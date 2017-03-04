Бюджет-2017: Сведём концы с концами?

Под утро 21 декабря, после бурных ночных посиделок с громкими взаимными обвинениями, Верховная Рада Украины с криками «Ура!» проголосовала за принятие Государственного бюджета на 2017 год. За порядок распределения государственных финансов, предложенный Кабмином Гройсмана, высказались 274 из 374 присутствующих народных депутатов. Как будет выглядеть наша жизнь по новой смете?
Постатейная нереальность
В общем и целом госбюджет Украины в новом году остаётся дефицитным на уровне 3 % ВВП. Запланирован доход на уровне 706,2 млрд и расходы на уровне 775,2 млрд грн. Основные макропоказатели — рост ВВП на 3–4 %, инфляция на уровне 8,1 %, уровень безработицы 8,6 %, прогнозный уровень госдолга 66,8 % ВВП.
Доходы в основном будут поступать от НДС, по плану — 281,7 млрд грн. Следующий в списке прибыльных — налог на доходы физлиц (НДФЛ), в эту статью заложены 150,6 млрд; уже утверждённое двукратное увеличение минимальной зарплаты должно, по замыслу правительства, увеличить эти поступления по сравнению с прошлым годом. Далее — акцизный налог, ещё 109,5 млрд грн, — эта статья также растёт за счёт повышения акцизов на алкоголь и сигареты. Запланированные кредиты должны принести 175 млрд грн, спецконфискации — ещё 10,5 млрд (осталось только закон об этой самой спецконфискации принять). От приватизации госпредприятий в который раз в бюджет закладывают прибыль на уровне 17 млрд грн (в прошлом году получили 5 % от запланированного).
Заметим, что курс родной валюты должен быть 27,2–27,7 грн за доллар…
Насколько реально получить эти доходы? «Постатейно… нереально, ни в плане доходов от спецконфискации, ни в плане приватизации, ни в плане получения денег от повышения минимальной зарплаты или НДФЛ, — говорит эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. — Но в общем доходная часть бюджета может быть выполнена: добавим 5 % к запланированному курсу — и мы получаем доход, который перекроет и спецконфискацию, и приватизацию. Курс явно будет не такой, как заложен в бюджете, гривня будет девальвировать, доходы будут больше, чем запланировано. И это спровоцирует инфляцию гораздо большую, чем заложено в бюджете». Похоже, планируется просто «наварить на курсе»…
…Мы впереди Европы всей
Кабмин определил приоритетные сферы финансирования: это национальная оборона и безопасность, реконструкция и строительство дорог, децентрализация, энергоэффективность, поддержка аграрного сектора и образования.
На оборону и безопасность заложены 129 млрд грн, — это в 3 раза больше, чем на медицину (46,97 млрд грн) и образование (41,93 млрд грн), и в 10 раз больше, чем на культуру (3,1 млрд грн). Таким образом, Украина выходит на первое место в Европе по части расходов госбюджета на оборону.
Расходы на поддержку аграрного сектора составят 7,43 млрд грн.
Озвученный дефицит Пенсионного фонда в 156,2 млрд грн также потребует покрытия бюджетными деньгами. При этом увеличение пенсий, по крайней мере минимальных, всё же состоится — в мае до 1312 грн и в декабре до 1373 грн. Прожиточный минимум к концу года составит уже 1700 грн. Минимальная зарплата расти после января уже не будет: в бюджет заложен уровень в 3200 грн. И хотя в результате Украина по уровню минимальной зарплаты в Европе обгонит Молдову, все понимают, что расходы украинцев также возрастут.
Коммунальные тарифы увеличились, и потребность в субсидиях у населения — вслед за ними. Как повлияет на ситуацию увеличение «минималки», пока неясно. Правительство рассчитывает, что количество обращений снизится, но на всякий случай на субсидии заложена сумма 50,6 млрд грн. Причём эти средства будет шанс получить прямо «на руки» — после внедрения монетизации субсидий.
Аппарат Верховной Рады «съест» 987 млн грн; ещё 47 млн грн планируют потратить на освещение её деятельности в СМИ. Генеральная прокуратура получит 4,6 млрд грн, МВД — 46,1 млрд грн, чины Минобороны — 64 млрд грн, армия — 51,8 млрд.
На Министерство информационной безопасности собираются потратить 251 млн, на Национальное антикоррупционное бюро — 773 млн. Национальное агентство по предупреждению коррупции освоит 577 млн грн.
Не стоит забывать и о существующих долгах. По плану 1,2 млрд грн отнимут платежи на выполнение гарантийных обязательств государства и 4,2 млрд грн составит возврат основной суммы госзаймов на кредитование проектов развития.
Дефицитный и «людоцентричный»
Дефицит госбюджета в 3 % аналитиков не слишком беспокоит: такой показатель является стандартным для европейских стран согласно Маастрихтским критериям. Но его удастся соблюсти лишь при указанном курсе гривни.
Решение о том, чем закрыть эту брешь, у правительства вроде бы есть — кредитами и средствами от приватизации. Но до сих пор приватизация не оправдывала этих ожиданий, да и основные кредитные поступления пока под вопросом. Подтвердил готовность перечислить средства только ЕБРР. А вот основной донор — МВФ — вместо ответов продолжает задавать Украине очередные неприятные вопросы.
Вот вкратце основные позиции «людоцентричного», по выражению премьер-министра, бюджета-2017. Кто окажется прав: его оптимистично настроенные сторонники-«людоцентристы» или пессимисты-эксперты? Пожалуй, это мы обнаружим уже после первого в этом году сведения собственных семейных бюджетов.
Zavarnik