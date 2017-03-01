В оккупированном Донбассе прекращается выдача гуманитарной помощи

Как сообщили в пресс-службе гуманитарного штаба Рината Ахметова "Поможем", выдача продуктовых наборов, детских наборов и лекарств на временно оккупированной территории приостановлена в связи с блокированием гуманитарного центра на Донбасс Арене вооруженными людьми.
В связи с этим, старики, инвалиды, пенсионеры, остались без наборов выживания. Как заявили в штабе "Поможем", выдача наборов может быть восстановлена в том случае, если гуманитарный центр разблокируют и дадут возможность волонтерам продолжить свою деятельность. Не смотря на это, выдача гуманитарной помощи будет продолжена на контролируемой территории Украины, а также в так называемой "серой зоне", на линии соприкосновения.
Гуманитарный Штаб Рината Ахметова уже обратился в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, с вопросом повлиять на это действие. Также этот вопрос просят рассмотреть на заседании контактной группы в Минске.
Напомним, вчера гуманитарный штаб "Поможем", который находится на Донбасс Арене был заблокирован вооруженными людьми.