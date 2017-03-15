Кредит МВФ дорого обойдется украинцам

Львиная доля кредита МВФ пойдет на обслуживание внешних долгов, которые Украина взяла раньше. Об этом пишет газета "Вести".
Издание подсчитало, во что этот миллиард выльется украинцам. В меморандуме, например, есть обязательство о замораживании соцгарантий на уровне 2017 года на неопределенный период, хотя раньше они регулярно повышались в среднем на 20% в год. То есть за 5 лет пенсионер теряет 18 тыс. грн. Кроме того, часть украинцев может оказаться без пенсии с 60 до 65 лет, то есть один человек рискует потерять 84 тыс. грн.
Еще одно из требований МВФ — ужесточение порядка начисления субсидий. Как уже писало издание, право на субсидию можно потерять за покупку телевизора и уж тем более машины. После повышения коммуналки средняя субсидия составила 2 тыс. грн. Лишившись ее, за 5 лет семья будет платить на 120 тыс. грн больше.
Также меморандум обязывает Кабмин каждые полгода пересматривать цены на газ. Как показал опыт прошлых пересмотров, после этого стоимость газа прыгает на 10% и месячное отопление среднестатистического дома дорожает на 150 грн. Следовательно, за 5 лет коммуналка может вырасти еще на 9 тыс. грн.