — этот процесс носит уже глобальный и необратимый характер. Поэтому своевременная подготовка к общемировым трендам в работе бизнеса является важным элементом дальнейшего присутствия украинских компаний на западных рынках.

Впрочем, в Украине этот вопрос пока не самый главный на повестке дня. Кабмин озабочен внутренними проблемами и принятием нового бюджета, «забывая», что его наполнение напрямую зависит от детенизации украинской экономики и возвращения в неё выведенных в офшоры миллиардов долларов.

Как утверждают эксперты Всемирного банка, помогающие внедрять у нас ТЦО, наши чиновники не спешат вводить систему реального контроля над вывозом капиталов, не стремятся к обмену налоговой информацией с другими странами. А ведь в эпоху глобализации рынков такая открытость — только на пользу экономике!

Пример Голландии показывает, как можно быстро и эффективно провести антиофшорную модернизацию фискальной отчётности, оставаясь при этом, привлекательной для бизнеса, который не хочет иметь проблем с законом.

Zavarnik



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