Будущее субсидий: ревизоры и монетизация

К уже предпринятым мерам на этом пути в самое ближайшее время добавятся новые. В частности, будут снова уменьшены нормы потребления тепла, газа и электроэнергии для отопления жилищ, и произойдет дальнейшее ужесточение верификации. По следам выданных субсидий со следующего года пустят социальных ревизоров. И наконец, видимо уже очень скоро, случится монетизация субсидий.
Неделю назад вице-премьер Павел Розенко снова успокоил украинцев, заявив, что в нынешнем 2017 году никаких пересчетов жилищных субсидий для населения в Украине не будет. Он также сообщил, что доволен работой системы субсидий. «Уже 7,5 млн семей в стране имеют помощь (в смысле субсидию – прим. автора) от государства. И это очень хороший показатель. Критерии подсчета субсидий останутся такими же и на следующий год. Формула ее расчета привязана к доходу каждого члена отдельной украинской семьи, а также учитывает величину жилищно-коммунальных тарифов. Платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут быть больше 15% доходов человека…», – сказал Павел Розенко. Однако анализ показывает, что правительство изо всех сил пытается сократить количество получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги. И в результате их число уже в нынешнем году существенно уменьшится. Или, говоря точнее, уже в следующем отопительном сезоне, который начнется в октябре нынешнего года.
На субсидиях… все
Не является большим секретом, что правительство, по требованию Международного валютного фонда поднимая коммунальные тарифы для населения в несколько раз, совершенно не рассчитывало на массовое обращение населения за субсидиями. Возможно, их подвел чрезмерный оптимизм, а может быть данные официальной статистики, которые показывали, что в 2014 году субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине оформили всего 450 тыс. семей. А на нынешний год, по словам профильного вице-премьера, субсидии в Украине оформили уже 7,5 млн семей, или половина населения страны. Причем, как говорят эксперты и сами правительственные чиновники, это еще не пик «популярности» субсидий у населения. Судя по официальным заявлениям, число оформивших субсидии семей в Украине могло вырасти до 9 млн уже к концу нынешнего года. По логике, вице-премьер Павел Розенко должен быть еще более доволен. Этот показатель лучше нынешнего в 7,5 млн семей. Впрочем, это – оптимистический взгляд на вещи. Есть и пессимистический. «По оценкам «Нефтегаза Украины», за субсидиями могут обратиться около 75% всех потребителей жилищно-коммунальных услуг (более 11,2 млн семей – прим. автора). И честно говоря, я сильно сомневаюсь, что денег в госбюджете хватит, чтобы удовлетворить всех…», – заявил на исходе прошлого года экс-начальник управления по связям с общественностью НАК «Нефтегаз Украины» Валентин Землянский. Его сомнения тогда разделили компании Berlin Еconomics и McKinsey, по мнению которых государственные расходы на выплату субсидий на услуги ЖКХ населению в нынешнем году в сравнении с прошлым возрастут до 80 млрд грн. Еще более нерадостными оказались исследования компании Research&Branding Group: 81% опрошенных украинцев заявил, что не в состоянии оплачивать новые счета за услуги ЖКХ. Так что нынешние 7,5 млн украинских семей на субсидиях явно не выглядели пределом.
Притворяются бедными?
Примечательно, что с самого начала главный упор делался на верификацию, т. е. проверку правильности назначения субсидии и дальнейшую отмену ее выплаты. Видимо предполагалось, что в первоначальных расчетах правительства никаких просчетов нет, и население страны лишь притворяется бедным. И первые итоги верификации от Минфина вроде бы частично подтверждали этот тезис. На исходе прошлого года Минсоцполитики получил от Минфина список из 521 тыс. украинских семей, начисление субсидий которым вызвало у правительственных финансистов очень большие подозрения. Однако на данный момент реально субсидий лишены лишь чуть более 7 тыс. украинских семей из этого списка. Хотя, по предварительным данным, в общей сложности субсидий могут быть лишены (с возвратом полученных сумм) около 100 тыс. семей. Основная причина: почти все они утаили однократную покупку на сумму более 50 тыс. грн за год, предшествовавший назначению субсидии. Правда, тут есть сразу несколько интересных нюансов. Во-первых, часть из этих семей оплатила срочные медицинские операции на сумму в 50 тыс. грн (1850 долл.) и более. В принципе, изначально такое было запрещено. Но ближе к концу прошлого года запрет на назначение субсидии при оплате срочных медуслуг на такую сумму был снят. И такие семьи перестали быть мошенниками, и снова стали законопослушными гражданами, которым опять положена субсидия. Во-вторых, некоторому количеству украинцев какую-то покупку в рассрочку и кредит в некоторых украинских банках оформили как… однократную на сумму более чем 50 тыс. грн. Они узнали об этом лишь тогда, когда их лишили субсидий.
