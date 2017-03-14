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Перемещение товаров в зоне АТО будет происходить по новым правилам

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Главная / Экономика
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Перемещение товаров в зоне АТО будет происходить по новым правилам

С сегодняшнего дня вступает в силу новый Порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Документ был утвержден постановлением Кабмина №99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий курьер" 4 марта и вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

- Этот Порядок определяет правовой режим перемещения товаров, в том числе, признанных в установленном порядке гуманитарной помощи, в район или из района проведения антитеррористической операции (через линию соприкосновения и / или в ее пределах) и распространяется на физических лиц и субъектов хозяйствования, осуществляющих такие перемещения, - сообщается в документе.

В частности, Порядок утверждает алгоритмы перемещения товаров физическими лицами и субъектами хозяйствования, железнодорожным транспортом, в гуманитарно-логистические центры на линии разграничения и железнодорожным транспортом.

Согласно документу, субъектам хозяйствования запрещается перемещать на временно неконтролируемую территорию и с временно неконтролируемой территории товары, за исключением:

- пищевых продуктов в определении Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;
- лекарственных средств в определении Закона Украины "О лекарственных средствах" и изделий медицинского назначения, перемещаемых в составе гуманитарных грузов;
- товаров и продукции (в том числе, обеспечивающих функционирование и обслуживание или необходимые в производственном процессе) металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры по перечню и объемам (стоимость, вес, количество), которые утверждаются общим решением МТОТ и Минэкономразвития.

Кроме того, Порядок устанавливает перемещение угля через линию разграничения. Отмечается, что его транспортировки будут осуществляться исключительно по железной дороге через определенные пункты въезда-выезда. При этом, во время следования подвижного состава запрещается осуществлять остановки, изменять его комплектацию и маршрут движения.

- Для перемещения угольной продукции Минэнергоугля направляет информацию координационному центру о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень субъектов хозяйствования - получателей угольной продукции, - говорится в документе.

Перемещение гуманитарных грузов возможно только международными организациями, утвержденными приказом Минсоцполитики. Транспортировка таких грузов будет происходить по упрощенной процедуре.

До ТеБе


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