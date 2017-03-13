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Падение доллара на безналичном рынке, товарооборот с зоной АТО - итоги прошедшей деловой недели

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Главная / Экономика
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Падение доллара на безналичном рынке, товарооборот с зоной АТО - итоги прошедшей деловой недели

Падение доллара на безналичном рынке, упрощение НБУ процедуры внесения изменений в кредитные договора с нерезидентами, использование Украиной к марту всех квот Евросоюза на основные группы продуктов, урегулирование Кабмином товарооборота с зоной АТО — эти и другие бизнес-события были важными на второй неделе весны.

Безналичный доллар: полный провал


Минувшая неделя началась на МВБ в понедельник, 6 марта, без особой раскачки. С утра американская валюта потеряла 0,02 грн, торги начались с 27,07–27,10 грн/$, но почти сразу просели к 27,03–27,06 грн/$. Предложение явно превалировало, и курс начал уверенно сползать, что подвигло НБУ на участие в торгах. Впрочем, полноценного аукциона регулятор не проводил, выкупив около $10 млн у 20 уполномоченных банков по механизму «наилучшего курса». Самыми активными продавцами были аграрии и металлурги. В результате к концу торгов «американец» провалился на 0,12 грн, и курс зафиксировался на 26,97–27,0 грн/$ при объёме сделок $217,1 млн.

Вторник, 7 марта, добавил с утра просадку «зелёному» на 0,02 грн, до 26,95–26,98 грн/$. С утра более активными продавцами были металлурги. Многие покупатели спешили закрыть заявки в преддверии выходного дня. НБУ на торги не выходил, и рынок сбалансировался самостоятельно. Торговая сессия прошла в достаточно деловом ритме и финишировала снижением доллара на 0,01 грн — до 26,97–26,99 грн/$. Объём торгов оказался довольно внушительным — $315,8 млн.

С утра в четверг, 9 марта, американская валюта опустилась всего на 0,01 грн — до 26,94–26,97 грн/$, и начало торгов было достаточно сбалансированным. Ближе к обеду, после выхода большого количества банков, котировки подросли до 26,98–27,02 грн/$. Во второй половине сессии активность продавцов упала, и курс снова снизился до 26,82–26,88 грн/$. НБУ аукцион для всех не проводил, снова ограничившись лишь 20 уполномоченными банками. Регулятор приобрёл около $10 млн по курсу 26,88 грн/$. По итогам дня доллар опустился на 0,10 грн — до 26,82–26,88 грн/$.

В пятницу, 10 марта, безналичный доллар продолжил падение. На старте межбанка он просел на 0,01 грн, до 26,84–26,87 грн/$, и продолжил снижаться дальше — до 26,80–26,83 грн/$. Хотя присутствовали и спрос, и предложение валюты, преобладание экспортёров способствовало проседанию «американца». На протяжении дня курс падал и до 26,72–26,79 грн/$, но покупка валюты регулятором несколько подтянула котировки. Из-за выходного 8 марта межбанк ожидаемо заполнила валюта, зашедшая за два дня. Заявленный НБУ аукцион на покупку $50 млн провалился: регулятор скупил лишь $12,2 млн по 26,85 грн/$. Поскольку импортёры особой активности не проявляли, регулятор ещё несколько раз пытался повлиять на ситуацию, скупая валюту у уполномоченной двадцатки банков. Несмотря на эти усилия, к завершению недели курс доллара опустился на 0,08 грн, до 26,75–26,80 грн/$. Объём пятничных торгов составил $316,9 млн.

На текущей неделе финансисты ожидают поступление на межбанк валюты от аграриев, что сбалансирует рынок и удовлетворит спрос. Обещание транша МВФ, равно как и скандал вокруг «Сбербанка России», особого влияния на безналичный рынок не окажут, полагают они. Курсовые колебания будут находиться в рамках 26,85–27,0 грн/$.

Банки: госсектор усиливается


НБУ на прошлой неделе решил отозвать банковскую лицензию у ПАО «Банк «Народный Капитал». В связи с этим ФГВФЛ запустил процедуру по ликвидации банка. Причиной вывода финучреждения с рынка стали проблемы с прозрачностью структуры собственности. Как сообщал ранее регулятор, свыше 85 % акций банка принадлежат лицам, которые не являются владельцами существенной доли.

