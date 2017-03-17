Лента новостей

17:29
“Лев” - “оскароносная” история, основанная на реальных событиях
17:22
В Краматорске провели тренинг на тему: «Противодействие сексуальному насилию в зоне военных действий»
17:00
Как девушке правильно собрать чемодан
15:42
Прокуратура Донецкой области требует вернуть государству 500 га земель
15:26
В Краматорске на ремонт дорог потратят почти девять миллионов
15:13
Госконтроль-2017… Как это будет?
15:09
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15:07
В Украине стабилизируется экономика?
12:51
Участникам АТО и переселенцам будут компенсировать половину стоимости жилья
12:38
Почему оформление доверенности на право подписи считается столь востребованной услугой?
10:43
Жителя Славянска будут судить за службу на ДНР
10:37
В ЛНР разрушили завод Коломойского
10:33
Блокадники установили часовню на редуте «Запорожье» вблизи Бахмута
10:29
В полтора раза увеличились поступления в местные бюджеты от плательщиков-упрощенцев Донетчины
01:12
Постельное белье из сатина. Виды ткани
00:50
Школьникам Бахмута подарили ранцы
00:46
Покровск завалили мусором из Львова
16:30
Милиционера за сотрудничество с ДНР освободили от уголовной ответственности
16:00
Отопительный сезон в городах Донетчины завершится раньше срока
15:54
ЛЭП под Авдеевкой восстановлена
15:42
Многомиллионное оборудование ДФС может выйти из строя
14:25
В Константиновке повысили стоимость проезда в автобусах
13:45
Порошенко утвердил санкции против банков РФ
12:02
В прифронтовых городах Донетчины действуют усиленные меры безопасности
10:55
На автостанции "Мотель" в Донецке высадили ели
10:44
Захарченко прибыл в Крым с "официальным" визитом
10:31
Фискалы Донетчины открыли уголовные производства на сумму более 44 млн гривен
10:21
Национализация по-украински
00:26
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии
00:14
В Бахмуте подвели итоги проекта развития города за 2016 год
23:57
Кейтеринг – удобно и экономично
19:46
Украинцы раскупают сельхозтехнику
19:43
Кластерный подход в экономике
12:47
Жителей Константиновки приглашают познакомиться с борцами за независимость Украины
12:18
Киев прекращает транспортное сообщение с ЛДНР
11:49
Порошенко о действиях Парасюка: "Это позор"
11:26
Стартовые пакеты "Феникс" уже продают в 5 раз дороже
11:23
Декларируя состояние, граждане Донетчины уже уплатили в бюджет 2,5 млн гривен
10:52
В Мариуполе отлавливают и усыпляют бродячих животных
10:36
В ДНР началась регистрация пациентов из подконтрольного Украине Донбасса
10:10
Кредит МВФ дорого обойдется украинцам
10:01
Жители Краматорска провели митинг в поддержку торговой блокады ОРДЛО
00:51
В Ясиноватском районном методическом кабинете провели семинар-практикум
00:47
За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района
00:35
Учебные заведения Ясиноватского района отметили День украинского добровольца
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В Украине стабилизируется экономика?

0
66
Главная / Экономика
0
В Украине стабилизируется экономика?

Экономика Украины потихоньку стабилизируется. На этом фоне стремление наших властей к сотрудничеству с Международным валютным фондом заметно поубавилось, о чём говорит состояние дел с реформами, прописанными в программе EFF. Похоже, мы уже решили, что не настолько нуждаемся в кредитах, как годом ранее. Оправданна ли такая позиция и чем она подкреплена?

Стадия ремиссии: временно здоровы


По данным Минэкономразвития, первые проблески улучшения макроэкономической ситуации наметились с середины 2015 года. Весь прошедший год ВВП потихонечку подрастал: в сравнении с таким же периодом 2015 года во II квартале 2016-го он вырос на 1,4 %, а в III — уже на 1,8 %. За счёт некоторой стабилизации валютного рынка удалось ощутимо снизить инфляцию. Международные резервы НБУ на 1 декабря 2016 года составили чуть больше $15,3 млрд, что покрывает 3,5 месяца импорта. Если приплюсовать к этому значительное сокращение бюджетного дефицита, то к концу 2016 года правительство могло чувствовать себя уверенно и без внешних заимствований.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, эти улучшения и наличие определённых перспектив развития экономики привели к формированию у украинских властей безразличия к судьбе очередных траншей МВФ.

