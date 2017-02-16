«Шахтер» в Испании обыграл Сельту

Первый официальный матч «Шахтера» в этом году, и первая победа.
Сегодня, донецкий «Шахтер» провел свою первую официальную встречу в рамках турнира Лиги Европы, команда Фонсеки обыграла команду «Сельта» из Виго (Испания). Стоит отметить, что в стартовом составе «горняков» вышел новичок команды, Густаво Бланко Лещук, который как раз и забил единственный мяч за свою команду, но обо все по порядку.
Первые минуты матча были достаточно спокойными, «Шахтер» аккуратно контролировал игру, а «Сельта» так сказать присматривалась. На 16 минуте у ворот Пятова возникла небольшая проблема, однако у Бонгонды удар совсем не получился. А вот «Шахтеру» удалось забить гол уже на 27 минуте. После неудачного розыгрыша штрафного у ворот Пятова, Фред подхватил мяч и помчался вперед, отдал передачу Марлосу, который выходил один в один, но после обводки вратаря бразилец пробил по воротам, однако защитник успел «Сельты» смог отбить мяч, который летел прямиком к Густаво Бланко Лещуку. Ну а здесь уже нужно было пробить с двух метров в практически пустые ворота.
После забитого гола, «Шахтер» стал играть первым номером и видно было что испанцы немного «подсели». В первом тайме, три игрока «Шахтера» получил желтые карточки, видимо еще не совсем освоились.
В начале второго тайма Тайсон мог удвоить счет, обыграв при этом всю защиту, но после удара мяч от рикошета полетел совсем в другую сторону. После 75 минуты было видно, что «горняки» выдохлись, нет, конечно, команда выглядела достаточно неплохо, тем более это был первый официальный матч, но уже наблюдался брак и большое количество фолов. Так на 75 минуте «желтую» получил Малышев, а на 81 минуте – Ракицкий. Последние минуты матча на удивление «Шахтер» провел спокойно, но казалось еще чуть-чуть добавить испанцам и все, вынимай.
После матча, главный тренер Паулу Фонсека рассказал, что похвалы заслуживает вся команда. «Сельта» очень слаженная команда, которая доставил достаточно много проблем. Испанцы хорошо оборонялись и не давали проводить атаки.
Первая победа, в первом матче, да еще и на выезде, неплохой результат! Ответная игра пройдет в Харькове через неделю, желаем «Шахтеру», только победы!
2016-17, Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала
"Сельта" - "Шахтер" 0:1 (0:1)
Голы: Бланко Лещук, 27 (0:1)