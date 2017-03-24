Лента новостей

13:13
СБУ не будет пересматривать решение по Самойловой
12:08
В Донецкой области работают две программы по поддержке малого бизнеса
11:58
Пенсионерке-инфоматорше из Донецкой области дали 2 года тюрьмы
11:37
Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков
11:28
В ДНР определились с весенними школьными каникулами
11:21
Укрзализныця изменила маршруты поездов в сторону Константиновки, Бахмута и Лисичанска
11:16
Экономика по европейскому рецепту
11:11
“Конг: Остров черепа”: история зрелищных клише
11:06
Фискалы Донетчины начали 10 досудебных расследований по фактам уклонения от уплаты НДС на 37,5 млн гривен
02:00
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов
01:11
Мариуполь сэкономил 85 млн грн бюджета и стал лидером прозрачности ведения бизнеса
00:06
Италия выделила 1 млн. евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе
23:54
Россия не собирается признавать ДНР и ЛНР - Грызлов
23:23
Волновахский реабилитационный центр получил партию ортопедической обуви
23:14
В Волновахе открыли новое отделение «Ощадбанка»
23:09
В Донецкой области перевыполняется Программа обращения с отходами
18:31
Что нужно нашей коже весной?
18:27
В Краматорске на взятке в 1000 долларов задержали работника полиции
17:25
Закон о коллаборационизме амнистирует 80% жителей неподконтрольного Донбасса
16:51
Как пенсионеры получают помощь 1500 рублей от ДНР
15:45
В Николаевке хотят повысить тарифы на воду и мусор
15:27
Программа развития ООН в Украине организовала «Схід-Експо 2017» в Краматорске
15:01
Как научить своего ребенка определять время
13:02
Почему состоять в ОСББ выгодно для каждого?
12:46
В Марьинском районе Донецкой области состоялась акция «Останови туберкулез»
12:37
В Бахмуте пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут только местные
12:14
Реформирование пенсионной системы, что изменится?
12:07
Как убрать запах из пластикового контейнера
11:59
Налоговой милицией Донетчины изъята партия ликеро-водочных изделий на сумму почти 28 млн гривен
11:47
На оккупированных территориях отключилась мобильная связь
11:29
Очередному информатору ДНР дали 8 лет тюрьмы
11:24
Жителю Славянского района грозит пожизненное заключение за третье убийство
11:19
В Донецкой области ввели серьезные меры безопасности
11:12
В Мариуполе на базе училища открыли молодежный центр
00:45
В Краматорске вырастут тарифы по квартплате
00:41
В ДНР проживает 2,3 млн. человек
21:24
Отключение света в Украине планируют на май
20:50
В селе Юрьевка прошел «День общины»
20:43
В Авдеевке определились с празднованием 100-летия событий Украинской революции
20:27
Захарченко посчитал, сколько Украина должна пенсионерам ДНР
20:02
Махинации на тендерных конкурсах
17:00
Reuters: Westinghouse ищет финансирование на случай банкротства
16:33
Чиновнику из Краматорска грозит до 5 лет за халатность
16:21
Евровидение: СБУ запретила въезд певице от России
16:10
Требования МВФ. Имеет ли задача решение?
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Экономика по европейскому рецепту

0
76
Главная / Экономика
0
Экономика по европейскому рецепту

Уже очевидно, что, сохраняя «советский» административно-командный стиль управления экономикой, Украине не удастся дотянуться до уровня развитых стран. Но сегодня у нас есть возможность построить новую, современную модель экономики, используя опыт европейских соседей.

Старт разный, проблемы одинаковые


Анализ примеров успешной модернизации экономик показывает наличие общих составляющих: свободы передвижения капитала, простоты ведения бизнеса и массовой приватизации. Именно они стали движущей силой необратимых перемен к лучшему.

Яркий пример вывода экономики из кризиса за счёт кардинальных мер — Великобритания во времена Маргарет Тэтчер, в 1979 году закрывшей все нерентабельные шахты, сократившей число чиновников и расходы на госаппарат, введя жёсткую экономию бюджета. Предприятия, которые оказались не готовы к быстрому реагированию на запросы рынка, были приватизированы: за 2 года приватизация затронула почти треть госсобственности. При этом ставка была сделана на МСБ: предпринимателей освободили от налогов при условии, что сэкономленные деньги они направят на расширение и модернизацию. В результате этих преобразований экономический рост Великобритании в 1980-е составлял 3–4 % в год.