Кабмин докапитализировал госбанки «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» соответственно на 4,7 млрд грн и 5,4 млрд грн путём выпуска 15-летних ОВГЗ в обмен на акции банков. Считается, что такое решение сможет обеспечить этим финучреждениям стабильное функционирование и развитие, что в свою очередь является залогом защиты прав их вкладчиков и других кредиторов.

НБУ смягчил процедуру по предоставлению документов, необходимых для регистрации изменений в договорах привлечения резидентами кредитов в инвалюте от нерезидентов. Теперь банкам не нужно будет передавать регулятору отсканированные копии документов при регистрации изменений в кредитных договорах, если изменения касаются исключительно следующих случаев:

снижение размера процентной ставки, комиссий, неустойки, других платежей;

переход резидента-заёмщика на обслуживание в другой уполномоченный банк;

изменение юридического адреса заёмщика;

пролонгация срока кредита, займа.

Как утверждают в НБУ, это решение принято в рамках дебюрократизации операций с инвалютой, которую регулятор проводит параллельно с обещанной валютной либерализацией.

НБУ заявил, что обратится к СНБО с инициативой о применении санкций к ПАО «Сбербанк России», если будет подтверждена информация о его намерении обслуживать лиц, которые имеют паспорта непризнанных ДНР и ЛНР.

Экономика: транш наш?


Минфин утверждает, что Украина может получить четвёртый транш от МВФ в размере $1 млрд уже через несколько дней после собрания его Совета директоров. По плану это мероприятие должно состояться 20 марта. Как сообщил глава ведомства, в подписанном недавно Меморандуме с Фондом вопрос поднятия пенсионного возраста не значится, зато указывается на необходимость создания сбалансированной пенсионной системы.

По данным Госстата, которые стали известны на прошлой неделе, за февраль текущего года уровень инфляции по сравнению с февралём прошлого года увеличился до 14,2 %. Вместе с тем в сравнении с январём инфляция снизилась до 1 % с 1,1 %, зафиксированных в январе к декабрю 2016 года. А по сравнению с тем же декабрём 2016-го потребительские цены в стране выросли на 2,1 %.

Госпредприятие ProZorro при поддержке МФ «Возрождение» и Transparency International Украина запустили учебную программу по закупкам для региональных координаторов. По информации Минэкономразвития, она должна способствовать углублению знаний в сфере публичных госзакупок. После завершения подготовки специалистов это даст возможность организовать 12 центров ProZorro в регионах.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), уже в начале марта текущего года Украина полностью выбрала квоту на беспошлинный экспорт виноградного и яблочного соков в ЕС. Также по состоянию на март 2017-го полностью использованы беспошлинные квоты на экспорт по таким группам товаров, как мёд, сахар, крупы, мука и кукуруза. Кроме того, почти полностью использованы квоты по обработанным томатам (96 %) и пшенице (84 %). Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана. Как отмечают в УКАБ, такая же тенденция наблюдалась и в прошлом году.

Правовые события для бизнеса


Подписан закон о ратификации соглашения с ЕС, которое даёт возможность Украине участвовать в программе «Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014–2020)». Это означает, что украинские субъекты МСБ смогут получить доступ к финансированию как со стороны бюджета программы, так и со стороны инвестиционных и венчурных фондов ЕС.

Кабмин урегулировал товарооборот с зоной АТО. Субъекты хозяйствования могут перемещать через линию разграничения и в пределах буферной зоны продукты и лекарственные препараты в составе гуманитарных грузов. Кроме этого разрешается перевозить товары и продукцию для металлургической, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей. Для этого заинтересованным компаниям нужно обращаться в ГФС с соответствующим заявлением, после чего они будут включены в специальный перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих перемещение товаров.

НБУ создал новый департамент лицензирования, который будет осуществлять регистрацию и лицензирование банков, их подразделений. В компетенцию нового подразделения входит согласование увеличения существенной доли в банках, назначения руководителей, а также выдача валютных лицензий.

Zavarnik


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