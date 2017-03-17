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Будет развиваться предпринимательство - будет развиваться и регион, - губернатор

Госконтроль-2017… Как это будет?

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