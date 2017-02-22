Павел Жебривский: «Сегодня в Донецкой области власть впервые отделена от бизнеса»

На территории Донецкой области в разминировании нуждаются около 300 тыс. гектаров земли

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