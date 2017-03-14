У Гройсмана подтвердили: землю будут продавать

Запрет на распродажу сельхозземель в Украине будет снят нынешней властью ради нового кредита от Международного валютного фонда. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире программы телеканала ICTV.
"Действительно, мы планируем, как это было предусмотрено и в прошлых меморандумах, запустить земельную реформу в этом году", - сказал он.
По словам министра, это нужно для того, чтобы аграрный сектор получил новый толчок для развития, чтобы можно было привлекать инвестиции и чтобы люди смогли сами распоряжаться собственной землей.
А. Данилюк отметил, что очень важно законодательно урегулировать, как будет работать рынок земли. По его словам, эти вопросы еще будут обсуждаться с международными и украинскими экспертами.
МинПром