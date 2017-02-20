В Бахмуте почтили память Героев Небесной Сотни

Павел Жебривский отметил, что сегодня незабываемый день для Украины и наше государство чтит память Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции Достоинства, защищая Украину.
«Мы уважаем память о тех, кто не смирился с беззаконием, которое творилось в стране. Мы кланяемся перед теми, кто вышел на Майдан для того, чтобы отстоять честь, достоинство и будущее Украины», - отметил Павел Жебривский.
Жители Бахмута, как и многие другие украинцы, не остались в стороне, проявили патриотизм и гражданскую позицию во время событий трехлетней давности. Но, к сожалению, для одного из них акция в поддержку единства Украины, завершилась смертельным ножевым ранением. Имя Дмитрия Чернявского стало в один ряд с именами других Героев Небесной Сотни.
Сегодня Бахмутская общеобразовательная школа № 18 носит имя Героя Украины Д. Чернявского, на почетном месте установлена мемориальная доска в честь Героя. Присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память людей разного возраста, убитых в мирное, цивилизованное время XXI века и возложили цветы к мемориальной доске Герою Украины.