И, наконец, в-третьих. Законодательство о субсидиях и правила их получения в Украине меняются настолько часто, что для того чтобы не совершить ошибку, необходимо либо иметь своего собственного специализированного юриста, либо самому посвятить жизнь отслеживанию весьма бодрой динамики. Так, в 2013 году были одни правила и условия получения субсидий, с 1 октября 2014 года они стали другими, а с 1 мая 2015 года изменились еще раз. Причем, эти изменения вовсе не были косметическими. А 8 сентября 2016 года правительство приняло очередное постановление – «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и предоставления субсидий». Кстати, есть информация, что правила назначения субсидий могут еще раз измениться, уже в нынешнем году.
Безработные это… подпольные миллионеры
Одновременно со всем этим верификация «вышла в поле». Это началось еще весной прошлого года, когда первые социальные инспекторы начали ходить по домам и банально расспрашивать соседей о том, сколько людей живет в конкретной квартире, чем они занимаются, не сдается ли эта квартира внаем и т. д. и т. п. Как заявили в Минфине, подводя прошлогодние итоги таких походов, «было обнаружено более 60 тыс. человек, скрывающих свои доходы. Речь идет о сдаче жилья в наем или аренду, занятия репетиторством, нелегальным извозом или торговлей на рынке урожаем из собственного сада или огорода».
Но масштабы остановленных выплат все равно были не те. Поэтому в сентябре прошлого года правительство сделало поистине революционный шаг. Оно автоматически приравняло безработных к… представителям теневого бизнеса! Речь идет о норме, когда при расчете субсидии для безработных считается, что они… получают доход в два прожиточных минимума, т. е. 2900 грн. «Мы отреагировали на ситуацию с получателями субсидий с теневыми доходами и увеличили базу начислений субсидий для людей работоспособного возраста, которые нигде не работают и не находятся на учете в центре занятости. При расчете субсидий в качестве показателя дохода таких лиц раньше брался прожиточный минимум. С 1 мая 2016 года за основу берется доход в два прожиточных минимума. Это позволит частично учитывать вероятность теневых доходов для таких категорий граждан», – пояснил этот шаг вице-премьер Павел Розенко. Это была серьезная заявка на сокращение количества выдаваемых субсидий. На конец прошлого года реальный уровень безработицы в Украине, по оценкам Мировой организации труда, находился на уровне 9,8 – 10% трудоспособного населения страны. Это значит, что в Украине насчитывалось примерно 1,75 млн безработных. Предпринятый шаг сразу вывел львиную часть украинских семей с такими безработными из числа возможных претендентов на жилищную субсидию. За компанию с безработными это коснулось и студентов. Правительство установило норму, при которой если среднемесячный доход совершеннолетнего члена семьи за прошлый год ниже прожиточного минимума, то при начислении субсидии он… все равно будет считаться прожиточным минимумом. Таким образом, все студенты, не получающие стипендию, автоматически получили в актив виртуальный доход в 1450 грн со всеми вытекающими отсюда последствиями для семей.
Переименовать субсидии в зарплату
Но, вопреки ожиданиям, и это не привело к заметному сокращению субсидиантов в Украине. А МВФ, от которого хотели быстрый транш, продолжал категорически настаивать на двух вещах. Во-первых, на срочной (до 1 апреля 2017 года) отмене, введенной в конце 2016 года возможности для украинцев, не получающих субсидии, платить коммунальные платежи в рассрочку на год. Желающих воспользоваться такой возможностью оказалось относительно немного – около 50 тыс. семей. А во-вторых, на резком сокращении объема субсидий населению на оплату услуг ЖКХ. Злые языки поговаривают, что именно тогда и возник план повышения минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2017 года до 3200 грн.
