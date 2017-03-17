Госконтроль-2017… Как это будет?

Под конец 2016-го правительство озаботилось проблемой взаимоотношений контролирующих органов и бизнеса. Были приняты новые законы, направленные на урегулирование накопившихся недоразумений между фигурантами процесса. Как будет проводиться госконтроль в текущем году?
Улучшение бизнес-климата
Устаревшая нормативная база и зарегулированность всегда были тормозом для малого и среднего бизнеса. Сложно развиваться, когда наседают с постоянными проверками санстанция, пожарные, ГАСК и другие монстры госконтроля. Неблагоприятное влияние государства на бизнес подтверждается и результатами различных исследований, которые проводят в Украине международные организации совместно с нашими общественными институтами.
Так, в 2015–2016 годах в рамках Программы USAID «Лидерство в экономическом управлении» Институт экономических исследований и политических консультаций провёл комплексное исследование «Ежегодная оценка делового климата» (Annual Business Climate Assessment). Его результаты показали степень обременительности госконтроля для субъектов МСБ. Оказалось, что проверкам подвергался каждый второй из этого сегмента. Пожарные инспекторы донимали 22 % опрошенных предпринимателей, налоговики — 18 %, СЭС — 10 %. При этом в среднем предприятия с количеством сотрудников менее 10 человек проверялись около недели, с персоналом до 50 человек — 14 дней, а свыше 50 — 25–27 дней.
Стало очевидным, что система надзора государства над предпринимательской деятельностью нуждается в перезагрузке. Реформировать её взялись депутаты, приняв в конце прошлого года несколько законов, изменяющих подход к госконтролю для снижения давления на бизнес и улучшения бизнес-климата в целом.
Без предупреждения не являться
Согласно новым законам, органы госнадзора обязаны будут не только уменьшить количество проверок, но и планировать их с размещением соответствующих графиков в открытом доступе. Перечень оснований для проверок существенно сократился, а права проверяемых субъектов расширились.
Законодательством установлены и ограничения периодичности плановых проверок органами госнадзора и контроля. Они будут зависеть от того, к какой группе риска отнесена деятельность конкретного предприятия: не больше одной проверки в 2, 3 или 5 лет. Установлены также ограничения по срокам проведения: их общая длительность на протяжении года не может быть больше 30 рабочих дней, а для субъектов МСБ — 15 рабочих дней. Что касается внеплановых проверок, то их максимальная продолжительность осталась в пределах 10 дней. Орган контроля должен уведомить предприятие о предстоящей проверке за 10 дней до её начала. Сделать это можно и посредством электронного сообщения. При этом проверяемый субъект имеет право не пустить контролёров, если указанное уведомление отсутствует.
Минэкономразвития утвердил на текущий год план мероприятий по госнадзору и контролю. В него попали свыше 48 тысяч предприятий разной формы собственности, сферы и степени риска. Примечательно, что если на какое-то предприятие планируют нагрянуть несколько проверяющих, то сделать это они должны будут одновременно.
Кроме того, по крайней мере до конца текущего года, введён мораторий на внеплановые проверки большинством органов госнадзора. По мнению руководителя Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука, хотя это достаточно спорное решение, однако оно позволит на некоторое время уменьшить административное давление на бизнес и это важно для нормальной работы в период изменения инспекционной системы. Любые внеплановые визиты контролирующих органов в период моратория должны быть согласованы с Госрегуляторной службой. Основанием для таких проверок может быть заявление предприятия, решение суда или факт несчастного случая на предприятии. Впрочем, мораторий не будет касаться проверок ГФС, Госфининспекции, а также таможенного, валютного, антимонопольного контроля и некоторых других.
Презумпция правомерности
Закон предусматривает и так называемую презумпцию правомерности деятельности: при возникновении между предприятием и органом контроля недоразумений, связанных с трактовкой законодательства или полномочий проверяющих, бизнес будет прав по умолчанию. А обозначение границ проверок по частоте и продолжительности, а также исключение их повторения в течение календарного года сократят время отвлечения предпринимателей от основной деятельности.
Хотя принятые нормы и не обозначают предельных размеров штрафов, но прямо запрещают проверяющим устанавливать какие-либо плановые суммы взысканий, как это было раньше. По мнению аналитиков, это поможет бороться с применением санкций по надуманным поводам.
Вместе с тем особенность госнадзора в отдельных сферах не совсем урегулирована в принятых законах, полагает эксперт программы USAID Виктория Беспалько. По её мнению, необходимо будет пересмотреть и адаптировать массу нормативных актов различных министерств и ведомств, которые так или иначе соприкасаются с проведением контроля и надзора.
В целом принятием новых правил проверок государство пытается разрушить стену недоверия, которая возводилась годами. Кроме того, это один из способов дерегуляции. Остаётся надеяться, что это только первые шаги к установлению цивилизованных отношений между предпринимателями и госорганами и что эти шаги дадут положительные результаты.
Zavarnik