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Департамент экономики Донецкой области отчитался о результатах работы в первом квартале 2016 года

В Бахмуте подвели итоги проекта развития города за 2016 год

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