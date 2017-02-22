Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»

Мы начали разговор со слов «По сравнению с другими областями, Донецкая ...» и сразу же были остановлены главой Донецкой области:
Тем, кто пытается сравнивать Донецкую и Луганскую области с другими регионами, я отвечаю: возьмите любую область и заберите областной центр. С архивами, с госучреждениями, с бюрократией (в хорошем смысле). У меня в администрации сегодня заполненность кадрами чуть больше 50%. Еженедельно объявляется конкурс на замещение тех или иных вакансий, но специалистов критически не хватает.
И дело вовсе не в уровне оплаты труда. Когда я возглавил ОГА, здесь действительно была ужасная ситуация. Со всеми надбавками люди на руки получали около 2,5 тыс. Мне удалось поднять уровень зарплаты рядового работника до 7 тыс., руководитель департамента получает около 20-25 тыс. Зарплата вроде привлекательная, но все равно есть проблемы с кадрами. Краматорск это двухсоттысячный промышленный город, здесь есть хорошие инженеры, технари, но кадров для администрации мало. А подготовка качественного чиновника - это не менее пяти лет.
Мы работаем над этим. В частности, при поддержке Программы развития ООН (UNDP), планируем отправить 500 госслужащих и руководителей местных общин на стажировку в Польшу. Первые 20 человек уже проходят стажировку.
На каком этапе сейчас работы по восстановлению инфраструктуры и жилья, уничтоженных войной?
- Накануне Нового года было восстановлено три моста: в Славянске, в Закипной и Северске. Большинство объектов коммунальной и государственной собственности уже восстановлены. Но враг наносит новые повреждения инфраструктуре области.
К сожалению, все мощные проектные институты остались в Донецке. Поэтому наши проекты делают Днепр, Харьков, Киев. Подрядчики работают как местные, так и из других областей. И с ними проблема. У нас привыкли что главное - цена, а качество на втором плане. В Иллиновке так выиграли тендер на реконструкцию школы, но качество работ такова, что почти половину придется переделывать. И «порешать», чтобы подписали акты выполненных работ не получится.
А как с восстановлением частного жилья? В Семеновке до сих пор стоят разбитые дома, будут ли восстанавливать их?
- Здесь есть проблема. На объекты коммунальной и государственной собственности мы имеем право тратить деньги. Финансировать частное жилье закон нам запрещает. Можем только оказывать материальную помощь пострадавшим лицам. Пока это не урегулировано законодательно, я честно говорю людям, что у меня нет законного права восстанавливать их дома ... и ищу варианты как помочь, чтобы хотя бы на голову не текло и тепло было.
Здесь много нюансов, подковерных связей и тому подобное. Долго вы входили в местную специфику?
- Больших проблем у меня не было с самого начала, ведь основные центры влияния мне были известны, а о локальных вещах я узнал еще в начале работы. О некоторых местных предприятиях и личностях я, еще работая в прокуратуре, вел уголовные дела и некоторых топ-менеджеров вызывал на допросы в Киеве.
В области есть проукраинские активисты, местные бизнесмены, политики. Возможно, надо их поддерживать, чтобы они стали альтернативой старой власти, которая здесь фактически осталась?
- Именно так, нам нужно поддерживать таких людей, давать возможность раскрыться. Проукраинская составляющая Донецкой области длительное время страдала. Если человек не входил в Партию Регионов, то не мог делать здесь политическую карьеру и строить бизнес. Поэтому в оппозицию шли те, кому нечего было терять. И все 26 лет независимости их сталкивали в обочину.
Но у местных активистов (и не только местных) есть проблема. Они привыкли к мысли, что власть - зло. И сегодня многие продолжают работать по этому стереотипу. Есть и такие, которые попали под влияние созданного регионалами стереотипа об отдельном «донбасском народе». Они говорят: «Жебривский не переходит на русский язык», «Прислали неместного, который наводит свои порядки» и другие. Но разве плохо, что происходит сотрудничество людей из разных частей Украины? Разве Донетчина - это не Украина? Или здесь не понимают украинского?
Впрочем, часть людей изменилась. На сегодня власть здесь впервые отделена от бизнеса. Не может ни один местный царек или олигарх поднять трубку и поставить задачу голове ВГА. Так было всегда, но не сейчас.
Когда Донбасс строился вокруг угольной промышленности. Но ее время уже проходит. Тяжелая промышленность также не в лучшем состоянии. Как вообще концепция развития экономики Донетчины?
- Прежде всего это малый и средний бизнес, который мы пытаемся стимулировать. Например, я начал программу «Донецкий кулак». 500 будущих «кулаков» (это не только фермеры, но и учредители парикмахерских, пекарен, химчисток и т.п.) должны поехать в Польшу и Литву, посмотреть на их опыт. Затем составить и защитить бизнес-план. Мы будем выдавать гранты размером 150-200 тыс. грн. И если созданное предприятие будет работать пять лет, возвращать не надо будет.
Времена больших градообразующих предприятий прошли. Много таких объектов уже разрушены, и восстановить их невозможно. Сравните ситуацию. Доля ВВП, приходящаяся на малый и средний бизнес например, в Польше - более 60%. А в Донецкой области - всего 7%. Поэтому здесь все завязано на заводы и их иерархию. Это и определяет политическое лицо Донбасса.
Почему я вообще придумал программу «Донецкий кулак»? Пока человек зависит от олигарха, невозможно ожидать от нее никакой инициативы. Только когда здесь появятся малый бизнес и средний класс, можно будет говорить о развитости гражданского общества, об изменении ментальности, о появлении настоящих политических партий, а не таких, куда записывает начальник.
А по поводу упадка промышленности ... Показательный пример - Государственный химзавод в Константиновке. Предприятие сделали банкротом и сейчас его пилит потихоньку на металлолом некий регионал Киселев. К сожалению, я не могу повлиять на этот процесс. Ибо если фонд госимущества назначает на завод директора, то он это со мной согласовывают. А исполняющего обязанности назначают без согласования. Поэтому они везде поставили и.о. директоров предприятий, шахт, и те годы делают что угодно.
Что я могу сделать? Написать письмо? Переговорить с ФГИУ? Все возможные меры, чтобы вернуть жизнь в этот объект, я сделал. Но завод и дальше пилят. Честно говоря, иногда смотришь как чтобы украсть три копейки государству наносят ущерб на миллионы, и хочется просто пристрелить кого-то.
Одна из актуальных реформ сегодня - создание объединенных общин. Как в Донецкой области происходит этот процесс? Или ликвидировать здесь какие-то районы в связи с этими изменениями?
- Процесс идет. У нас уже шесть общин, 30 апреля будет создана седьмая. А вообще по плану должно быть 39. Сейчас на очереди Часовярская, Святогорская общины. Очеретинская община уже готова, но ЦИК не дает согласия, потому что рядом линия разграничения.
В Константиновском районе у нас образовалась довольно большая Иллиновская община. В нее вошло 52% района. Но осталось еще 48% сел, которые не вошли в общину. Понятно, что после полного объединения часть из них отойдет к Часов Яру, часть к Дружковки, часть к Константиновке. После этого на территории Константиновского района останется одна община - Иллиновская. Поэтому, когда депутаты примут изменения в Конституцию, район будет ликвидирован. Другой пример - Мангушский район. Там будет только одна община, поэтому район не нужен. В Великоновоселковском районе будет две общины. Для двух общин район также не нужен.
Многие общины будут в Славянском районе. И Черкасская, и Николаевская и Святогорская. Всего будет четыре общины. Там еще можно говорить о необходимости сохранения района. Но, чтобы изменить административно-территориальное устройство, нужно менять Конституцию Украины.
Как так происходит, что в каком-то районе возникает много общин, а в каком-то мало. От чего это зависит?
- Важно, чтобы общины были экономически самодостаточными. А также от доступности для людей тех или иных услуг. Согласно рекомендации Минрегионстроя от населенного пункта до центра не может быть более 25 км.
Есть и некоторые специфические ситуации. Вот, например, создали Николаевскую общину. Там по плану должен был быть Райгородок. В том Райгородке уникальная ситуация. На полях этого поселка находится Славянская ТЭC, экологический налог которой должен частично платить в поселковый совет Райгородка. Бюджет последнего - примерно 3 млн грн. А «экологических денег» накопилось около 100 млн. Их можно направить только на отдельные статьи расходов. Поэтому их просто некуда потратить и кладут деньги на депозит под 15%. Имеют с того дополнительно в бюджет 15 млн грн дохода, который могут использовать на свое усмотрение.
Конечно, там поселковый голова просто не заинтересован в объединении. Не заинтересованы в создании объединенных общин и городские головы, руководители администраций и райсоветов. Потому что их должности будут просто ненужными.
«Український тиждень»