Суть идеи была проста и гениальна одновременно. Она состояла в том, чтобы выдать деньги населению не в виде субсидий, которую они потратят на оплату коммунальных услуг, а в виде зарплаты, которую они потратят… на оплату коммунальных услуг. По большому счету нет никакой разницы, под каким соусом выдать деньги бюджетнику, который потом все равно внесет их в оплату за коммунальные услуги. Но таким образом существенно нивелируется тезис о поголовно бедном населении Украины. Возникла совершенно иная реальность, в которой не государство субсидирует население, потому что оно находится за чертой бедности, а у этого населения достаточные доходы для оплаты услуг ЖКХ. Даже по нынешним тарифам. Примечательно, что адекватное увеличение зарплаты другим категориям работников правительство заблаговременно заблокировало. Таким образом косвенно оплата труда более высокооплачиваемых сотрудников, по сути, как бы снизилась. Хотя, почему как бы? По данным Госстата Украины, средняя номинальная зарплата штатного работника в январе 2017 года… уменьшилась на 7,2% в сравнении с декабрем 2016 года. Как известно, именно с января 2017 года минимальная зарплата в Украине была увеличена вдвое с 1600 до 3200 грн. Но что случилось с остальными зарплатами в стране, если даже двойной рост минимальной зарплаты не позволил средней зарплате хотя бы не упасть?
Изначально были очевидны многочисленные издержки такого шага в виде роста количества безработных, ликвидации какой-то части предприятий, роста цен, в том числе и на товары первой необходимости, проблем на бюджетных предприятиях в связи с уравниловкой в зарплатах и т. д. Но все это был такой пустяк по сравнению с изменением статистических показателей бедности в стране. И пока это самый серьезный шаг правительства по сокращению количества претендентов на жилищные субсидии из всех сделанных ранее, элегантность которого уже оценил МВФ. Однако и этого недостаточно. Нехитрые расчеты показывают, что для удовлетворения всех нуждающихся в субсидиях необходимо 75-80 млрд грн, в то время как в госбюджете-2017 на эти цели заложен лишь 51 млрд. Треть претендентов должна быть отсеяна тем или иным способом. Поэтому в нынешнем году этот процесс вступит в новую фазу. Что нас всех ждет в этом смысле?
Потребление по евростандартам
Уже в мае нынешнего года будут снижены социальные нормы потребления тепла, а также газа и электроэнергии, используемых для отопления жилищ. Как известно, еще несколько лет назад норматив потребления газа для отопления в Украине составлял 11 куб. м на один кв. м площади помещения. Однако уже в прошлом отопительном сезоне он похудел до 7 куб. м, а в нынешнем – до 5,5 куб. м. И это не предел. Главная идея – перейти в 2019 году к европейскому стандарту норм потребления 4 куб. м на кв. м. Поэтому в нынешнем отопительном сезоне нормы потребления газа снова будут снижены до 5 куб. м. Как известно, МВФ настаивал на еще более жестком варианте – до 4,5 куб. м. Также будут снижены нормы потребления электроэнергии для индивидуального отопления с нынешних 65 до 51 кВт-ч на кв. м отапливаемой площади в месяц. Что стоит за этими цифрами?
К примеру, семья живет в двухкомнатной квартире площадью 45 кв. м, и ей назначена субсидия на оплату услуг ЖКХ. Практически это означает, что потребление 247,5 куб. м газа для индивидуального отопления им обходится бесплатно. Все что расходуется сверх того, уже оплачивается. По новым нормативам, субсидия покроет лишь 225 куб. м., а коммунальный платеж только по этой статье вырастет на 150 грн. По сути, снижение нормативов потребления – это завуалированное частичное лишение субсидии. При этом в правительстве уже есть проект постановления о пересмотре тарифов на газ с апреля 2018 года. В нем указано, что стоимость газа (без НДС) будет составлять 4949 грн и будет корректироваться каждые полгода. Нетрудно понять, что подорожание газа повлечет за собой рост тарифов на централизованное отопление и горячую воду.
В результате последних изменений эксперты уверенно предсказывают снижение числа получающих субсидии в следующий отопительный сезон. «Даже если не будет монетизации, количество украинцев, получающих субсидии, в следующем отопительном сезоне уменьшится. В основном, за счет пересчета минимальной зарплаты и снижения социальной нормы потребления», – сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Кстати, о монетизации.