Но если разобраться, то в значительной мере стабилизация в экономике достигнута за счёт внешних кредиторов. Так, на протяжении 2014–2016 годов мы получили около $17 млрд кредитов, что во многом и способствовало росту золотовалютных резервов. Стоит отметить, что собственные резервы НБУ на начало декабря 2016 года составляли всего $3,6 млрд. Именно относительно недорогие кредиты международных доноров помогли нам стабилизировать макроэкономическую ситуацию. Однако не будем забывать, что финансирование предоставлялось в обмен на проведение непопулярных, но крайне необходимых стране структурных реформ.

Полегчало? Это ненадолго!


А с реформами ситуация сложилась весьма неприглядная. При упоминании необходимости выполнять взятые обязательства желание нашего правительства и дальше работать с МВФ резко ослабевает. В 2016 году МВФ выделил Украине всего $1 млрд вместо ожидаемых $2,5 млрд. Но уже в ноябре глава Минфина Александр Данилюк утверждал, что страна сможет продержаться даже в случае задержки очередного транша в $1,3 млрд. И при этом украинское правительство на словах утверждает, что делает всё для продления программы МВФ. Уверенности чиновникам, очевидно, придала почти безболезненная национализация ПриватБанка, поддержанная МВФ, а также небывало раннее принятие госбюджета-2017. Впрочем, в середине января представитель фонда Джерри Райс заявил о возможности третьего пересмотра программы EFF для Украины.

На самом деле прогресс в выполнении Украиной обязательств по программе МВФ весьма скромный. По состоянию на 1 января из 11 так называемых структурных маяков (критериев, по которым измеряется прогресс реформ, указанных во втором, сентябрьском пересмотре программы МВФ) «с натяжкой» выполнены лишь 4. Так и не были начаты преобразования пенсионной системы, рынка сельхозземель, приватизационная реформа. А результаты внедрения е-декларирования повергли западных партнёров в глубокий шок от количества чиновников-миллионеров.

Среди чиновников и депутатов циркулирует не афишируемое мнение, что сегодня Украина может позволить себе не педалировать получение финансирования от МВФ. Возможно, оно оправданно в краткосрочной перспективе, на несколько месяцев, считает Елена Белан: сейчас у правительства и НБУ есть некоторые резервы, да и в первом полугодии значительных выплат не предвидится; но если заглянуть на 2–3 года вперёд, картина не покажется столь оптимистичной.

Взаимная усталость


Итак, расходы по обслуживанию внешней задолженности Украины начнут потихоньку расти уже во второй половине года, а в течение последующих трёх лет нам нужно будет погасить $14 млрд внешних долгов, что примерно равно имеющимся валютным резервам. Почти половина этой суммы должна быть уплачена в 2019 году; но в этом же году должны состояться парламентские и президентские выборы. А это, как мы знаем, всегда серьёзно влияло на состояние экономики и желание кредиторов давать деньги.

Так что золотовалютные резервы правительство вынуждено будет наращивать и дальше. Если доноры перестанут давать деньги, это будет делать всё труднее. Сильно рассчитывать на внутренние источники вряд ли приходится. Главным внутренним ресурсом остаётся валютная ликвидность банковской системы, которая на начало года составляла менее $6 млрд, что вдвое меньше суммы, требующейся для покрытия внешних долгов. Поэтому эйфория по поводу валютной самостоятельности очень скоро пройдёт.

Выходит, Украине придётся и дальше привлекать внешнее финансирование, ведь госдолг уже принял критические размеры 80 % ВВП, а собственно платежи по нему — примерно 4,5 % ВВП. Нравится это нашему правительству или нет, но доступ к внешним заимствованиям в большой степени зависит от отношений с МВФ. Проведённые в рамках программы EFF реформы дают сигнал потенциальным инвесторам, что экономическая политика государства развивается в правильном направлении, а значит в такую страну можно инвестировать.

А что мы наблюдаем взамен этого? Мы наблюдаем некую «усталость» властей от взаимности с МВФ, а донор в свою очередь устал от обещаний, которые Украина даёт перед каждым траншем, но не спешит выполнять. Если не поменять ситуацию, мы можем очень скоро оказаться один на один со своими проблемами, чем непременно воспользуются как внешние, так и внутренние недруги.

Zavarnik


Похожие публикации

15-08-2016
В Украине зафиксировали рост экономики
21-03-2016
НБУ ухудшил оценку роста международных резервов
16-11-2015
Украинская экономика продолжает свое падение
4-08-2015
Украина получила $1,7 млрд второго транша кредита МВФ – НБУ
10-03-2015
Украинская экономика укрепится в 2016 году - Fitch
3-06-2014
Золотовалютные резервы Украины выросли до $18 млрд – Яценюк

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх