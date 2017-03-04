Бюджет-2017: Сведём концы с концами?

Госбюджет-2012 Рада рассмотрит с 15 по 18 ноября

Кабмин прогнозирует рост инфляции в 2014 году до 8,3%

Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год

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