Вальцман - убийца. В Киеве требовали досрочных президентских выборов

В гражданском протесте, который проходил у стен здания Центральной избирательной комиссии Украины приняло участие 1000 человек. Активисты держали различные плакаты, а именно: "Вальцман (то есть Порошенко) - убийца", "Досрочные выборы" и "Народу - Канары, Раду - на нары".
Во время акции были свезены полицейские, которые пытались разогнать протестующих, однако это сделать было не так просто, часть протестующих приковались друг к другу цепями.
По словам лидеров протеста Владимира Поморцева и Олега Коротуна, акция объявлена бессрочной до тех пор, пока все требования протестующих не будут выполнены в полном объеме. В акции принимали участие не только как мы привыкли видеть "проплаченные" молодые люди путешествующие по городам Украины, а и матери погибших бойцов на Донбассе, а также обманутые вкладчики и студенты.