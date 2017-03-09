Политическая экономика

Минимальная зарплата с 1 апреля выросла на 21 гривну

С 1 января минимальная зарплата составит до 1147 грн

Валерия Гонтарева: «Двукратное повышение минимальной зарплаты не приведет к большему дефициту бюджета»

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