У Гройсмана подтвердили: землю будут продавать

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Николай Азаров: Нет никаких оснований для повышения тарифов на ЖКХ

Минфин прогнозирует в 2017 году доллар по 27

В этом году за субсидиями обратится половина населения Украины

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