В ДНР решили не давать «гуманитарку» пенсионерам

Как сообщили в «министерстве» социальной политики самопровозглашенной ДНР, отныне, гуманитарную помощь будут получать лишь инвалиды и те, кто имеет на иждивении трех и более детей до 16 лет. В связи с новыми правилами, пенсионеры по возрасту, в эту категорию не попадают.
«Право на получение гуманитарной помощи имеют инвалиды 1 и 2 группы, граждане пожилого возраста, зарегистрированные в территориальных центрах, семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, участники боевых действий и инвалиды войны», — сообщил Владислав Томашевский.
Также в ДНР заявили, что вес нового продуктового набора будет составлять аж 10 килограммов, при это добавили, что в набор добавят мясные консервы и растительное масло из России. Напомним, что вес гуманитарного пакета от штаба Ахметова «Поможем» составлял более 10 килограммов.
Напомним, что вооруженные люди террористической организации ДНР захватили центральный склад гуманитарного штаба «Поможем», который находится на Донбасс Арене - 1 марта. В этот день началась так называемая «национализация».