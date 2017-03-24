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Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов

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Главная / Политика в Украине
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Пока вся Украина следила за очень важными новостями из Балаклеи, где взрывались склады с оружием и снарядами, и гадала, кто же приложил руку к убийству экс-депутата Думы РФ Дениса Вороненкова, в Киеве прошел гражданский протест, в ходе которого протестующие требовали президентских и парламентских выборов.

В гражданском протесте, который проходил у стен здания Центральной избирательной комиссии Украины приняло участие 1000 человек. Активисты держали различные плакаты, а именно: "Вальцман (то есть Порошенко) - убийца", "Досрочные выборы" и "Народу - Канары, Раду - на нары".

Во время акции были свезены полицейские, которые пытались разогнать протестующих, однако это сделать было не так просто, часть протестующих приковались друг к другу цепями.

По словам лидеров протеста Владимира Поморцева и Олега Коротуна, акция объявлена бессрочной до тех пор, пока все требования протестующих не будут выполнены в полном объеме. В акции принимали участие не только как мы привыкли видеть "проплаченные" молодые люди путешествующие по городам Украины, а и матери погибших бойцов на Донбассе, а также обманутые вкладчики и студенты.
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов
Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов



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