Живые деньги в руки
Основная идея монетизации проста. По данным Госстата, средний размер субсидии в Украине – 1521 грн, а средняя сумма в платежках на услуги ЖКХ – 1808 грн. То есть получатель субсидии реально платит лишь 287 грн. При этом он старается выбрать ресурс по максимуму в рамках выделенной субсидии. Но если он будет знать, что сэкономленную часть субсидии получит по окончании отопительного сезона наличными, он, скорее всего, резко сократит потребление энергоресурсов. До недавнего времени в Украине существовало два главных сценария монетизации. Первый – всю сумму, выделенную на субсидии, выдать на руки населению. Второй – начислять деньги на специальную банковскую карту, с которой можно будет рассчитаться только за услуги ЖКХ. Однако совсем недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что, по поручению премьера Владимира Гройсмана, его ведомство просчитало вариант монетизации именно сэкономленных на субсидиях средств. «Я считаю, что принятие решения о монетизации (таком ее варианте – прим. автора) будет содействовать экономии ресурсов страны. Если такое решение будет принято, то оно должно быть принято по результатам отопительного сезона 2016 – 2017 года», – заявил министр. «Если потребителю было насчитано 100 грн субсидии, а он использовал 80, то я убежден, и международная практика это подтверждает, остаток в 20 грн должен быть выдан потребителю как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил. А сейчас потребители и компании теплокоммунэнерго просто прекратили уменьшать потребление газа при повышении температуры на улице», – поддержал министра глава НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев.
По планам правительства, монетизацию для теплокоммунэнерго внедрят уже в этом году, а монетизацию для потребителей – в 2018 году. Немедленно начать монетизацию предлагают и эксперты Мирового банка. Они приготовили еще три варианта монетизации субсидий. Интересно, что в банке пришли к выводу, что из всех вариантов наиболее предпочтительным является полная монетизация, причем напрямую получателям субсидий, т. е. семьям. Но здесь срабатывает еще один фактор.
К вам едет ревизор!
«Монетизации должна предшествовать масштабная верификация. Сейчас Минфин находит субсидиантов, сделавших покупку на более чем 50 тыс. грн. Однако найти тех, кто скрывает свой реальный доход, очень сложно. Не выполнив верификацию, переходить к монетизации – это умножение проблем. Мотивация к мошенничеству будет расти», – заявил эксперт НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Хабатюк. Как известно, новый законопроект «О верификации» уже утвержден правительством еще 1 февраля 2017 года. Главное новшество в том, что появляются по сути ревизоры, которые будут ходить по домам и проверять, на самом ли деле люди нуждаются в субсидии. Они будут иметь право «инициировать исследование материально-бытовых условий семьи, которая обратилась за социальной помощью» и «посещать получателей социальной помощи по адресу их проживания». Параллельно в Украине создадут так называемые серые списки получателей субсидий. Их социальные инспектора будут проверять в первую очередь, а если что-то вызовет подозрение, то придет уже ревизор. Сейчас социальные инспекторы выборочно проверяют получателей всех социальных выплат, отдавая предпочтение получателям помощи по рождению ребенка и переселенцам. Если этот законопроект примет Верховная Рада, такие социальные ревизоры начнут ходить в гости к украинцам уже с 1 января 2018 года.
Вдобавок к этому, в нынешнем году планируется еще ужесточить условия получения субсидии. «Мы, наверное, все-таки включим депозиты в расчет дохода домохозяйства для назначения субсидии. Скорее всего, мы это сделаем с мая, уже после окончания отопительного периода. Это правильно включить, это все-таки можно считать доходами, особенно когда проценты по ним выплачиваются», – заявил министр социальной политики Андрей Рева. «В Украине при начислении субсидии учитывают только доход семьи, в то время как в странах ЕС также смотрят на недвижимость, автомобили, доход от депозитов. Требования к украинцам с субсидией нужно ужесточить. К примеру, во Франции на субсидию не могут претендовать граждане, которые живут в собственных квартирах или домах…», – сообщила руководитель общественных программ Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик. Так что все еще только начинается…
Михаил Попов - Донецкие Новости