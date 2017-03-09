Политическая экономика

Под новогоднюю ёлку мы получили очередные законодательные новинки. Одной из самых обсуждаемых стало повышение минимальной заработной платы до 3200 грн. Судьба законопроекта буквально висела на волоске: за него проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме в 226. Казалось бы, неплохой подарок украинцам к новому году. Однако в нём немало подводных камней…
Ход конём
Первоначально запланированная минимальная зарплата с 1 января составляла всего 1600 грн. Резкий скачок произвёл не самое приятное впечатление на внешних доноров. Как заявил руководитель аналитиков Concorde Capital Александр Паращий, в МВФ не преминули отметить, что повышение зарплаты должно бы соответствовать повышению продуктивности труда. Впрочем, пока дело ограничилось замечаниями. Премьер Владимир Гройсман надеется на завершение переговоров с МВФ до конца февраля, а глава НБУ Валерия Гонтарева рассчитывает на очередное «вливание» в начале марта.
По мнению сторонников, новшество позволит снизить дефицит Пенсионного фонда, улучшит экономическую ситуацию в Украине, увеличит уровень потребления и даже поможет создать новые рабочие места. «Ход конём от правительства», «Рост зарплаты на 100 %, а экономики на 1 %? Вот это ноу-хау!» — так комментируют это в сети. Повышение касалось как государственной, так и негосударственной сфер. Для выплат только бюджетникам потребуется свыше 28 млрд грн. Напечатать новые банкноты особого труда не составит, но насколько они будут подкреплены реальным положением дел?
Подсчитаем — прослезимся?
Можно рассчитывать на повышение поступлений от налога на доходы физлиц (хотя это больше коснётся госсектора, а малый бизнес «оптимизируется» или спрячется поглубже в тень, перейдя на неполную занятость, неоплачиваемые отпуска, перераспределив «белую» и «серую» зарплаты и т. д.). Вырастет и НДС, но в конечном итоге его переложат на покупателя. Наконец, повышение «минималки» позволит сократить субсидии населению, так что, в сущности, это перекладывание денег из одного государственного кармана в другой. Кроме того, Кабмин предусмотрительно не стал привязывать рост «минималки» к прожиточному минимуму, а значит и ко всем связанным с ним социальным выплатам и штрафам. Искушение, наверное, было, но слишком уж рискованный шаг в условиях дефицита бюджета. Впрочем, в декабре не планировалось и повышение пенсий, однако уже в середине января вице-премьер-министр Павел Розенко объявил о постепенном увеличении этих выплат (с 1 мая и 1 декабря). Среднее повышение пенсии на 11 % не будет лишним, однако снова возникает вопрос: как латать пробоины в Пенсионном Фонде? В теории их должны перекрыть выплаты от повышения «минималки», но как будет на практике?
По результатам исследования МФВ для стран Центральной и Восточной Европы, повышение минимальной зарплаты на 10 % увеличивает безработицу на 0,4 %. Этот эффект больше заметен для низкооплачиваемых работников, а также… в экспортных отраслях. Производитель, ориентированный на внутренний рынок, может переложить большую часть своих затрат на потребителя (конкуренция не так уж высока), а вот экспортёры не имеют особого влияния на цены на внешних рынках и должны оптимизировать расходы, — что они и делают, в том числе сокращая персонал.
Чего ждать работникам со среднестатистической зарплатой? Скорее всего, такого печального явления, как уравниловка, поскольку точкой отсчёта станет «повышенный» оклад работника 1-го тарифного разряда — 1600 грн. До этого средняя зарплата в Украине превышала минимальную в 3,6 раза. Если бы эта пропорция сохранилась, то нынешняя средняя зарплата должна была бы составить 12 тыс. грн. В госбюджете таких денег нет и не предвидится, да и большей части бизнеса такие расходы не по карману.
Информация к размышлению: в Венгрии повышение минимальной заработной платы на 1 % привело к повышению общей заработной платы всего на 0,04 %.
Наперегонки с инфляцией
Самым очевидным последствием «новогоднего подарка» Украине станет рост инфляции. В январе замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что повышение «минималки» увеличит инфляцию на 1 % (таким образом, рост инфляции в 2017-м — 8 % плюс-минус 2 %). Многие экономисты считают этот прогноз слишком оптимистичным. Если в госбюджет-2017 заложен курс 27,2 грн/$, то ряд экспертов (например, финансовый аналитик, доктор экономических наук Эрик Найман) называют цифру 29 грн/$ — и то при гарантии стабильной работы «ПриватБанка». В этом контексте сообщение Гонтаревой о выпуске тысячегривнёвой купюры тоже как-то настораживает.
Некоторые задаются и таким вопросом: если минимальная зарплата 3200 грн, то кто пойдёт служить контрактником за 7000 грн? Значит, расходы на армию тоже должны возрасти, а где взять средства — непонятно.
И в завершение — ещё немного цифр. В конце 2016 года зарплату ниже минимальной платили сотрудникам более 180 тысяч украинских компаний; однако большинство предприятий (78 %) всё-таки повышали зарплаты на 10–15 %. Это не компенсировало инфляцию 2015 года, но всё же было позитивом. По словам консультанта EY People Advisory Services в Украине Алёны Никулиной, в наступившем году 66 % украинских компаний запланировали поднять зарплату не менее, чем на 12 %. Конечно, это бег наперегонки с инфляцией. Но это лучше, чем ничего.
Таким образом, повышение минимальной заработной платы выглядит решением скорее политическим, чем экономическим.
Zavarnik