Из бывших стран социалистического лагеря наиболее успешной оказалась Эстония. По мнению сотрудника аналитического центра Atlantic Council Андерса Аслунда, решающую роль в преобразовании этой страны сыграли приватизация и валютная реформа. В 1992–1994 годах было продано примерно 80 % всех госпредприятий за $100 млн, причём большую часть их приобрели иностранцы. Почти сразу в Эстонию потекли внешние инвестиции — только за 1994–1998 годы их объём вырос вдвое и составил свыше $0,5 млрд.

В Польше переход к рыночной экономике был не менее стремительным. Усилия реформаторов были направлены на монетарную и ценовую стабильность, слом административно-командной системы и получение зарубежной помощи. Как и в Британии, в Польше сделали упор на развитие МСБ, упростив ведение бизнеса и дав дешёвые кредиты. В результате сегодня вклад этого сегмента бизнеса составляет почти половину ВВП, а размер внешних инвестиций приближается к $200 млрд.

Примерно по такому сценарию пошла и Словакия. Но здесь упор сделали на автопром. Этому способствовала географическая близость единого еврорынка и наличие квалифицированной рабочей силы. Экс-вице-премьер Иван Миклош вспоминает, что добиться успеха им помогла фискальная децентрализация, реформирование бюджетной и налоговой политики, соцобеспечения и пенсионной системы. В Словакии были построены «с нуля» заводы таких автогигантов, как Volkswagen, Peugeot-Citroen и KIA-Hyundai. Своё производство открыли и всемирно известные Sony, Samsung и Whirlpool. Буквально за 4 года (с 2000 по 2004) словаки сумели подтянуть свою экономику до уровня высокоразвитых стран.

Кто боится перемен


Безусловно, экономический прорыв не проходил для этих стран так уж безболезненно. Польша в период реформ столкнулась с резким ростом цен и повальной безработицей. Свыше 2 млн поляков ринулись искать лучшей жизни в Европу, что несколько смягчило нехватку рабочих мест.

В Великобритании при премьерстве Тэтчер безработица достигла рекордного показателя — почти 3,3 млн человек. Британским чиновникам пришлось разработать программу профессиональной переквалификации, — это позволило переобучить и трудоустроить свыше полумиллиона безработных.

А в Словакии наибольшей проблемой переходного периода был страх перемен, утверждает Миклош. Но по мере прихода в страну инвесторов, строительства новых предприятий, появления новых вакансий граждане получили работу и уверенность в будущем. На момент завершения реформ по преобразованию экономики (2007 год) уровень безработицы в стране не превышал 8 %.

По мнению Аслунда, в большинстве реформируемых стран удалось избежать беспорядков и забастовок благодаря информационной политике государства и поддержке людей, временно оставшихся без работы. Проблема была скорее в позиции элиты и чиновников, не желающих лишиться привычных кормушек.

Не изобретая велосипед


В начале независимого пути у нас были хорошие возможности для модернизации экономики и интеграции в ЕС. Но по разным причинам этого не произошло, и теперь нам уготована роль догоняющих. Нынешние условия требуют действовать намного быстрее и радикальнее, чем это делали наши соседи. Как считает глава комитета промполитики и предпринимательства ВР Виктор Галасюк, сегодня нам нужны не точечные реформы, а глубокие системные преобразования практически во всех сферах.

По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, для подъёма украинской экономики необходимо развёртывание производств иностранных компаний. Но для этого инвесторам нужно создать необходимые условия, включая снижение налоговой нагрузки и гарантии безопасности вложений.

Андерс Аслунд в свою очередь считает ключевыми для Украины утверждение верховенства права и строительство новой судебной системы, способной защитить и украинский, и зарубежный бизнес, желающий работать в Украине. Пример стран ЕС может быть полезен как образец для слома старого мышления и построения новой экономики европейского типа.

Каждый из них по-своему прав, но… Прежде всего нам не хватает модели образования, которая бы генерировала «правильных» экономистов, юристов, предпринимателей. Вспомним опыт Израиля, который, не имея природных ресурсов, сделал ставку на реформу образования, чтобы получить качественный человеческий ресурс. Сегодня это страна стартапов и инноваций. А в Эстонии расходы на науку и исследования составляют 1,5 % ВВП — наибольший показатель на посткоммунистическом пространстве.

Как видим, все экономические «велосипеды» давно изобретены и успешно опробованы. Вариантов развития много, остаётся выбрать наиболее подходящий…

Zavarnik



Преимущества новостроек Москвы и Подмосковья

Похожие публикации

1-08-2016
Богата ресурсами, но отсталая в экономике
6-06-2016
В чем рецепт украинской экономики?
26-02-2015
Самой быстрорастущей экономикой в 2015 г. будет Китай
10-04-2013
Железная леди
8-04-2013
Умерла Маргарет Тэтчер
21-12-2011
Уровень теневой экономики в Украине составляет 52,8%

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх