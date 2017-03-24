Экономика по европейскому рецепту

Уже очевидно, что, сохраняя «советский» административно-командный стиль управления экономикой, Украине не удастся дотянуться до уровня развитых стран. Но сегодня у нас есть возможность построить новую, современную модель экономики, используя опыт европейских соседей.
Старт разный, проблемы одинаковые
Анализ примеров успешной модернизации экономик показывает наличие общих составляющих: свободы передвижения капитала, простоты ведения бизнеса и массовой приватизации. Именно они стали движущей силой необратимых перемен к лучшему.
Яркий пример вывода экономики из кризиса за счёт кардинальных мер — Великобритания во времена Маргарет Тэтчер, в 1979 году закрывшей все нерентабельные шахты, сократившей число чиновников и расходы на госаппарат, введя жёсткую экономию бюджета. Предприятия, которые оказались не готовы к быстрому реагированию на запросы рынка, были приватизированы: за 2 года приватизация затронула почти треть госсобственности. При этом ставка была сделана на МСБ: предпринимателей освободили от налогов при условии, что сэкономленные деньги они направят на расширение и модернизацию. В результате этих преобразований экономический рост Великобритании в 1980-е составлял 3–4 % в год.
Из бывших стран социалистического лагеря наиболее успешной оказалась Эстония. По мнению сотрудника аналитического центра Atlantic Council Андерса Аслунда, решающую роль в преобразовании этой страны сыграли приватизация и валютная реформа. В 1992–1994 годах было продано примерно 80 % всех госпредприятий за $100 млн, причём большую часть их приобрели иностранцы. Почти сразу в Эстонию потекли внешние инвестиции — только за 1994–1998 годы их объём вырос вдвое и составил свыше $0,5 млрд.
В Польше переход к рыночной экономике был не менее стремительным. Усилия реформаторов были направлены на монетарную и ценовую стабильность, слом административно-командной системы и получение зарубежной помощи. Как и в Британии, в Польше сделали упор на развитие МСБ, упростив ведение бизнеса и дав дешёвые кредиты. В результате сегодня вклад этого сегмента бизнеса составляет почти половину ВВП, а размер внешних инвестиций приближается к $200 млрд.
Примерно по такому сценарию пошла и Словакия. Но здесь упор сделали на автопром. Этому способствовала географическая близость единого еврорынка и наличие квалифицированной рабочей силы. Экс-вице-премьер Иван Миклош вспоминает, что добиться успеха им помогла фискальная децентрализация, реформирование бюджетной и налоговой политики, соцобеспечения и пенсионной системы. В Словакии были построены «с нуля» заводы таких автогигантов, как Volkswagen, Peugeot-Citroen и KIA-Hyundai. Своё производство открыли и всемирно известные Sony, Samsung и Whirlpool. Буквально за 4 года (с 2000 по 2004) словаки сумели подтянуть свою экономику до уровня высокоразвитых стран.
Кто боится перемен
Безусловно, экономический прорыв не проходил для этих стран так уж безболезненно. Польша в период реформ столкнулась с резким ростом цен и повальной безработицей. Свыше 2 млн поляков ринулись искать лучшей жизни в Европу, что несколько смягчило нехватку рабочих мест.
В Великобритании при премьерстве Тэтчер безработица достигла рекордного показателя — почти 3,3 млн человек. Британским чиновникам пришлось разработать программу профессиональной переквалификации, — это позволило переобучить и трудоустроить свыше полумиллиона безработных.
А в Словакии наибольшей проблемой переходного периода был страх перемен, утверждает Миклош. Но по мере прихода в страну инвесторов, строительства новых предприятий, появления новых вакансий граждане получили работу и уверенность в будущем. На момент завершения реформ по преобразованию экономики (2007 год) уровень безработицы в стране не превышал 8 %.
По мнению Аслунда, в большинстве реформируемых стран удалось избежать беспорядков и забастовок благодаря информационной политике государства и поддержке людей, временно оставшихся без работы. Проблема была скорее в позиции элиты и чиновников, не желающих лишиться привычных кормушек.
Не изобретая велосипед
В начале независимого пути у нас были хорошие возможности для модернизации экономики и интеграции в ЕС. Но по разным причинам этого не произошло, и теперь нам уготована роль догоняющих. Нынешние условия требуют действовать намного быстрее и радикальнее, чем это делали наши соседи. Как считает глава комитета промполитики и предпринимательства ВР Виктор Галасюк, сегодня нам нужны не точечные реформы, а глубокие системные преобразования практически во всех сферах.
По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, для подъёма украинской экономики необходимо развёртывание производств иностранных компаний. Но для этого инвесторам нужно создать необходимые условия, включая снижение налоговой нагрузки и гарантии безопасности вложений.
Андерс Аслунд в свою очередь считает ключевыми для Украины утверждение верховенства права и строительство новой судебной системы, способной защитить и украинский, и зарубежный бизнес, желающий работать в Украине. Пример стран ЕС может быть полезен как образец для слома старого мышления и построения новой экономики европейского типа.
Каждый из них по-своему прав, но… Прежде всего нам не хватает модели образования, которая бы генерировала «правильных» экономистов, юристов, предпринимателей. Вспомним опыт Израиля, который, не имея природных ресурсов, сделал ставку на реформу образования, чтобы получить качественный человеческий ресурс. Сегодня это страна стартапов и инноваций. А в Эстонии расходы на науку и исследования составляют 1,5 % ВВП — наибольший показатель на посткоммунистическом пространстве.
Как видим, все экономические «велосипеды» давно изобретены и успешно опробованы. Вариантов развития много, остаётся выбрать наиболее подходящий…
Zavarnik