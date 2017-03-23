Реформирование пенсионной системы, что изменится?

Разговоры о необходимости пенсионной реформы слышатся сверху с периодичностью дождичка… ну того, который в четверг. Однако что-то менять действительно пора, иначе в обозримом будущем «традиционный» дефицит Пенсионного фонда грозит вырасти до катастрофических масштабов. Поэтому вполне вероятно, что к марту вопрос с соответствующим законопроектом решится. Что изменится для украинцев в связи с реформированием пенсионной системы?
С прицелом на будущее
В настоящий момент из трёх возможных уровней пенсионной системы — солидарной, накопительной и добровольной накопительной — в Украине работает лишь первый, солидарный. То есть работающие граждане платят в Пенсионный фонд единый социальный взнос (ЕСВ). Из фонда правительство выплачивает пенсии уже существующим пенсионерам. Но этот так называемый контракт поколений сейчас выполняется лишь на 40 %: из 26 миллионов работников лишь 10 платят ЕСВ. Некоторые категории освобождены от выплат (например, нотариусы, аграрии), а многие, получая «серую» или «чёрную» зарплату, просто недоплачивают. Плюс растущая безработица и такие глобальные факторы, как старение населения. Так от зыбкого соотношения 10 работающих на 8 пенсионеров мы пришли к уровню 10 работающих на 12 пенсионеров. Дефицит Пенсионного фонда достиг 142 млрд грн в 2016 году, а в 2017-м предвидится недостача 156 млрд, которую пока удаётся покрывать за счёт бюджета. Но что будет дальше?
Второй уровень — накопительную систему ещё только планируют внедрить. Согласитесь, куда разумнее часть пенсионного взноса работника накапливать на его индивидуальном счету с прицелом на будущее. Для реализации такой системы нужен как минимум год-другой. Это если решение уже принято. А вот третий уровень — добровольное накопление, когда человек откладывает средства «на старость» в негосударственный пенсионный фонд, — в наших реалиях выглядит некой утопией. Казалось бы, кто мешает основать себе «частный пенсионный фонд» в банке и откладывать денежки впрок? Да всё то же мешает: поди знай, какой из банков проживёт столько, сколько мы с вами…
Ищем тумбочку с деньгами
Начнём с приятного. В бюджете на 2017 год уже заложена индексация пенсий на 10,1 % от минимального размера (около 125 грн). Также в рамках «осовременивания» попытаются подтянуть вновь назначаемые пенсии до уровня старых. Около 5 миллионов пенсионеров получат прибавку в среднем 300 грн. Индексация и прибавка не коснутся тех, кто получает пенсии больше минимальной (1247 грн) и к тому же работает.
Возможно, изменится «тумбочка», из которой правительство вынимает деньги на пенсионное обеспечение, — по крайней мере в части пенсий по инвалидности и потере кормильца: это будет уже не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования. Это логично, ведь именно он пополняется из страховых взносов на случай нетрудоспособности. Но эта структура сначала пройдёт через период проверок и ревизий.
Изменится и порядок начисления пенсий в зависимости от стажа. В данный момент выйти на пенсию можно, имея не менее 15 лет страхового стажа. Возможно, этот порог увеличится до 16 лет на 1 января 2018 года. Временной зазор нужен для того, чтобы уже в текущем году молодёжь начала платить взносы, а украинцы постарше привели картину своих отчислений в соответствие с ЕСВ. При этом недостающие годы стажа можно будет купить из расчёта 704 гривни в месяц. Это может заинтересовать тех, кто работает за границей.
Не исключено, что прикрутят гайки работающим пенсионерам: нельзя будет претендовать на пенсию, получая зарплату. Поговаривают и об отмене всевозможных надбавок.
Для военнослужащих, которые выходят на пенсию по выслуге лет, срок выслуги останется равным 25 годам. Но, возможно, ЕСВ будет отчисляться в двойном размере. Объясняют это тем, что военнослужащие сильнее рискуют получить травмы и увечья, да и выплачивают взнос не так долго, как другие категории.
Пенсии по возрасту останутся на совести Пенсионного фонда.
Доживём — увидим?
Вот с возрастом вопрос пока неясен. МВФ предлагает постепенно повысить его: с июля 2017 каждый год на 4 месяца — для мужчин, с 2021 года — на 6 месяцев для женщин. К 2027 году пенсионный порог для всех украинцев должен достигнуть 63 лет. В Кабмине есть разные идеи, как обойтись с этим условием, вроде повышения пенсионного возраста до 65 лет для тех, у кого недостаточный страховой стаж. Но если верить социологам, немногие из нас имеют шанс дожить до пенсии. А не верить им нет оснований: если в Швейцарии до 60 лет не доживают всего 8 % мужчин, то у нас — 40 %, а срок жизни на пенсии для мужчин в среднем 15, для женщин 19 лет.
«У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами. И я убеждён, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», — успокаивает вице-премьер-министр Павел Розенко. Понадеемся на это, но примем во внимание слова ещё одного эксперта, президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко: «Дефицит Пенсионного фонда можно закрыть только одним методом — ростом экономики Украины. Ни повышение пенсионного возраста, ни увеличение налогов, ни механическое «бизнес должен больше заплатить» не работают. Несомненно, дефицит нужно и можно устранять, но только по мере роста экономики: растёт экономика, растёт бизнес, растут доходы — тогда действительно повышается заработная плата, повышаются налоговые платежи…»
Пожелаем же друг другу долгой активной жизни и достойной пенсии, а Украине — экономического роста!
Zavarnik