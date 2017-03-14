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Порошенко одобрил мораторий на штрафы по кредитам для граждан Украины, которые проживают в зоне АТО

Концепция восстановления мира без самого мира

Более года действующий Временный порядок перемещения товаров в районе АТО незаконен

Перемещение товаров в зоне АТО будет происходить по новым правилам

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