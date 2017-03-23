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Как пенсионеры получают помощь 1500 рублей от ДНР

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Главная / Финансы
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Как пенсионеры получают помощь 1500 рублей от ДНР

После того, как вооруженные люди самопровозглашенной ДНР начали «отжим» всех предприятий, которые работали и платили налоги в Украину, гуманитарный штаб Рината Ахметова прекратил свою деятельность и множество пенсионеров, инвалидов, а также мам с детьми остались без гуманитарной помощи.

Выдача гуманитарных пайков прекратилась, однако «власти республики» заявили, о том, что помощь будет выдаваться, после того, как на складе бывшего штаба «Поможем» проведут инспекцию. Обеспечить всех нуждающихся пайками, обещали до 16 марта, однако в связи с новыми правилами, которые установили «власти» ДНР, помощь положена не всем, а лишь избранным категориям. К примеру, пенсионеры по возрасту, в эту категорию не попадают, также без помощи останутся молодые мамы с грудничками. Но и здесь «власти» пошли на «уступки» и предложили пенсионерам, чья пенсия является минимальной обратиться в управление социальной защиты и написать заявление на материальную помощь в размере 1500 рублей.

Не все так просто


Действительно не все просто, для того, чтобы оформить эту материальную помощь, необходимо обежать кучу кабинетов, получить различные разрешения, также пройти медицинскую комиссию. Первое, что необходимо - это приехать в управление соцзащиты, в кабинетах которого необходимо выстроить очередь, люди приезжают к 6 утра, чтобы успеть справиться за день. Далее там выдают талон с датой, и сообщат, какие документы и справки необходимо предоставить в назначенный день. Ксерокопии необходимы следующих документов: трудовая книжка, идентификационный номер, паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида. Справки нужны: о составе семьи из ЖЭКа, о доходах всех членов семьи за последние полгода, справка о состоянии здоровья, а также другие документы.

Сама помощь выдается раз в три месяца и составляет 1500 рублей. Пенсионеры, которые оббивают пороги жалуются, что после рассмотрения всех справок не всем улыбается удача, и сотрудники социальных служб отказывают в материальной помощи. Как сообщила нам пенсионерка Анна Ивановна из Кировского района Донецка, сейчас талончики на прием выдают аж на октябрь месяц, то есть если ты сейчас хочешь получить помощь, то нужно дождаться октября, а потом приходить и отдавать все документы. Что касается медицинской справки, то она выдается на два дня, поэтому, если человек не успел ее по каким-либо причинам предоставить в органы соцзащиты, она аннулируется. Также справка должна быть с двумя печатями, если печать одна, что очень часто бывает (врачи забывают ставить вторую), то она не действительна, рассказывает пенсионерка. По словам работников соцслужбы, деньги могут не поступить на их счета и все могут остаться без помощи, поэтому пенсионерам сказали особо не надеяться на эту «подачку». Кому все же удалось оформить эту помощь от «республики», получать ее необходимо лично в «республиканском» банке, на пенсионную карту ее не выплачивают. Сумма получаемой помощи составляет 1500 рублей на три месяца, но получать ее придется также в течение этих трех месяцев по 500 рублей.

За помощью обращаются в основном пенсионеры, чей возраст уже перевалил за 70 лет, многих привозят на инвалидных колясках, с костылями, тех, которые практически не передвигаются без помощи близких.

В связи с этим можно сделать вывод, что хорошо разрекламированная помощь от самопровозглашенной ДНР – это очередной пиар, а в реальности рассчитывать на нее нет смысла.

Алексей Рогов



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