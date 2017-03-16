В Бахмуте подвели итоги проекта развития города за 2016 год

В течение 12 лет на территории города Бахмута проводится большая работа по внедрению социальной политики, ориентированной на привлечение инвестиций, которые необходимы обществу для формирования новых стандартов во всех сферах жизни. С каждым годом численность партнеров Социального проекта растет и постоянно пополняется копилка добрых дел для жителей города.
15 марта, в городском Центре культуры и досуга им. Е. Мартынова прошла заключительная часть презентации итогов выполнения социального проекта развития территории Бахмутского городского совета по 2016 год и основных задач на предстоящий период.
Городской голова Алексей Рева отчитался перед обществом, представителями малого и среднего бизнеса, предпринимателями, меценатами, благотворителями и гостями города о количестве привлеченных средств и основные достижения в социальной сфере за прошлый год.
Основным достижением этого выдающегося события является то, что город имеет более 500 надежных партнеров-помощников в лице участников Социального проекта.
В рамках проекта в 2016 году было привлечено 36 млн. 500 тыс. грн. спонсорских и благотворительных средств. Это вклад промышленного комплекса, коммунальных предприятий, организаций и воинских формирований в виде строительных материалов, оборудования, ремонтных работ и услуг для бюджетных учреждений. Также это помощь благотворительных фондов, частных предприятий и меценатов г. Бахмута, которую получил каждый микрорайон, улица, дом и житель города в целом.
За счет привлеченных средств, приобретено медицинское оборудование, аппаратура, медикаменты. Для предоставления качественных медицинских услуг жителям общин, вошедших в состав Бахмутской ОТГ, проведен капитальный ремонт амбулатории в селе Зайцево. В сфере образования, культуры, спорта произошло существенное укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, приобретено информационное и техническое оборудование, инвентарь, оборудование, проведен ремонт спортивно-оздоровительных баз и зон отдыха.
Именно такая отлаженная совместная практика сотрудничества между бизнесом, обществом и местной властью достигает таких значимых результатов, объединяет усилия всех институтов гражданского общества и обеспечивает стабильное развитие общества.
В конце мероприятия Алексей Рева наградил памятными знаками меценатов-участников Социального проекта 2016 года, а творческие коллективы города подарили присутствующим праздничный концерт.